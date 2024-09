UN-Zukunftspakt: Vertrag soll „humane“ Fünfjahresziele zur Bevölkerungsreduzierung festlegen

Durch Pakte, die die Vereinten Nationen auf dem „ Gipfel der Zukunft “ in weniger als zwei Wochen verabschieden wollen , sind die Vereinten Nationen dabei, eine Weltregierung auf der Grundlage des Monopols nationaler Souveränität zu etablieren.

Allerdings gibt es für die Delegierten keine gesetzliche Befugnis, über den „ Pakt für die Zukunft “, die „ Erklärung für künftige Generationen “, den „ Globalen Digitalpakt “ und António Guterres‘ „ Unsere gemeinsame Agenda “ abzustimmen.

Übermitteln Sie diese Mitteilung und Erklärung den Vereinten Nationen, Ihrem Regierungsvertreter bei den Vereinten Nationen und Ihrer Regierung. Fordern Sie, dass Ihre Stimme gehört wird, bevor der exklusive Gipfel der Zukunft vom 20. bis 23. September 2024 stattfindet.

Der Zukunftsgipfel ist eine hochrangige Veranstaltung der Vereinten Nationen („UN“), die am 22. und 23. September 2024 stattfinden soll. Am 20. und 21. September finden „Aktionstage“ statt. Der Gipfel wird mit der Verabschiedung des „ Pakts für die Zukunft “ enden.

Die Staats- und Regierungschefs der UN-Mitgliedsstaaten werden am Gipfel teilnehmen, um bestehende Verpflichtungen, darunter die Ziele für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) und die UN-Charta, zu bekräftigen und auf ein „neu belebtes multilaterales“ System hinzuarbeiten.

Es wird erwartet, dass zu den weiteren Teilnehmern des Gipfels Vertreter verschiedener UN-Agenturen, ausgewählter Nichtregierungsorganisationen, ausgewählter Unternehmen und Industrien des privaten Sektors, ausgewählte Vertreter von Universitäten und Forschungseinrichtungen, ausgewählter Kommunen, Regionalregierungen und lokalen Behörden sowie die dystopisch und ruchlos klingenden „Vertreter zukünftiger Generationen“ gehören werden. (Eine Bedrohung auf Aussterbeniveau steht bevor und wird die Weltbevölkerung dramatisch reduzieren und die meisten Menschen haben absolut keine Ahnung)

Der Entwurf des Zukunftspakts umfasst zwei Kapitel: ein Kapitel zu Wissenschaft, Technologie, Innovation und digitaler Zusammenarbeit sowie ein Kapitel zu Jugend und zukünftigen Generationen. Der Kapitelentwurf zu Jugend und zukünftigen Generationen baut auf der UNESCO-Erklärung zur Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen aus dem Jahr 1997 auf und geht in der Perspektive auf zukünftige Generationen noch weiter.

Zukünftige Generationen werden in der „ Erklärung über zukünftige Generationen “ – die UNO bezeichnet dieses Dokument auch als „ Erklärung für zukünftige Generationen “, die dem Zukunftspakt beigefügt ist – als „alle jene Generationen definiert, die noch nicht existieren und die diesen Planeten erben werden.“

Per Definition werden die zukünftigen Generationen immer „noch nicht existieren“, ad infinitum . In 100 Jahren werden die zukünftigen Generationen zu diesem Zeitpunkt noch nicht existieren. In 1.000 Jahren ist es dasselbe; zukünftige Generationen werden noch nicht existieren. Das Konzept der „zukünftigen Generationen“ ist einfach eine schlechte Ausrede für eine ausgewählte Minderheit – „Vertreter zukünftiger Generationen“ –, Regeln aufzustellen, von denen sie erwarten, dass Milliarden von Menschen, die bereits existieren, sie bis in alle Ewigkeit befolgen .

Wer sind die „Vertreter der zukünftigen Generationen“, wie viele gibt es und wer wählt sie aus? Wie bei der UNO und ihren Organisationen üblich, enthält das Dokument, das die Mitgliedsstaaten verabschieden sollen, nur wenige derart wichtige Einzelheiten. Vielleicht liegt es daran, dass die Mitgliedsstaaten nicht erfahren sollen, wer die wenigen sind, die ausgewählt wurden oder sich selbst dazu auserwählt haben, die Welt zu regieren.

