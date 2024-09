Enthüllt: Taylor Swifts geheimer Vertrag und Aufstieg zur „Hohepriesterin“ der Branche (Video)

Taylor Swift ist ein Kontrollfreak, der die Mitglieder seiner eigenen Familie dazu zwingt, Geheimhaltungsvereinbarungen zu unterzeichnen, um auch nur einen einzigen Nachmittag mit ihr verbringen zu dürfen.

Dies ist die Aussage eines ehemaligen Mitarbeiters, der sich nun zu Wort gemeldet hat, um die dunklen okkulten Kreise aufzudecken, in denen Swift verkehrt.

Laut dem Mitarbeiter hat Swift ihre Seele an eine Organisation verkauft, die nun die totale Kontrolle über alles hat, was sie tut, von den berühmten Männern, mit denen sie ausgeht, bis hin zu den „Anliegen“, die sie unterstützt, und wen sie im politischen Wahlkampf unterstützt.

Gerüchte über eine überraschende Trennung von Swift und Kelce kamen Anfang dieser Woche ans Licht, als ein auf dem Briefpapier von Kelces PR-Firma verfasstes Dokument im Internet durchsickerte.

Aus den Unterlagen, die offenbar von der in Los Angeles ansässigen Firma Full Scope erstellt wurden, geht eine im Voraus geplante Strategie hervor, das Ende der „Showmance“ am 28. September bekannt zu geben.

Kelces Team wies den Vertrag als Fälschung zurück, nachdem er im Internet in Umlauf gekommen war, und behauptete, seine Beziehung zu Swift sei eine Täuschung.

Natürlich ist das genau die Art von Reaktion, die man erwarten würde, wenn eine sorgfältig orchestrierte Geschäftsvereinbarung mit einem der jüngsten Milliardäre der Welt gerade als Betrug entlarvt worden wäre. (Projekt Monarch und satanische Symbolik in aktuellen Bildern der Musikindustrie)

Ein ehemaliger Swift-Mitarbeiter erklärte nun, Kelce habe große Angst davor, gegen die Bedingungen der Geheimhaltungsvereinbarung zu verstoßen.

Wie alle führenden Männer in Swifts Privatleben musste Kelce eine Reihe wasserdichter Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnen, die ihn daran hinderten, Details darüber preiszugeben, was wirklich hinter den Kulissen der Elite der Unterhaltungsindustrie passiert.

Dieser beunruhigende Bericht über die Elite der Branche spiegelt die Geschichten anderer Prominenter wider, die an die Öffentlichkeit gegangen sind, um aufzudecken, was in Hollywood wirklich hinter den Kulissen vor sich geht.

Unglücklicherweise besteht die Angewohnheit, dass diejenigen, die im Geheimen schwören, die Wahrheit aufzudecken, unter bizarren und unwahrscheinlichen Umständen sterben.

Während die Welt darüber streitet, ob Taylor Swift eine psychologische Operation ist, die darauf programmiert ist, die Wahl im November zugunsten von Kamala Harris zu beeinflussen, sollte man nicht vergessen, dass sie kein Neuling in diesem Spiel ist.

Im Jahr 2009 wurde Swift im Rahmen eines im Fernsehen übertragenen okkulten Megarituals namens „MTV VMAs“ in die Illuminaten der Unterhaltungsindustrie aufgenommen.

Nachdem sie während einer Dankesrede ein Illuminati-Demütigungsritual durch Kanye West über sich ergehen lassen musste, tauchte Swift, in Rot gekleidet, als neue und geweihte Künstlerin wieder auf.

Doch die öffentliche Demütigung war ihr nicht genug. Sie musste sich auch einem Blutopferritual unterziehen, um ihre Seele an die Elite zu verkaufen.

Nach Angaben des Produktionsteams nahm Swift zu dieser Zeit einem ihrer jungen Fans auf einer Party der Filmbranche das Leben. Die Tat fand in einem privaten Raum statt, umgeben von Führungskräften mittleren Alters, die die Tat miterlebten und später die Leiche schändeten – nachdem sie Swift „eingeladen“ hatten, das Blut des Jungen zu trinken.

Zu diesem Zeitpunkt begannen Swifts Werke durch die offensichtlichen Zeichen und Symbole der okkulten Elite befleckt zu werden.

Acht Jahre später, bei den VMAs 2017, präsentierte Taylor Swift ihr neues Video Look What You Made Me Do. Die Botschaft des Videos könnte nicht klarer sein: Taylor war zu einer vollwertigen Sklavin der Branche herangereift.

In einer Szene wird Taylor zur „Hohepriesterin“ der Branche gekrönt. Wie? Indem die Tarotkarte „Hohepriesterin“ nachgebildet wird.

In den 80er Jahren galt Madonna als Hohepriesterin der Branche. Es scheint, dass Taylor Swift diesen Status nun auch erreicht hat.

Wenn Sie mit der Monarch-Programmierung, einem Zweig des illegalen CIA-Projekts MK-ULTRA, nicht vertraut sind, ist dieser Artikel ein Muss.

Das Ziel von Monarch besteht darin, Sklaven mit mehreren Persönlichkeiten zu erschaffen. Dabei wird Beta-Programmierung (oder Sex-Kitten-Programmierung) eingesetzt, um Sexsklaven für den Menschenhandel in der elitären Unterwelt zu erschaffen.

Die Unterhaltungsindustrie ist voll von „Beta Kittens“ und die Elite stellt dies durch Künstlerinnen wie Taylor Swift zur Schau, deren Werke voller okkulter Referenzen sind.

Für Eingeweihte kann das Musikvideo „ Look What You Made Me Do“ als ein MK Ultra-Symbolismus-Grundkurs gelesen werden.

Das Video endet damit, dass die „alte Taylor“ stirbt und eine neue, gedankengesteuerte Persönlichkeit die Oberhand gewinnt.

Taylor sagt: „ Tut mir leid, die alte Taylor kann gerade nicht ans Telefon kommen. Warum? Oh, weil sie tot ist!“

Könnte es noch offensichtlicher sein? Eigentlich ja.

In der Schlussszene werden ihre verschiedenen Monarch-Persönlichkeiten im Streit miteinander offenbart.

