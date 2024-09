Hier sind 8 Anzeichen dafür, dass die Mainstream-Medien uns in Bezug auf die Wirtschaft eiskalt anlügen

Teile die Wahrheit!

Wie oft haben Sie in den letzten Monaten von den Mainstream-Medien gehört, dass die Wirtschaft einfach großartig läuft? Ich persönlich habe das Wort „Boom“ immer und immer wieder gehört, um die Wirtschaft zu beschreiben, und es macht mich krank.

Das Ausmaß des Gaslightings, das wir derzeit erleben, ist grenzenlos. Millionen Amerikaner schlafen in ihren Autos , Tausende von Unternehmen gehen im ganzen Land pleite und ein Großteil des Landes glaubt mittlerweile, dass der amerikanische Traum nicht mehr erreichbar ist . Wenn sich eine „boomende“ Wirtschaft so anfühlt, möchte ich nicht wissen, was während einer „Rezession“ passieren würde.

Ich verstehe vollkommen, warum die Mainstream-Medien uns manipulieren. Sie wollen uns glauben machen, dass alles in Ordnung ist, damit wir im November auf eine bestimmte Weise abstimmen. Sie haben eine Agenda und sie setzen sie mit aller Kraft durch.

Aber was sie uns erzählen, entspricht einfach nicht der Realität.

Im Folgenden finden Sie sieben Anzeichen dafür, dass die Mainstream-Medien uns in Bezug auf die Wirtschaft eiskalt belügen …

#1 Eine Umfrage nach der anderen hat gezeigt, dass die Wirtschaft in dieser Wahlsaison das Hauptanliegen der amerikanischen Wähler ist. Wenn die Wirtschaft in guter Verfassung wäre, würden wir keine Ergebnisse wie diese bekommen …

Für 26 Prozent der Wähler war die Wirtschaft laut Umfrage immer noch das wichtigste Thema. Bedrohungen der Demokratie und Extremismus kamen mit 22 Prozent auf Platz zwei und Einwanderung mit 13 Prozent auf Platz drei.

#2 Die Wirtschaft ist derzeit in einer so schlechten Verfassung, dass sogar den Kunden von Dollar General das Geld auszugehen scheint …

Die Aktien von Dollar General stürzten am Donnerstag ab, nachdem der Discounter seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Gesamtjahr drastisch gesenkt hatte, was darauf schließen lässt, dass seine Kunden mit geringerem Einkommen in der aktuellen Wirtschaftslage Schwierigkeiten hätten. (50 Dinge, die jeder auf Vorrat haben sollte, um sich auf Wahlchaos, den Dritten Weltkrieg, verheerende Naturkatastrophen und die nächste globale Pandemie vorzubereiten)

Die Aktien des Einzelhändlers, der eher ländliche Gebiete beliefert, stürzten nach der Veröffentlichung des Ergebnisberichts um 25 % ab.

#3 Als die US-Wirtschaft noch richtig boomte, florierte Big Lots. Leider hat das heutige wirtschaftliche Umfeld der Einzelhandelskette sehr zugesetzt und sie steht nun am Rande des Bankrotts …

Der Discounter für Haushaltswaren Big Lots steht nach Jahren sinkender Umsätze Berichten zufolge am Rande der Insolvenz.

Laut Bloomberg könnte die angeschlagene Kette innerhalb weniger Wochen Insolvenz nach dem US-amerikanischen Verfahren Chapter 11 beantragen, wenn sie keine Investoren findet.

Das in Ohio ansässige Unternehmen betreibt rund 1.400 Geschäfte in den USA, nachdem es Anfang des Jahres Hunderte von Standorten geschlossen hatte.

#4 Natürlich ist Big Lots bei weitem nicht das einzige Unternehmen, das Insolvenz anmeldet, denn die Zahl der Unternehmen, die Insolvenz anmelden, hat schwindelerregende Höhen erreicht …

Laut einer Statistik der US-Gerichte (Administrative Office of the US Courts) wurden im Jahr bis Juni 2024 insgesamt 486.613 Insolvenzanträge gestellt, verglichen mit 418.724 Fällen im Vorjahr.

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg im Jahr bis zum 30. Juni 2024 um 40,3 Prozent von 15.724 auf 22.060. Die Zahl der Insolvenzanträge von Privatpersonen stieg um 15,3 Prozent auf 464.553, verglichen mit 403.000 im Vorjahr.

