Eine Bedrohung auf Aussterbeniveau steht bevor und wird die Weltbevölkerung dramatisch reduzieren und die meisten Menschen haben absolut keine Ahnung

Wir bringen uns selbst und alles um uns herum buchstäblich um, und die meisten Menschen wissen nicht einmal, dass dies geschieht. Aber selbst wenn wir allen klarmachen könnten, dass wir mit einer aussterbenden Gefahr konfrontiert sind, würden sie ihr Verhalten ändern? Die Plastikprodukte, die wir ständig wegwerfen, verschwinden nicht auf magische Weise. Von Michael Snyder

Stattdessen zerfallen sie in immer kleinere Stücke. Heute gibt es Billionen und Aberbillionen unglaublich kleiner Plastikpartikel, die als „Mikroplastik“ bekannt sind und buchstäblich unsere gesamte Umwelt durchdringen. Sie sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber Mikroplastik macht mittlerweile etwa 40 Prozent des Staubs in unseren Häusern aus.

Jedes Mal, wenn es regnet, regnet es in Strömen vom Himmel, unser Boden ist voll von Mikroplastik, die Luft, die wir atmen, ist voller Mikroplastik und Mikroplastik befindet sich in praktisch allem, was wir essen und trinken. Ein kürzlich von der Yale University veröffentlichter Artikel diskutierte, wie allgegenwärtig Mikroplastik mittlerweile geworden ist…

Mikroplastik wurde fast überall entdeckt, vom Grund des Mittelmeers bis zu den Wolken über dem Fuji , sowie in der Nahrung, die wir essen , dem Wasser, das wir trinken , und der Luft, die wir atmen . Beim Menschen wurde Mikroplastik unter anderem in der Lunge , der Plazenta , den Hoden und dem Knochenmark sowie in Blut , Urin , Sperma und Muttermilch gefunden . Wissenschaftler untersuchen noch immer die möglichen Auswirkungen von Mikroplastik, das nachweislich menschliche Zellen schädigt .

Ganz gleich, wie sehr Sie es versuchen, der Verschmutzung durch Mikroplastik können Sie nicht entgehen.

Leider haben Wissenschaftler herausgefunden, dass sich Mikroplastik in unserem Körper ansammelt.

Tatsächlich ergab eine kürzlich in New Mexico durchgeführte Studie, dass sich Mikroplastik tatsächlich in unserem Gehirn ansammelt …

Eine im Mai veröffentlichte Studie untersuchte die zunehmenden Mengen von Mikro- und Nanoplastik (MNPs) in der Umwelt und welche Auswirkungen dies auf unsere Gesundheit haben könnte.

Forscher untersuchten diese splitterartigen Partikel in menschlichen Organen – insbesondere in Leber, Nieren und Gehirn – anhand von Autopsieproben, die zwischen 2016 und 2024 in Albuquerque im Bundesstaat New Mexico gesammelt wurden. Die Hirngewebeproben stammten aus dem Frontalkortex, der für abstraktes Denken, Kreativität und motorische Aufgaben zuständig ist.

Wenn Sie das Gefühl haben, nicht so klar denken zu können, wie Sie sollten, kann dies ein Grund dafür sein.

Leider erklärt dies möglicherweise auch, warum in unserer gesamten Gesellschaft heutzutage der Verstand verloren geht.

Laut CNN stellten die Wissenschaftler, die diese Studie durchführten, fest, dass Gehirnproben aus dem Jahr 2024 eine um 50 Prozent höhere Konzentration an Mikroplastik aufwiesen als Gehirnproben aus dem Jahr 2016 …

Anfang 2024 bei einer Autopsie entnommene menschliche Gehirnproben enthielten mehr kleine Plastiksplitter als Proben acht Jahre zuvor, wie aus einem im Mai online veröffentlichten Vorabdruck hervorgeht. Ein Vorabdruck ist eine Studie, die noch nicht von Experten begutachtet und in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde.

„Die Konzentrationen, die wir im Gehirngewebe normaler Personen mit einem Durchschnittsalter von etwa 45 oder 50 Jahren sahen, lagen bei 4.800 Mikrogramm pro Gramm oder 0,5 Gewichtsprozent“, sagte der leitende Studienautor Matthew Campen, Professor für Pharmaziewissenschaften an der University of New Mexico in Albuquerque.

„Im Vergleich zu den Autopsie-Gehirnproben aus dem Jahr 2016 ist das etwa 50 % mehr“, sagte Campen. „Das würde bedeuten, dass unsere Gehirne heute zu 99,5 % aus Gehirn bestehen und der Rest aus Kunststoff ist.“