FBI ermittelt wegen Attentatsversuchs auf Trump – neue Spuren: war die CIA oder eine ausländische Regierung beteiligt?

Nach einem mutmaßlichen neuen Attentatsversuch auf Donald Trump am Sonntag ist der Präsidentschaftskandidat in Sicherheit. Das FBI geht davon aus, dass ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann Trump beim Golfspielen in seinem Club in West Palm Beach in Florida erschießen wollte.

Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit). Der Secret Service entdeckte den Verdächtigen nach eigenen Angaben wenige hundert Meter von Trump entfernt in den Büschen am Zaun um den Golfplatz und eröffnete das Feuer.

Der Verdächtige soll danach in einem Auto geflüchtet sein und das Gewehr und eine Kamera zurückgelassen haben. Kurze Zeit später wurde er auf einer Autobahn in der Nähe des Tatorts festgenommen.

Das Motiv des Mannes ist unklar. Die Polizei gab an, dass für Anrainer keine Gefahr bestehe. Zu dem Verdächtigen machten die Behörden am Sonntag keine Angaben.

Medien zufolge handelt es sich um einen 58 Jahre alten Bauunternehmer aus dem Bundesstaat North Carolina, der sich in sozialen Netzwerken politisch äußerte – dem Sender CNN zufolge auch kritisch über Trump.

Trump sei vom Secret Service in einen gesicherten Raum in dem Club gebracht worden, berichtete die Washington Post unter Berufung auf zwei Personen. „Ich bin in Sicherheit und mir geht es gut", schrieb Trump kurz darauf in einer E-Mail an Wahlspender, die die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte.

US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris sind über den „Sicherheitsvorfall“ im Zusammenhang mit Donald Trump informiert worden. Beide seien „erleichtert“ zu wissen, dass der republikanische Präsidentschaftskandidat in Sicherheit sei, teilte das Weiße Haus mit. Harris tritt Anfang November für die Demokraten gegen Trump an. „Gewalt hat keinen Platz in Amerika“, schrieb Harris auf X.

Harris rief auch zur Mäßigung auf. „Wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, dass dieser Vorfall nicht zu weiterer Gewalt führt“, wurde sie in einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington zitiert. Sie sei zutiefst beunruhigt über den möglichen Anschlag auf den ehemaligen Präsidenten und dankbar, dass Trump in Sicherheit sei.

Mitte Juli hatte ein Schütze bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einem nahe gelegenen Dach aus auf Trump geschossen. Dieser wurde von einer Kugel am rechten Ohr verletzt, der Täter kurz darauf von Sicherheitskräften erschossen. Ein Besucher starb, zwei weitere wurden verletzt.

Trump-Möchtegern-Attentäter identifiziert: Ryan Wesley Routh – Polizei veröffentlicht Fotos von Scharfschützennest vor Trump-Golfclub

Trumps mutmaßlicher Attentäter wurde als der 58-jährige Ryan Wesley Routh identifiziert .

Routh ist von der Ukraine besessen und hat wiederholt behauptet, er würde in die Ukraine reisen und wäre bereit, im Kampf für das Land zu sterben.