Medium: Der Aufstieg beschleunigt sich, Lichtsäulen und die Welt verändert sich (Video)

Mittlerweile spüren immer mehr Menschen, dass sich die Welt verändert, dass etwas Großes bevorsteht, auch wenn vieles davon im außen noch nicht sichtbar ist. Der Aufstieg beschleunigt sich, unterstützt durch die hohe Aktivität der Sonne und Lichtsäulen, die zunehmend zu Lichtkorridoren werden.

Der Veränderungsprozess ist für viele Menschen nicht einfach, stellt das bekannte Medium Kerry K. in einem ihrer neuen Videos fest und sie erklärt, wie man sich leicht und erfolgversprechend durch diese nicht immer leichte Zeit navigieren kann und was sonst noch so gerade auf der Erde geschieht. Von Frank Schwede

Wir befinden uns in dem wohl mit Abstand größten Transformationsprozess der Menschheit und der Erde. Ihn aktiv mitzugestalten ist der Wunsch vieler. Allerdings ist das nichts für zartbesaitete Seelen. Das verlangt viel Kontrolle über sich und seine Gedanken ab und sich nicht von außen triggern und manipulieren zu lassen.

Es geht hier nämlich um die geistige und emotionale Kontrolle, die es nun nach dem Fall der falschen Matrix wieder zurückzuerobern gilt. Die Transformation in Verbindung mit einem Wandel kann also nur über eine intensive Auseinandersetzung eines jeden mit sich selbst erfolgen.

Ignorieren des eigenen Selbst und die teilweise zwanghafte Hinwendung zum Kollektiv, Stichwort Herdenverhalten, ist ein Weg der Selbstsabotage und verhindert die Weiterentwicklung, sprich den eigenen Aufstieg.

Veränderung bedeutet in erster Linie, sich zunächst selbst richtig kennenzulernen. Niemand wird die Welt zu einem besseren Ort machen können, wenn er sich selbst nicht richtig kennt und sich ständig innerlich kleinmacht. Jeder hat jetzt die Möglichkeit, von innen heraus den Wandel zu beschleunigen, indem er sein eigenes Potential erkennt und im außen einsetzt. (Medium über die Trennung der Zeitlinien: 4 Anzeichen, dass es geschieht (Video))

Erst wenn dieser wichtige Prozess im Kollektiv abgeschlossen ist, werden die Veränderungen auch im außen sichtbar sein. Kerry K. betont in einem ihrer neuen Videos, dass zwei wichtige Faktoren die Veränderung auf der Erde beschleunigen:(Medium: Ein massives DNA Upgrade und Wellen der Veränderungen, die bald jeder spüren wird (Video))

Das ist zum einen die große Zahl der Sonnenstürme durch die seit langem hohe Aktivität der Sonne und zum anderen die Lichtsäulen, die schon vor ein paar auf der Erde installiert wurden und die mittlerweile in große Lichtkorridore umgewandelt wurden.

Alles in allem passiert viel auf der Erde, vieles allerdings hinter den Kulissen und außerhalb unseres Blickwinkels. Dass etwas passiert, können nach Worten von Kerry K. vor allem sensible Menschen deutlich spüren:

„Es ist dieses kribbelige Gefühl, das man bekommt, wenn man weiß, dass etwas passieren wird. Ihr steht an der Schwelle zu Veränderungen, doch dann fühlt es sich so an, als würde nichts passieren. Aber zur gleichen Zeit passiert alles. Das ist für viele nur schwer zu verstehen.“

Chaos infolge des Zusammenbruchs der falschen Matrix

Das heißt für einen Großteil der Menschen, die Welt verändert sich, aber nicht auf die Weise, wie sie es erwarten, weil sich die Welt noch nicht im außen verändern, sondern zunächst in uns selbst.

Der Grund, warum das passiert ist, dass wir uns auf diese Weise nicht nur selbst transformieren, sondern die Welt, in der wir leben, gleich mit, erklärt Kerry K.:

„Wir wuchsen in einer falschen Matrix auf und die falsche Matrix war eine Welt, die uns hypnotisiert und blind gemacht hat dafür, wer wir wirklich sind. Wer sind wir also? Die Antwort ist einfach: Wir sind gottähnliche Wesen in unserer Essenz. Wir sind Schöpferwesen aus Liebe gemacht und wir betraten diesen Planeten in der Illusion des Vergessens.“

Wenn die Wände der falschen Matrix zusammenbrechen, wird das sichtbar werden, was schon immer da war: das organische Universum. Niemand wird nach Worten von Kerry K. die Erde verlassen müssen, um auf die neue Erde zu wechseln und niemand wird vorher aus der falschen Matrix heraus gehen:

„Nein, wir werden die falschen Matrix von innen heraus kollabieren. Darum fühlen wir uns so aufgewühlt und so gereizt. Der Grund, warum wir uns so fühlen, ist, weil es einen Kollaps gibt.