Die einzigen Einzelheiten, die wir darüber erfahren, wer die wenigen ausgewählten Herrscher sind, finden sich in der Erklärung über zukünftige Generationen . Dort heißt es lediglich, dass die Mitgliedsstaaten dem Vorschlag des UN-Generalsekretärs zur Ernennung eines „UN-Sondergesandten für zukünftige Generationen“ zustimmen, von dem wir annehmen, dass er nach seiner Ernennung eine entscheidende Rolle spielen könnte. Aber was die Verhandlungen und die Vertretung zukünftiger Generationen auf dem Gipfel betrifft, spielt der World Future Council („WFC“) eine führende Rolle, zumindest behauptet er das:

300x250

Der World Future Council hat gute Chancen, beim Zukunftsgipfel eine führende Rolle zu spielen, da er sich seit seiner Gründung vor 15 Jahren auf die Rechte der zukünftigen Generationen als seine Hauptaufgabe konzentriert.

Der WFC plädiert seit langem für die Einrichtung von Vertretern bzw. Hütern künftiger Generationen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene, die die Autorität besitzen, politische Maßnahmen zur Wahrung ihrer Interessen zu prüfen und vorzuschlagen. Dazu zählen das Recht auf Frieden, Generationengerechtigkeit und eine gesunde, nachhaltige Umwelt.

Der World Future Council ist von Anfang an maßgeblich an den Vorbereitungen des Gipfels und seinem Vorbereitungsprozess beteiligt.

300x250 boxone

UN-Zukunftsgipfel – Auf dem Weg zu einem globalen Zukunftspakt , Weltzukunftsrat

Es ist beinahe irrelevant, wer und wie viele Mitglieder der kleinen Clique sind, die den Menschen, die bereits existieren, vorschreibt, was sie den Menschen, die „noch nicht existieren“, tun sollen. Die Vorstellung, dass „zukünftige Generationen“ allein unser Leben bestimmen, wie beim gesamten Zukunftspakt , reicht aus, um ihn rundheraus abzulehnen, noch bevor es überhaupt zu der Phase kommt, in der die UNO einen „Sondergesandten für zukünftige Generationen“ ernennt.

Zu diesem Zweck hat Shabnam Palesa Mohamed eine Mitteilung vorbereitet, die jeder aus jedem Land vor dem Gipfel als UN-Vertreter seines Landes fungieren kann. Sie hat auch eine Liste der ständigen Ländervertreter und Beobachter bei den Vereinten Nationen beigefügt, damit die Bürger leicht herausfinden können, wem die Mitteilung zugestellt werden soll. Wie Mohamed empfiehlt, vergessen Sie nicht, Ihren Abgeordneten oder Regierungsvertreter in Kopie zu setzen.

Und da einige lokale Gemeinde- und Regierungsvertreter am Gipfel teilnehmen könnten, so wird zumindest behauptet, sollten Sie sie vielleicht auch in Kopie setzen.

Das Schweigen brechen: UN-Mitteilung und Erklärung zur öffentlichen Beteiligung

Das Folgende ist eine Zusammenfassung und Paraphrase der Bekanntmachung für die Tätigkeit als UN-Vertreter und/oder Beobachter aus Ihrem Land. Sie können die vollständige Bekanntmachung entweder in der oben angehängten Datei oder auf Mohameds Substack-Seite HIER lesen und herunterladen .

Mohameds Dokument enthält drei Hinweise in einem:

Dringende Ungültigkeitserklärung des Zukunftsgipfels, des Zukunftspakts und der Anhänge aufgrund mangelnder öffentlicher Kenntnis, Beteiligung und informierter Zustimmung

Bekanntmachung einer dringenden Streitigkeit über die ständige Autorität, die sich die Vereinten Nationen widerrechtlich aneignen, um tatsächliche oder künstlich herbeigeführte Notfälle zu bewältigen, wie in ihrer „Gemeinsamen Agenda“ dargelegt

Dringender Einspruch gegen eine Erklärung der Vereinten Nationen, eine politische Erklärung zu Pandemien, die auf der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet wurde und in der die mehr als 11 Länder, die ihr Schweigen gebrochen hatten, ignoriert wurden, schriftlich

Sie hat das Dokument in fünf Abschnitte gegliedert:

Rechtsstaatlichkeit + Völkerrecht

Zusammenfassung und Handlungsaufforderung

Bürgerbeteiligung

Streitbeilegung (Dieser Abschnitt umfasst die drei oben genannten Bekanntmachungen: die „Ungültigkeitserklärung“, die „Streitbeilegung“ und den „Einspruch gegen die politische Erklärung zu Pandemien“)

Fazit mit Berufung

Das UN-System soll auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit beruhen, wie es in den offiziellen Dokumenten der UN selbst dargelegt ist. Ziel dieses Prinzips ist es, Transparenz, Rechenschaftspflicht und Respekt für die Menschenrechte bei allen Aktivitäten und Entscheidungsprozessen der UN sicherzustellen.

Doch während der Covid-Pandemie war sich die UN der Menschenrechtsverletzungen auf der ganzen Welt voll bewusst. Dazu gehören drakonische Ausgangssperren, staatliche Gewalt, Armut und zerstörerische soziale Krisen.

