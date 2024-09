Erwischt! „Old World“, Eiswall und Flache Erde-Theoretiker lügen in den Sozialen Medien!

(Titelbild: Dieses und andere Bilder kursieren in den Sozialen Medien als DER Beweis, es gäbe eine Eiswand bzw. einen Eiswall in der Antarktis – natürlich ist das ein KI-generiertes Kunstobjekt)

Ein Nutzer postete ein Bildchen mit einer Werbung für den fiktiven Roman „Der Kontinent hinter dem Eiswall“ von Max Ehrenberg (sorry, aber wir verlinken keine Psy Op Bücher die von Amazon gedruckt werden), basierend auf anderen fiktiven Romanen, wie „Terra Infinita“ oder fiktiven Büchern die vor über 100 Jahren geschrieben worden sind – mehr dazu z. B. in dem Buch „Antartkis – Hinter der Eiswand“.

Was die „Aufgewachten“ bzw. „Aufgeklärten“ nicht daran hindert vollkommen unkritisch jede noch so coole, neue Theorie zu teilen und als DIE Wahrheit anzusehen.

Daraufhin schrieb ich dieses hier:

Wie üblich, stürzten sich die Gläubigen der sektenartigen Gemeinschaft wie wild auf diesen Kommentar.

Bitte anschnallen, es könnte lustig werden:

Lüge Nr. 1: Meine Bücher verkaufen sich nicht. Woher wissen diese „Experten“, wie viele Bücher wir pro Monat verkaufen?

Antwort: Sie wissen es nicht, nur wir und unser Vertriebspartner in Deutschland haben diese Zahlen.

In diesem Artikel habe ich exemplarisch Screenshots der Verkaufszahlen von drei Monaten veröffentlicht.

Wie viele Verkaufszahlen haben die Autoren der Psy Op Bücher veröffentlicht?

Wir haben seit 2020 11 (!) Buchtitel zusammen mit der Unterstützung von Investoren publiziert. Diesen Herbst erscheint der 12. Titel!

Im Übrigen arbeitet jede Große Firma auf der Welt mit Investoren, man nennt sich z. B. Aktionäre oder Stille Gesellschafter.

Einige Buchtitel sind in der 2. oder gar 3. Auflage. Wir drucken nie unter 3.000 Stück pro Auflage.

Wer publiziert so viele Bücher, wenn diese sich nicht verkaufen?

Lüge Nr. 2: Ich sei ein Gatekeeper.

Seltsam nur, dass Herr Aldenbrock hier eine unbewiesene Behauptung aufstellt und somit eine weitere Lüge im Netz verbreitet. Nur weil wir eine Theorie in Frage stellen, sind wie per se „Gatekeeper“. Genau so arbeitet der Mainstream, alles was nicht in das Narrativ passt, ist ein „Verschwörungstheoretiker“, „Rechts“, oder „Extremist“.

Seltsam, dass unsere Seite seit Jahren zensiert und von den Suchmaschinen unterdrückt wird.

Ergo: Sie haben es hier mit Lügen und falschen Behauptungen zu tun.

Seltsam, beide Posts wurden mittlerweile in Facebook von jemanden gelöscht.

War den beiden Individuen klar, was Sie hier fälschlicherweise behauptet bzw. gelogen haben?

Hier meine Antworten und weitere demaskierte Lügen, wir würden über Raumschiffe und Aliens schreiben!?

Ach ja, wir publizieren unsere Bücher selbst und vertreiben diese über einen kleinen Partner in Deutschland, währen die Psy Op Bücher über die „Old World“ und den Eiswall allesamt von Amazon gedruckt und vertrieben werden.

Das ist genau der Konzern, der die kleinen Buchhändler und Verlage zerstört.

Noch Fragen?

In dem Buch „DUMBs“ zeigen wir auf das a) die angeblichen Tagebücher von Byrd eine Fälschung sind und b) in dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“, dass es ganz normale Menschen wie Du und ich gibt, die dort z. B. wandern oder Skifahren gewesen sind. Das verstehen die Tastaturhelden nicht.

Das ist natürlich schwer zu verstehen, wenn man eine Theorie hat, die auf Internetvideos, Bildern und fiktiven Büchern basiert. Warum fährt denn keiner seit 100 Jahren hin und beweist die Eiswand?

Hier ist wieder ein Beweis, wie hier argumentiert wird. Der Kommentator unterstellt, dass die Dame, welche in der Antarktis mit anderen Menschen einen Abenteuerurlaub erlebt hat automatisch vom Militär ist, obgleich Sie nichts von den Reisen in die Antarktis weiss. Pure Unwissenheit, reine Spekulation.

Kommen wir zum Abschluss dieses Threads in Facebook: Die „Tartaria / Schlammflut"-Theorie wurde zuerst auf einem russischen YouTube Kanal erwähnt, mehr dazu in dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese" und die „Old World" Theorie konzentriert sich vornehmlich auf Mittel- und Nordamerika. Weiterhin soll es auf der Flachen Erde „nachweislich" KEINE Aliens. Den Nachweis konnte der Nutzer bis heute nicht erbringen. Zusammenfassung: Es gibt hier nicht die Guten und die Bösen. Es soll Ihnen lediglich aufzeigen, wie die Glaubensgemeinschaft der Flachen Erde, Eiswand und Alten Welt andere Meinungen diskreditiert, Lügen über Autoren verbreitet und somit denjenigen Menschen, die gerade erst aufwachen und sich orientieren wollen, wie eine Sekte IHR eigenes Glaubensbild aufdrückt und das OHNE Informationen über die Menschen zu haben, die versuchen jede neue, coole Psy Op zu hinterfragen. Sie wollen wissen, warum es diese Psy Ops gibt, dann lesen Sie z. B. „Illuminatenblut 2" dort gibt es ein Kapitel mit dem Titel „Wach endlich auf! Sie benutzen Magie, um Dich zu kontrollieren". „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! " Immanuel Kant P.S. Das einzige „Gate" („Tor") welches ich hüte und bewache ist das Tor zu unserem Grundstück, durch welches unsere Kinder in die Schule oder den Kindergarten gehen…(Ironie aus) Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 09.09.2024

