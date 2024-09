Putin bald am Ende? Ex-General prophezeit Putin-Sturz durch Kreml-Elite – Trump ist gekränkt: Fühle mich von Putin „sehr beleidigt“

Die folgende Meldung stammt von der britischen Zeitung „The Sun“:

Diese Prognose dürfte Wladimir Putin gar nicht gefallen. Der Ex-General Ben Hodges ist sicher, dass sich der Kremlchef derzeit auf dünnem Eis bewegt. Putin droht ein dramatisches Ende, denn die Kreml-Elite wird ihn stürzen, sollte er den Ukraine-Krieg nicht beenden.

Es ist eine Prognose, die etliche andere Beobachter des Ukraine-Krieges ebenfalls bereits ausgesprochen haben: Die Luft wird immer dünner für Wladimir Putin. Auch der frühere US-General Ben Hodges glaubt, dass sich der Kremlchef auf sehr dünnem Eis bewegt und es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Kreml-Elite den russischen Präsidenten stürzt.

Wladimir Putin bald am Ende? Ex-General mit vernichtender Prognose

Im Interview mit dem britischen Nachrichtenblatt „The Sun“ warnte der frühere Generalleutnant, dass Putins Herrschaft ein jähes Ende finden könnte, wenn seinen Oligarchen-Freunden das Geld ausgeht.

Genau jene reiche Russen, die den Kremlchef aktuell unterstützen, würden sich dann gegen ihn wenden. Putins einzige Chance sei es, den Ukraine-Krieg zu beenden. (Russischer Raketenangriff auf Geheimbunker Selenskyjs? Bunker-Bombe sprengt geheimes Putin-Hauptquartier in die Luft? (Video))

Wladimir Putin droht Sturz durch Kreml-Elite

„Irgendwann haben die Oligarchen, der innere Kreis, die Nase voll von all den Beschränkungen, die ihnen auferlegt werden, auch was ihr Vermögen angeht“, so Hodges im „The Sun“-Interview.(Russland: Was ist dran an den Horror-Artikeln im Tagesspiegel über die Lage in Kursk?)

„Irgendwann werden sie sagen: ‚Ich kann nicht mehr zu meiner Geliebten an die Adria fahren. Ich kann meine Kinder nicht mehr in London oder Stanford zur Schule schicken‘. Dann wird möglicherweise etwas passieren.“

Zu Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 wurden von der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich strenge Sanktionen gegen zahlreiche russische Oligarchen verhängt. Dies führte dazu, dass sie mit Reiseverboten belegt und ihre Vermögenswerte eingefroren wurden. Ihre internationalen Geschäfte gerieten ins Wanken und die Oligarchen gingen teilweise leer aus.

Russisches Volk könne sich gegen Wladimir Putin auflehnen

Doch nicht nur durch die Kreml-Elite droht Putin ein Sturz. Ben Hodges glaubt auch, dass sich die russischen Bürger und Bürgerinnen möglicherweise gegen den Kremlchef auflehnen könnten. „Das russische Volk muss entscheiden, wann es genug hat“, so der Ex-General.

RT Deutsch berichtet weiter:

Donald Trump ist gekränkt: Fühle mich von Putin „sehr beleidigt“

Donald Trump fragt sich, warum Wladimir Putin sich für seine Rivalin Kamala Harris ausgesprochen hat. Zudem wirft der republikanische Präsidentschaftskandidat dem Weißen Haus vor, falsche Behauptungen über eine russische Wahleinmischung zu verbreiten.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump sagte, er habe sich „sehr beleidigt“ gefühlt, als der russische Präsident Wladimir Putin seine Unterstützung für seine Konkurrentin, US-Vizepräsidentin Kamala Harris, zum Ausdruck brachte.