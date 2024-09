Enthüllt: Moderna bestätigt, dass mRNA-COVID-Impfstoffe Krebs verursachen

„Aber Krebs ist so umstritten. Sie geben es nicht zu. Sie greifen jeden an, der darüber spricht. Aber ich kann Ihnen ganz kurz die Eigenschaften dieser Turbo-Krebse beschreiben. Ich sehe es hauptsächlich bei den mRNA-Impfstoffen, Pfizer oder Moderna. Bei J&J und AstraZeneca habe ich es fast nie gesehen. Es kann passieren, aber es gibt so wenige Fälle. Ich kann noch keine Schlussfolgerungen ziehen.

Aber ich sehe Tausende solcher Fälle mit Pfizer-Impfstoffen, Moderna-Impfstoffen. Die Präsentationen sind fast immer im Stadium 4. Gelegentlich gibt es Fälle im Stadium 2 oder 3, die sich innerhalb weniger Monate rasch zu Stadium 4 entwickeln. Fast immer handelt es sich jedoch um eine Präsentation im Stadium 4.

„Die fünf häufigsten Tumorarten, die in meiner Forschung aufgetreten sind, sind in erster Linie Lymphome, dann Glioblastome oder Hirntumore im Allgemeinen. Es gibt einige Astrozytome, einige einzigartige Rückenmarkskrebsarten, aber hauptsächlich Glioblastome. Und dann aus irgendeinem Grund Brustkrebs, hauptsächlich triple-negativer Brustkrebs.

Das ist auch der Typ mit der schlechtesten Prognose. Darmkrebs ist eine weitere große Gruppe, ebenso Lungenkrebs, aus welchem Grund auch immer. Und das sind die Top 5. Dann gibt es natürlich eine Explosion von Leukämien, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Melanomen, Sarkomen aller Art.

„Ich könnte einen Artikel schreiben und 30 oder 40 Angiosarkome aufzählen. Das ist etwas, was man einmal in seiner Karriere sieht. Und ich könnte Ihnen jetzt 30 Fälle nennen. Ich könnte vielleicht eine Stunde im Internet verbringen und Ihnen 30 solcher Fälle geben. [Es gibt auch Hoden- und Eierstockkrebs, also Reproduktionskrebs, und auch Nierenkrebs – diese sehr aggressiven Nierenkrebse“.

„The top 5 turbo cancers that have come out in my research, the top one is lymphoma, then glioblastomas or brain cancers in general. There’s some…rare spinal cord cancers, but mainly glioblastomas. And then for for whatever reason, there’s breast cancers…“

Radiologist,… pic.twitter.com/f4vJNy9RiK

— Sense Receptor (@SenseReceptor) August 10, 2024