Darüber hinaus muss jede Regierung, bevor sie den Ausnahmezustand ausrufen kann, nachweisen, dass die angebliche Gesundheitskrise nach bestimmten Kriterien „die Existenz des Landes bedroht“. Diese Kriterien waren im Fall von Covid nicht erfüllt; das Völkerrecht wurde wissentlich verletzt.

Das Misstrauen gegenüber der UNO wird noch dadurch verstärkt, dass sie untätig bleibt und gegenüber denjenigen schweigt, die die Delegierten der 77. Weltgesundheitsversammlung eingeschüchtert und sie dazu gebracht haben, Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 zuzustimmen.

Aufgrund mangelnder umfassender öffentlicher Beteiligung am Dokument „ Unsere gemeinsame Agenda “ des UN-Generalsekretärs und am „ Pakt für die Zukunft “ – mit seinen Anhängen „ Global Digital Compact “ und „ Erklärung über zukünftige Generationen “ – bestehen „Wir, das Volk“ darauf, dass die folgenden Punkte in die Diskussionen und die Berichterstattung über den Zukunftsgipfel einbezogen werden:

unsere Ungültigkeitserklärung,

unsere Streiterklärung und

unser dringender Einspruch

Wir fordern, dass sowohl der Zukunftspakt als auch unsere gemeinsame Agenda auf dem bevorstehenden Zukunftsgipfel zurückgezogen werden. Sollte dies nicht geschehen, müssen die Delegierten der Mitgliedsstaaten, die den Menschen der Länder, die sie vertreten, Rechenschaft schuldig sind, diese Dokumente rundheraus ablehnen. Sie dürfen sich dabei nicht einschüchtern lassen, wie dies im Mai dieses Jahres bei der Weltgesundheitsversammlung der WHO über die Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 der Fall war.

Erläuterung: Die UNO führt ein „Schweigeverfahren“ durch. Dabei wird ein Vorschlag oder Text unter den Teilnehmern verteilt, oft mit einer Frist für Kommentare oder Änderungen. Wenn vor Ablauf der Frist keine Einwände erhoben werden, gilt der Text als von allen Teilnehmern angenommen. Wenn ein Teilnehmer immer noch grundlegende Probleme mit dem Text hat, kann er „das Schweigen brechen“, indem er vor Ablauf der Frist einen Einspruch erhebt. Dies ermöglicht weitere Verhandlungen oder Überarbeitungen.

In der von Mohamed verfassten Mitteilung heißt es, dass das Schweigeverfahren zur Erklärung über zukünftige Generationen gebrochen wurde. Die UNO hat jedoch nicht bekannt gegeben, welche Länder Einwände gegen diese Erklärung erhoben haben. „Die Zivilgesellschaft hat ein Recht darauf zu erfahren, welche Länder Einwände erhoben haben“, heißt es in Mohameds Mitteilung.

