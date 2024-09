DUMBs und Klonaktivitäten: Abgetrennte Füße im pazifischen Nordwesten

Teile die Wahrheit!

Im Jahr 2007 stolperte ein 12-jähriges Mädchen bei einem Strandspaziergang auf Jedediah Island in British Columbia über einen Herrenturnschuh. Als sie hineinschaute, entdeckte sie die Überreste eines menschlichen Fußes.

Sechs Tage später entdeckte ein Paar 30 Meilen entfernt auf der Gabriola-Insel einen weiteren Fuß. Die beiden Füße passten nicht zusammen. Es waren beide rechte Füße.

Fünf Monate später finden Waldarbeiter auf der nahegelegenen Insel Valdes einen dritten Schuh. Es war der rechte Fuß eines Mannes. Neun Monate nach dem ersten Fuß fand der Wärter von Kirkland Island einen verwesenden Fuß, der den rechten Schuh einer Frau trug.

Im Laufe von etwa einem Jahr wurden in British Columbia und im US-Bundesstaat Washington sieben menschliche Füße in Turnschuhen an Land gespült. Nach der Entdeckung des fünften Fußes erregte die Geschichte internationale Aufmerksamkeit. Theorien über Serienmörder, Flugzeugabstürze und Tsunami-Opfer wurden zum Thema der Boulevardpresse. Offensichtlich wurde etwas Grausiges an Land gespült. Menschliche Füße…

Jahre später sind noch immer viele Fragen offen. Tatsächlich landete „Das Geheimnis der körperlosen Füße“ im Time Magazine auf der Top 10 der ungelösten Rätsel, knapp hinter dem Fall von Jack the Ripper und dem Zodiac-Killer. Die Menschen versuchen immer noch zu verstehen: Wie können in weniger als einem Jahr sieben menschliche Füße an Land gespült werden?

Was sie nicht wissen, so der Illuminati-Whistleblower Donald Marshall, ist die Tatsache, dass seit Jahrzehnten streng geheime Experimente zum Klonen von Menschen auf der ganzen Welt durchgeführt werden. Marshall erklärt, dass die Öffentlichkeit davon nie etwas erfährt, weil alle Klonaktivitäten viele Ebenen tief unter der Erde stattfinden, in Militärbasen (DUMBs) auf Regierungsgelände mit streng eingeschränktem Zugang.

Die Verwendung streng geheimer Klontechnologie ist die wichtigste Methode der Illuminaten, im Geheimen und ohne die Möglichkeit einer Entdeckung miteinander zu kommunizieren. (CGI-Holografien, Klone, Doubles, Schauspieler die sich vor aller Augen verstecken)

Marshall behauptet, dass hochrangige Wissenschaftler streng geheime Klontechnologie einsetzen, um sein individuelles Bewusstsein von seinem Wohnsitz in Ostkanada auf seinen identischen Klon in einem Hunderte von Meilen entfernten Klonzentrum zu übertragen, obwohl sein echter Körper den Raum nie verlässt und die ganze Nacht durchschläft.

Obwohl Marshall behauptet, seit seiner Kindheit dasselbe Klonzentrum besucht zu haben, kennt er dessen genauen Standort nicht. Er glaubt, dass sich das Klonzentrum auf dem Privatgelände eines großen Naturschutzgebiets irgendwo in der kanadischen Provinz British Columbia befindet.

Darüber hinaus ist es möglich, dass das Klonzentrum nur fünf Autostunden von der Schweinefarm des Serienmörders Robert Pickton entfernt liegt. Marshall behauptet, Pickton sei ein Mitglied der Illuminaten auf niedriger Ebene gewesen und habe unter der Anleitung prominenter hochrangiger Mitglieder die Morde an Prostituierten gefilmt. Marshall erklärt, sie hätten dafür gesorgt, dass die Morde auf Video aufgezeichnet und ins Klonzentrum gebracht wurden, wo er gezwungen wurde, sich jede einzelne Videoaufnahme der Morde anzusehen, was viele der Anwesenden psychisch schädigte.

Ein Mitarbeiter des Klonzentrums holte die Videobänder unmittelbar nach den Morden ab und brachte sie ins Klonzentrum. Marshall gibt an, er habe so getan, als könne er es kaum erwarten, das nächste Video zu sehen, und habe sie genervt, wann es verfügbar sein würde. Marshall sagte, einmal habe ihm jemand gesagt, er solle sich entspannen, die Schweinefarm von Pickton sei „fünf Autostunden“ vom Klonzentrum entfernt. Marshall sagt, er habe damals gewusst, dass er diese Information in Zukunft nutzen könnte, um den Standort des Klonzentrums zu bestimmen.

300x250

Marshall behauptet, er sei in verschiedenen Militärbasen auf der ganzen Welt eingesetzt worden , obwohl er sagt, er müsse es nicht unbedingt wissen, da alle Klonzentren gleich aussehen. „Ich könnte in einer Basis in Russland eingesetzt werden und wüsste es nicht“, obwohl er sagt, ihm fallen manchmal Schilder auf, die in einer anderen Sprache geschrieben sind, oder dass die Verkaufsautomaten eine andere Währung akzeptieren.

Laut Marshall gibt es unter dem Klonzentrum viele tiefere Ebenen, die für die Aufzucht und Lagerung von Tausenden von Klonkörpern reserviert sind. Marshall behauptet, dass „man nicht zu Fuß, mit dem Flugzeug oder mit dem Auto zum Klonzentrum gehen muss. Man wird dort aufgezogen.“ Er erklärt, dass ein Klon das Klonzentrum nie verlässt; man wird vor Ort aufgezogen und entsorgt.

Marshall behauptet, den Anbauraum gesehen zu haben, in dem die Klone gezüchtet werden. Diese Räume sind mit Reihen und Reihen großer Glasröhren gefüllt, die doppelt gestapelt und mit Wasser gefüllt sind. Dort entwickeln sich die Klone, schwebend im Dunkeln.

300x250 boxone

Darüber hinaus gibt es laut Marshall auch Lagerräume, in denen Tausende von Klonen auf gestapelten Edelstahlgestellen gelagert werden. Sie werden über Ernährungssonden mit einem Nährgetränk gefüttert und ruhen auf Regalen mit einem Abfluss unten für den Urin. Dort schlafen sie, voll bekleidet, und warten darauf, aktiviert zu werden.

Marshall erklärt, dass die Pflege und Fütterung der Klone auch in der Arenahalle fortgesetzt wird, wo Imbissstände echtes Essen für die Hungrigen anbieten. Marshall erinnert uns daran, dass die Zeit, die wir im Klonzentrum verbringen, in Echtzeit ist, dass dies kein Traum ist und dass die Leute dort nach so vielen Stunden hungrig werden und mehr brauchen als ein flüssiges Nährgetränk.