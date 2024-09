DUMBs: Das okkulte Dune-Projekt: Tief unterirdisches Neutrino-Experiment (Videos)

„Der gefaltete Raum ist die Dimension, in der sich die Heighliner der Gilde bewegen, wodurch sie schneller als das Licht reisen können. Wenn der Heighliner durch den gefalteten Raum reist, bewegt er sich zwischen den Strukturen von Raum und Zeit, wodurch er in eine andere Dimension eintreten kann, die von unserem Raum-Zeit-Kontinuum getrennt ist.

Die Theorie basiert auf einem Modell, das davon ausgeht, dass die Zeit, wie wir sie kennen, eine gerade Linie ist, die an zwei verschiedenen Punkten „gefaltet“ werden kann, sodass das Fahrzeug sofort von einem Punkt zum anderen springen kann. Eine Raumfahrt ohne den Falteffekt wäre unmöglich und würde Tausende von Jahren dauern, selbst wenn das Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit reisen würde.“

Es ist auch erwähnenswert, dass in Dune Spice eine Substanz verwendet wird, die das gesamte Universum zusammenhält. Sie muss von einem der unwirtlichsten Planeten geerntet werden und wird gegen den Willen der Menschen geerntet. Klingt ähnlich wie unsere Gefühle gegenüber den Experimenten des CERN.

So wie CERN stark in Okkultismus verwickelt ist, hat der Film Dune sowohl im Roman als auch im Film okkulte Themen und tiefe esoterische Bedeutung. Ähnlich wie im Hermetic Order of the Golden Dawn verwendet in Dune ein okkulter Orden Praktiken der Sexualmagie, um eugenische Superwesen zu erschaffen. Aleister Crowley war Mitglied des Order of The Golden.

„Auch andere Mitglieder des Golden Dawn oder späterer Ableger erforschten in ihren Romanen die Idee der Sexualmagie als okkulte eugenische Technik. In der übernatürlichen Fiktion von Algernon Blackwood und Dion Fortune begegnet man der Idee, dass Sexualmagie verwendet werden kann und sollte, um höhere Seelen zu inkarnieren und so die Evolution der Menschheit (insbesondere der britischen Rasse) zu unterstützen.

Blackwoods Roman „The Bright Messenger“ aus dem Jahr 1921 konzentriert sich beispielsweise auf eine Figur namens Julius LeVallon, der aus einem missglückten Sexualmagie-Ritual geboren wurde. Daher ist er eigentlich kein Mensch, sondern ein Elementargeist. Obwohl er durch Zufall inkarniert wurde, ist er ein Bote des kommenden Neuen Zeitalters, dessen Inkarnation dazu dient, die Menschheit zu beleben und ihr zu helfen, sich zu Übermenschen zu entwickeln.

Dion Fortune glaubte unterdessen, dass Magier und Schutzgeister der Rasse zusammenarbeiten könnten, um die Geburt überlegener Menschen zu gewährleisten, so wie Merlin und die heidnischen Götter zusammengearbeitet hatten, um die Geburt von König Artus zu arrangieren.

Ihre fiktionalen und nicht-fiktionalen Werke verfolgen eugenische Ziele – sie möchte verheiratete Paare in die Sexualmagie einführen, um ihnen zu helfen, „kosmische Bande“ zu knüpfen, damit sie überlegene Kinder haben und die Zukunft der angelsächsischen Rasse gesichert ist.

Fortune und Blackwood waren beide produktive Autoren übernatürlicher Fiktion, und es ist interessant zu überlegen, wie dieses Golden Dawn-Mem der okkulten Eugenik spätere Fantasy-Literatur beeinflusste, wie etwa Marion Zimmer Bradleys Mists of Avalon, Frank Herberts Dune, George Lucas‘ Star Wars oder JK Rowlings Harry Potter-Bücher, in denen es allesamt um einen weltrettenden Avatar geht, der magisch gezüchtet wurde, um die Welt zu retten (und der oft eine Loge schwarzer Magier abwehren muss, um sein weltrettendes Ziel zu erreichen).

Herberts Idee der Bene Gesserit, eines magischen Ordens von Priesterinnen, die über Jahrhunderte daran arbeiten, Familien zusammenzubringen und ein Überwesen zu züchten, scheint viel den Ideen zu verdanken, die wir bei den Anhängern des Golden Dawn und seinen Ablegern finden.“

Ok, kommen wir zurück zum Thema, denn das ist ein wirklich tiefgehender Einblick, falls Sie überhaupt Zeit dafür finden. Zurück zum DUNE-Projekt … wie läuft der Bau? Die meisten dieser Berichte sind alle weniger als ein paar Monate alt.

