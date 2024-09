Geophysiker warnt: Der magnetische Nordpol verwandelt sich in einen Supervulkan (Video)

Teile die Wahrheit!

Weltweit gibt es Tausende Vulkane. Einige davon sind noch aktiv. Der größte befindet sich im sogenannten Gakkel-Rücken im arktischen Ozean, ganz in der Nähe zum magnetischen Nordpol, der sich seit dreißig immer schneller bewegt.

Wird die Geschwindigkeit des Magnetpols möglicherweise durch den Vulkan beeinflusst? Eine Antwort auf diese und weitere spannende Fragen weiß US Geophysiker Stefan Burns. Von Frank Schwede

Der Gakkel-Rücken erstreckt sich unter dem Arktischen Meer über 1.800 Kilometer vom Norden Grönlands bis nach Sibirien. Er ist der nördlichste Ausläufer des mittelozeanischen Rückensystems, einer gewaltigen 75.000 Kilometer langen vulkanischen Gebirgskette unter dem Meer.

Die Täler reichen bis zu 5.500 Meter unter der Meeresoberfläche, die Gipfel in einer Meerestiefe von 600 Metern sind sogar mächtiger als die Alpen.

In der Nähe dieses Gebiets liegt der magnetische Nordpol. In den letzten hundert Jahren hat er sich immer weiter Richtung Norden verschoben, angetrieben vom flüssigen äußeren Erdkern, der in etwa 2.900 Kilometern Tiefe beginnt.

In den letzten Jahren ist Forschern etwas Ungewöhnliches aufgefallen, dass sich die Wanderung des magnetischen Nordpols von seiner Position über Kanada in Richtung Sibirien in den 1990er Jahren zu einem regelrechten Galopp entwickelt hat.

Im Vergleich zu seinem früheren Schneckentempo rast er nun geradezu über die Nordhalbkugel – doch so recht erklären kann sich das niemand. Klar ist nur, dass seine Route in den nächsten 25 Jahren direkt durch die Zone des Gakkel-Rückens verlaufen wird.

Der Magnetpol ist der Ort, an dem die Magnetfeldlinien der Erde senkrecht nach unten zeigen. Im Gegensatz zum geomagnetischen Nordpol ist er anfälliger für die Bewegung des flüssigen Eisenkerns der Erde, dessen Strömungen am Magnetfeld zerren und dafür sorgen, dass der magnetische Nordpol umherwandert.

Forscher sind sich einig, dass der magnetische Nordpol ein ziemlich empfindlicher Punkt ist. Das weiß auch US Geophysiker Stefan Burns, der sich nicht nur mit dem Magnetpol beschäftigt, sondern auch mit dem Weltraumwetter – und dazu zählt auch die Aktivitäten auf der Sonne.

Kommt es auf der Sonne zu koronalen Massenauswürfen oder geomagnetischen Sonnenstürmen, was in letzter Zeit häufig passiert, fließt die daraus resultierende Energie über den Magnetpol direkt in den Erdkern.

Der letzte größere Ausbruch des Gakkel-Vulkans ereignete sich im Jahr 1999 nahezu unbemerkt, was aber eine Serie von 300 starken Erdbeben über einen Zeitraum von acht Monaten zur Folge hatte. (Warum wurden die Vereinigten Staaten in letzter Zeit von so vielen ungewöhnlichen Erdbeben erschüttert?)

Den Gakkel-Supervulkan im Auge behalten

Forscher wissen mittlerweile, dass der Gakkel-Vulkan einer der größten Vulkane auf der Erde ist. Gleichzeitig stellten sie zu ihrer Verwunderung fest, dass sich seit dem Ausbruch 1999 der magnetische Nordpol schneller bewegt.

Aktuell befindet er sich am westlichen Rand des Vulkansystems. Seine aktuelle Geschwindigkeit liegt bei etwa 40 Kilometer im Jahr. Stefan Burns glaubt, dass er in rund 25 bis 30 Jahren den östlichen Rand des Vulkans erreichen wird.

Vor wenigen Wochen, am 17. August 2024, kam es zu einer elektromagnetischen Kettenreaktion. Laut Burns ist das Wissen darüber wichtig, um die Bewegung des magnetischen Nordpols künftig besser zu verstehen.

Genau am 17. August ereignete sich ein heftiger Sonnensturm, der ein Erdbeben und einen Vulkanausbruch zur Folge hatte. Stefan Burns glaubt, dass es da einen Zusammenhang gibt:

„Als Folge hatten wir einen geomagnetischen Sturm der Klasse G3. Das geschah so plötzlich, dass es in Russland und 65 Meilen weiter nördlich ein Erdbeben der Stärke 7 gab. Gleichzeitig ereignete sich ein Vulkanausbruch, der Asche acht Kilometer hoch in die Atmosphäre schleuderte.