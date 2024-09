Neueste Forschungsergebnisse erschüttern den Mythos Klimawandel

Die Studie von Dai Ato deckt jedoch gravierende methodische Mängel des IPCC auf, vor allem seine Abhängigkeit von fehlerhaften Modellen, die natürliche Faktoren wie die Meerestemperatur unterschätzen.

Diese Modelle überschätzen den menschlichen Einfluss und vernachlässigen wichtige Variablen, die die CO₂-Werte beeinflussen. Selbst renommierte Wissenschaftler wie der Nobelpreisträger John Clauser haben das IPCC dafür kritisiert, Daten falsch zu interpretieren und politische Agenden über die Wissenschaft zu stellen.

Darüber hinaus sind die Berichte des IPCC, die die Grundlage für die internationale Klimapolitik bilden, oft von politischen Zwängen beeinflusst und basieren nicht ausschließlich auf objektiver Wissenschaft.

Das IPCC hat in der Vergangenheit die Risiken des Klimawandels übertrieben, um drastische und wirtschaftlich schädliche Maßnahmen zu rechtfertigen. Ihre Vorhersagen katastrophaler Folgen haben sich immer wieder als falsch erwiesen, da der tatsächliche Anstieg der Temperaturen und des Meeresspiegels nicht mit ihren düsteren Prognosen übereinstimmt.

Indem das IPCC die natürliche Variabilität des Klimas ignoriert und den menschlichen Emissionen eine unverhältnismäßig große Bedeutung beimisst, verbreitet es eine von Angst getriebene Erzählung, die den Interessen von grünen Unternehmen und politischen Akteuren dient.

Die jüngsten Forschungsergebnisse von Ato und die Kritik von Persönlichkeiten wie Clauser zeigen, dass die Glaubwürdigkeit des IPCC schwindet und die Öffentlichkeit beginnen muss, seine alarmistischen Schlussfolgerungen zu hinterfragen.

Der Net-Zero-Kult: Wissenschaft wird zugunsten des Profits ignoriert

Ähnlich wie die Reaktion auf COVID hat sich die Klimabewegung zu einem quasi-religiösen Kult entwickelt, der sich weigert, wissenschaftliche Beweise anzuerkennen. Trotz Studien wie der von Ato wird die grüne Industrie weiterhin vom Klimanarrativ profitieren, ähnlich wie die Pharmaindustrie von den endlosen Impfstoff-Boostern.

Die Fakten sind unbestreitbar: Die menschengemachten CO₂-Emissionen treiben den Klimawandel nicht voran.

Es ist an der Zeit, nicht länger Milliarden für unwirksame grüne Lösungen zu verschwenden, sondern sich stattdessen auf echte menschliche Bedürfnisse wie Gesundheitsversorgung, Armutsbekämpfung und technologische Innovation zu konzentrieren.

Klimawandel-Alarmismus – Follow the Money

Bei der Klimabewegung geht es nicht nur um die Rettung des Planeten – es geht auch um viel Geld. Hinter jedem Ruf nach grüner Energie steht ein Netzwerk von Unternehmen und Regierungen, die von der Klimakrise profitieren wollen.

Unter dem Vorwand, den Klimawandel zu bekämpfen, werden Solaranlagen, Windparks und Elektroautos mit Milliarden Dollar subventioniert. Viele dieser Projekte haben jedoch nur einen minimalen Nutzen für die Umwelt, während sie der Industrie und den Politikern, die nach mehr Regulierung drängen, massive Gewinne bescheren.

So hat sich der Markt für Emissionszertifikate zu einem pseudo-ökologischen Täuschungsmanöver entwickelt, das es Unternehmen ermöglicht, sich den Anschein von „Nachhaltigkeit“ zu erkaufen, ohne ihre CO2-Bilanz tatsächlich zu verbessern.

Gleichzeitig hat die Nachfrage nach Windturbinen und Batterien für Elektrofahrzeuge zu umweltschädlichen Bergbauaktivitäten geführt, bei denen seltene Erden abgebaut werden – mit mehr Schaden als Nutzen.

Indem sie fossile Brennstoffe als alleinigen Feind darstellen, sichern sich diese grünen Unternehmen ihre finanziellen Gewinne, während sie die negativen Aspekte erneuerbarer Energien wie Landvernichtung und Ineffizienz ignorieren.

Das ganze System basiert auf Panikmache, um den stetigen Fluss von Steuergeldern in grüne Projekte zu sichern, die nicht halten, was sie versprechen.

Die Forschung von Ato beweist, dass die natürlichen Faktoren, die den Anstieg von CO₂ verursachen – wie etwa die Meerestemperaturen – viel wichtiger sind als die menschlichen Emissionen. Diese Erkenntnis lässt die Billionen, die in grüne Initiativen investiert wurden, nicht nur als fehlgeleitet erscheinen, sondern als Teil eines größeren finanziellen Betrugs.

Besonderer Dank:

Ein besonderer Dank geht an Craig Kelly (@CraigKellyXXX auf X), der diese bahnbrechende Studie ins Rampenlicht gebracht hat. Seine unermüdlichen Bemühungen, die Wahrheit hinter dem Klimawandel-Alarmismus aufzudecken, haben entscheidend dazu beigetragen, die irreführenden Erzählungen über den menschengemachten Klimawandel ins rechte Licht zu rücken.

Keep up the fight, Craig!

Die Studie finden Sie hier

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 08.09.2024