Das Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) ist ein geplantes Langzeitexperiment zu Neutrinooszillationen, das in Lead, South Dakota, durchgeführt werden soll. Es wird vier 10.000 Tonnen schwere Detektoren umfassen, die mit flüssigem Argon (bei -303 ºF) gefüllt sind und sich 1,6 km unter der Erde befinden. Es wird Neutrinooszillationen von einem Myonneutrinostrahl messen, der durch die Aufrüstung des Proton Improvement Plan II (PIP-II) am Fermilab, IL, erzeugt wird.

Das DUNE-Projekt wird mit dem größten Teilchenbeschleuniger ausgestattet, den die Welt je gesehen hat.

„Der Weltrekordstrahl PIP-II wird das „erste Getriebe“ des Fermilab-Beschleunigerkomplexes sein und den weltweit intensivsten Strahl hochenergetischer Neutrinos für DUNE erzeugen. Das Herzstück von PIP-II ist ein 215 Meter langer Teilchenbeschleuniger, der wichtige Beiträge internationaler Partner und die neueste supraleitende Hochfrequenztechnologie umfasst, die am Fermilab entwickelt wurde.“

Unten sehen Sie ein Video des Baus und der Baupläne.

DUNE-Meilenstein erreicht: Fertigstellung riesiger tief unter der Erde liegender Kavernen für die Neutrinoforschung

DUNE project will be equipped with the largest particle accelerator the world has ever seen. „World record beam

Hier ist ein Blick auf ihre Website. Videos und Fotos des Projekts. Warum hat die Regierung grünes Licht für dieses Projekt gegeben? Die Menge an Arbeitskräften und Geld, die hier hineingesteckt wird, ist erstaunlich. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto klarer wird einem, dass sie nicht nur versuchen, ein mathematisches Problem zu lösen.

DUNE bei LBNF. Ein internationales Vorzeige-Neutrinoexperiment in einer Weltklasse-Einrichtung: https://lbnf-dune.fnal.gov

Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, dass CERN nichts mit dem DUNE-Projekt zu tun hat, habe ich unten in einem netten kleinen Paket Informationen für Sie zusammengestellt. Dies wird noch größer und mit Sicherheit ein internationales Unterfangen, an dem 26 Nationen beteiligt sind und das US-Energieministerium als Partner hat.

„Die bereits im LHC-Programm etablierte starke Partnerschaft zwischen dem US-Energieministerium und CERN ist ebenfalls eine der wesentlichen Komponenten für den Erfolg von DUNE/LBNF. Der Bau der CERN-Anlage, die zwei groß angelegte DUNE-Prototypendetektoren und einen Teststrahl beherbergen wird, hat bereits begonnen.“

„Das Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) ist ein Neutrinooszillationsexperiment der nächsten Generation mit langer Basislinie, das derzeit vom US-Energieministerium (DOE) geprüft wird. DUNE verfügt über ein potenziell bahnbrechendes wissenschaftliches Programm für die Neutrinophysik.“

Die DUNE-Zusammenarbeit entstand als Reaktion auf den 2014 veröffentlichten US-P5-Bericht zum „Strategischen Plan für die US-Teilchenphysik im globalen Kontext“ und die Empfehlungen der europäischen Strategie für Teilchenphysik, die Entwicklung von Neutrinostrahlen am CERN einzufrieren.

Der P5-Bericht forderte dazu auf, das bislang von den USA dominierte LBNE-Experiment zu einem echten internationalen wissenschaftlichen Unterfangen umzugestalten und dabei die wissenschaftlichen Ziele und das Fachwissen der weltweiten Neutrinophysik-Gemeinschaft, insbesondere jene des LBNO in Europa, zu integrieren.

Als Ergebnis wurde die internationale DUNE-Zusammenarbeit nach einem Modell gegründet und strukturiert, das bei den LHC-Experimenten erfolgreich übernommen wurde.“

Unterirdische Einrichtung zur Quantenteilchenforschung nimmt ihre Arbeit auf (News-Bericht vom 16.08.24)

Diese verrückten okkulten Wissenschaftler wollen sogar Neutronensterne und sogar schwarze Löcher erschaffen. Das ist nur Laiensprache für das Erschaffen von Portalen und das Öffnen von Toren.

„Eine Meile unter Lead nimmt der Beginn der Quantenteilchenforschung gerade Gestalt an.

Das DUNE-Projekt des Fermilab wird die größte Forschungseinrichtung in Nordamerika sein, die sich hauptsächlich mit Neutrinos befassen wird.

Neutrinos sind Quantenteilchen, die uns nach Ansicht der Wissenschaftler dabei helfen können, zu verstehen, warum unser Universum aus Materie besteht, einige von Einsteins Theorien zu verwirklichen und vielleicht sogar die Geburt von Neutronensternen oder sogar Schwarzen Löchern zu beobachten.