Die Vereinten Nationen sehen sich berechtigter Kritik ausgesetzt, weil sie den berechtigten Erwartungen und Forderungen, die in den UN-Dokumenten und von ihren Mitarbeitern verkündet werden, konsequent weit hinterherhinken. Dazu gehören die laufenden Geheimverhandlungen über den Pakt für die Zukunft und unsere gemeinsame Agenda . Es gab wenig bis gar keine sinnvolle öffentliche Beteiligung auf der Ebene der UN und der Mitgliedstaaten. Daher wächst der internationale Widerstand. Kritik an den UN kommt unter anderem wegen Top-down-Ansätzen und politischer und wirtschaftlicher Einflussnahme. Im Jahr 2020 veröffentlichte UN-Generalsekretär António Guterres eine Vision für die Menschenrechte mit dem Titel „ Das höchste Ziel: Ein Aufruf zum Handeln für die Menschenrechte “. Darin wurden die „drei P“ hervorgehoben: Teilhabe, Schutz und Förderung“. Diese Verpflichtungen wurden von der UNO nicht erfüllt. Die UNO hat es versäumt, ihre Verpflichtungen im Allgemeinen und insbesondere in Bezug auf den Pakt für die Zukunft , die Erklärung über zukünftige Generationen , den Globalen Digitalpakt und Unsere gemeinsame Agenda einzuhalten . Die UNO ist sich durchaus bewusst, dass nur eine kleine Gruppe zivilgesellschaftlicher Organisationen mit der UNO zusammenarbeitet oder einen Sitz am Verhandlungstisch hat. Selbst diese Organisationen beklagen sich weiterhin über mangelnde Einbeziehung, Transparenz und Respekt, die ihnen von der UNO und ihren Organisationen, darunter der Weltgesundheitsorganisation („WHO“) und dem IWF, entgegengebracht werden. Nichtstaatliche Organisationen der Zivilgesellschaft („NGOs“) haben ihre Unzufriedenheit mit der Transparenz und mangelnden Einbeziehung der UN zum Ausdruck gebracht, insbesondere im Akkreditierungsprozess für NGOs, die einen Beraterstatus bei den UN anstreben. Zu den wichtigsten Problemen zählen Voreingenommenheit im ECOSOC-Ausschuss, mangelnde Transparenz bei der Entscheidungsfindung, restriktive Kriterien und eingeschränkte Vertretung. Im September 2023 schickten elf Delegierte der Mitgliedsstaaten einen Brief an den Präsidenten der UN-Generalversammlung Dennis Francis und den UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Die Mitgliedsstaaten wandten sich gegen einseitige Zwangsmaßnahmen und Verstöße gegen Menschenrechte und Völkerrecht im Zusammenhang mit der Annahme einer hochrangigen politischen Erklärung zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung. Die politische Erklärung wurde im Wege des „Schweigeverfahrens“ angenommen. Sowohl WHO-Direktor Adhanom Tedros Ghebreyesus als auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres ignorierten diesen Brief der elf Mitgliedsstaaten und erklärten, alle 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen hätten der politischen Erklärung zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung zugestimmt. UN-Zukunftspakt: Vertrag soll „humane“ Fünfjahresziele zur Bevölkerungsreduzierung festlegen Der „Pakt für die Zukunft“ der Vereinten Nationen, der am 22. September auf dem Zukunftsgipfel in New York verabschiedet werden soll, bezeichnet die „Überbevölkerung“ als größtes Risiko der heutigen Welt und ruft zu einer dringenden Entvölkerung des Globus auf. Die führenden Politiker der Globalisierung drängen nun auf einen neuen globalen Vertrag, in dessen Rahmen die Länder alle fünf Jahre Ziele zur Bevölkerungsreduzierung festlegen und auf deren Erreichung hinarbeiten, um die globale Bevölkerung zu reduzieren. Der Zukunftspakt schlägt außerdem große Veränderungen in der Art und Weise vor, wie die Welt regiert wird, als Reaktion auf das, was die globalistische Organisation als „ernste globale Risiken“ bezeichnet. Eine Kernidee des Pakts ist der Ansatz des „planetaren Gemeinwesens“. Damit ist die Schaffung einer Weltregierung gemeint, die die Macht hat, die lebenswichtigen Systeme der Erde wie Luft, Wasser und natürliche Ressourcen zu kontrollieren. Dieses Konzept stammt aus einem Strategiepapier der Global Challenges Foundation, des United Nations University Center for Policy Research und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Der Gipfel der Zukunft findet am 33. Jahrestag eines umstrittenen Dokuments mit dem Titel „The Initiative for Eco-92 Earth Charter“ statt. Dieses Dokument, das vor dem Umweltgipfel von Rio de Janeiro 1992 auf einer UN-Konferenz in Des Moines verteilt wurde, schlug eine strikte Bevölkerungskontrolle und die Verwaltung der weltweiten Ressourcen durch einige wenige ausgewählte, mächtige Länder vor. Jacob Nordangård wies darauf hin, dass sowohl die Eco-92-Erdcharta als auch der aktuelle Planetary-Commons-Ansatz beunruhigende globalistische Ähnlichkeiten aufweisen. Beide schlagen eine globale Verwaltung der wichtigsten Ressourcen der Erde vor, darunter Atmosphäre, Ozeane, Land und Eis. Auch die Global Challenges Foundation unter der Leitung des Milliardärs und Finanziers László Szombatfalvy hat sich diesen Themen gewidmet. Szombatfalvy hat über Überbevölkerung und ihre Auswirkungen auf die Umwelt geschrieben und sogar das Overpopulation Project finanziert , das sich mit der Frage beschäftigt, wie die globale Bevölkerung auf „humane“ Weise reduziert werden kann. Das Motto des Overpopulation Project lautet: „Zu viele Menschen konsumieren zu viel.“ Eine der Ideen des Projekts ist ein neuer globaler Vertrag, in dessen Rahmen die Länder alle fünf Jahre Bevölkerungsziele festlegen und auf diese hinarbeiten. Szombatfalvy ist davon überzeugt, dass die Welt zur Bewältigung dieser Probleme eine starke Weltregierung braucht, die nicht von allen Nationen verlangt, im traditionellen Sinne demokratisch zu sein. Seine Ansichten spiegeln eine malthusianische Perspektive wider, ähnlich den Autoren der Eco-92-Erd-Charta, die eine „Neue Weltordnung“ forderten, in der die großen Nationen globale Entscheidungen treffen würden. Quellen: PublicDomain/expose-news.com/thepeoplesvoice.tv am 15.09.2024 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309