Das DUNE-Projekt liegt rund eine Meile unterhalb von Lead und der Standort wurde aufgrund einer bereits vorhandenen Goldmine ausgewählt, die den Bau der Anlage erleichtern würde.“

„Ich fordere Sie auf, darüber nachzudenken, dass wir Höhlen betreten, die zwar kein Gestein enthalten, aber voller Potenzial sind“, sagte Lia Merminga, die Direktorin des Fermilab. „Die Daten, die wir in diesen Höhlen verbinden, haben das Potenzial, die Physik für immer zu verändern.“

Sie bringen die gleiche Ausrüstung, die CERN hier verwendet, in die USA und spielen mit Dingen, die niemand anfassen sollte. Das hat nichts damit zu tun, neue Wissenschaft zu lernen, sondern alles mit Okkultismus und der Beschwörung dämonischer interdimensionaler Wesenheiten. Sie öffnen Tore. Sie werden 2027 mit den Experimenten beginnen.

Wenn es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, dass unsere Regierung eine okkulte Organisation ist, die vor langer Zeit einen Pakt mit der dunklen Seite geschlossen hat, müssen Sie alle Ihre vorgefassten Meinungen beiseite legen und neu anfangen.

„Der Höhlenaushub für die Long-Baseline-Neutrino-Anlage (LBNF) ist offiziell abgeschlossen und das Projekt geht in die nächste Phase über.

Diese Höhlen befinden sich in der alten Homestake-Mine in den nördlichen Black Hills. Sie werden das tief unter der Erde liegende Neutrino-Experiment (DUNE) beherbergen, das untersuchen will, wie sich Neutrinos über die Entfernung verändern.

Physiker vermuten, dass die Schwingungen Hinweise darauf enthalten könnten, warum es im Universum mehr Materie als Antimaterie gibt.

Die Aushubarbeiten laufen seit 2020.

„Es ist ziemlich erstaunlich, in diesen Höhlen zu stehen, die wir uns schon so lange vorgestellt haben, und tatsächlich zu sehen, dass die Wissenschaft voranschreitet“, sagte Josh Willhite, Projektmanager von LBNF DUNE, der den Bau des Projekts überwacht. „Im Moment sind bei CERN Detektoren in Betrieb, die genau die Komponenten verwenden, die hier zum Einsatz kommen werden. Das ist Realität, es wird passieren. Es ist ein sehr gutes Gefühl.“

CERN ist völlig mit Okkultismus verwoben und dort wurde sogar das World Wide Web aus einem ganz bestimmten Grund geschaffen.

Beachten Sie, dass es World Wide Web heißt. Was macht ein Web? Außerdem müssen Sie verstehen, dass sie eine riesige, nicht physische Datenbank mit Informationen erstellen mussten, um ihre Mission fortzusetzen.

CERN ist sehr an Zeitreisen, Portalen und Gateways interessiert. Ich belasse es dabei. Sie sollten sich wirklich damit befassen. Was hält Sie davon ab?

Shiva, der ZERSTÖRER, ist eine sehr passende Statue, die direkt vor dem CERN steht. Vergessen wir nicht, dass das dritte Auge von Shiva dasselbe ist wie das Auge des Horus. Sie kennen das alles sehende Auge der Freimaurerpyramide, das Sie auf Ihrem Dollarschein finden? Horus ist der Sohn von Osiris, dem Sonnengott, und Isis, der Mondgöttin, aber ich schweife ab.

Ergibt das hier nun langsam einen Sinn oder sollen wir weitermachen?

„Das World Wide Web wurde 1989 vom britischen Wissenschaftler Tim Berners-Lee während seiner Arbeit am CERN erfunden. Tim Berners-Lee, ein britischer Wissenschaftler, erfand das World Wide Web (WWW) 1989 während seiner Arbeit am CERN. Das Web wurde ursprünglich konzipiert und entwickelt, um den Bedarf an automatisiertem Informationsaustausch zwischen Wissenschaftlern an Universitäten und Instituten auf der ganzen Welt zu decken. Screenshot der nachgebauten Seite der ersten Website.“

CERN-Wissenschaftler beschworen Dämonen

Dr. Astrid Stuckelberger, eine CERN-Whistleblowerin, enthüllt, was sie wirklich tun. CERN war und wird immer eine okkulte NWO-Einrichtung sein, die unter dem Deckmantel der „Wissenschaft“ errichtet wurde, um Tore zur Hölle zu öffnen, die Zeit zu manipulieren und viele andere Abscheulichkeiten zu treiben.

An der Wissenschaft ist nichts auszusetzen. Aber nur wenige erkennen, dass sie von luziferischen Geheimgesellschaften und Okkultisten gekapert wurde. Heute erfüllen die Wissenschaftler am CERN lediglich die Rolle moderner okkulter Priester.

…

