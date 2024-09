Impfschäden durch Mehrfach-Impfstoffe – „Kartell des Schweigens“

Die Impforgien für Kinder nehmen immer gefährlichere Ausmaße an. Empfohlen sind schon etwa 40 bis 50 Impfungen bis zum 15. Lebensjahr. Wie die Südtiroler Landtagsabgeordnete und Rechtsanwältin Dr. Renate Holzeisen nachgewiesen hat, gibt es vor allem für die absurden Mehrfach-Präparate keinerlei Nachweise und Studien über Wirksamkeit und Toxizität. Dennoch werden immer mehr von den gefährlichen Spritzen zur Voraussetzung für Kindergarten- oder Schulbesuch.

In den USA machen Ärzte und Kliniken die „vollständige“ Immunisierung zum Teil auch schon zur Voraussetzung für die Behandlung von Krankheiten. Mit entsetzlichen Folgen wie hier berichtet.

Eine 23-jährige Frau, die Anfang des Monats im UCI Medical Center in Orange, Kalifornien, wegen einer seltenen autoimmunen Blutkrankheit behandelt wurde, erlitt eine schwere Reaktion, nachdem sie im Krankenhaus mehrere Impfungen gegen Tetanus, Pneumokokken und Meningitis erhalten hatte.

Alexis Lorenze, bei der im Januar 2024 eine paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH) diagnostiziert wurde, begab sich in das UCI Medical Center, um sich wegen der Krankheit eine Bluttransfusion geben zu lassen. Berichten zufolge sagten ihr die Ärzte, dass sie für eine vollständige Wirkung der Transfusion auf dem neuesten Stand der Impfungen sein müsse.

Lorenze, die offenbar seit ihrer Kindheit keine Impfungen mehr erhalten hatte, wurde Berichten zufolge innerhalb von 10 Minuten nach der Injektion der Impfstoffe vorübergehend blind, bekam einen verriegelten Kiefer und begann sich zu übergeben.

Am 15. September veröffentlichte sie Videos von sich selbst im Internet, die sie mit geschwollenen Augen und Stirn, schweren schwarz-violetten Blutergüssen im Gesicht und am Körper und roter, entzündeter Haut zeigen 2 8, und sagte:

Das Krankenhaus hat mir etwas gegeben, das mein Gesicht so reagieren lässt. Es ist an meinem Hals. Es ist in meinem Gesicht, auf meiner Stirn. Ich bin hier, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, was mit mir passiert. (Pharma Insider: Neuer COVID-Impfstoff enthält Sterilisationschemikalien mit „superstarker Wirkung“ (Video))

Ich habe wirklich Angst und alles in meinem Körper tut weh. Bitte, TikTok. Bitte, helft mir, gebt mir Ratschläge, verbreitet dieses Video, falls es schlimmer wird. Die medizinische Welt muss das sehen, bitte. … Alles, was sie wollen, ist, mir noch mehr Zeug zu spritzen, und ich weigere mich immer wieder. Weil ich nicht weiß, was passiert, und ihnen nicht traue.

Laut Lorenze leidet sie seit den Impfungen unter brennenden und juckenden Augen und kann ihren Nacken nicht mehr senken. Sie sagte, dass das Krankenhauspersonal versucht hat, ihre Schmerzen zu lindern, indem es ihr mehr Opioide und andere Medikamente verabreicht hat. Derzeit erhält sie „Morphium, Dilatatoren, Oxycodon, Benedryl und Gabapentin“.

Lorenze’s Vater, Todd Lorenze, sagte, seine Tochter sei auf der Intensivstation des UCI Medical Center. Am 17. September postete er auf Facebook, dass Alexis zur „spezialisierten Behandlung“ in ein privates Krankenhaus in Los Angeles verlegt werden würde.

300x250

Als Reaktion auf Lorenzes sich verschlechternden Zustand hat die Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) eine Krankenschwester, Angela Wulbrecht, und ein Ärzteteam geschickt, um bei der Pflege zu helfen. Lorenze, der in Florida lebt, ist in Kalifornien nicht krankenversichert.

Die VSRF ist eine gemeinnützige Organisation, die vom Unternehmer und Philanthropen Steven Kirsch aus dem Silicon Valley gegründet wurde. Ihre Aufgabe besteht darin, „die Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen durch wissenschaftliche Forschung, öffentliche Aufklärung und Interessenvertretung zu fördern und Impfgeschädigte zu unterstützen“.

Tetanus-, Pneumokokken- und Meningitis-Impfstoffe

Der Tetanus-Impfstoff ist mittlerweile nur mehr als Kombinationsimpfstoff erhältlich, der DTaP (Diphtherie, Tetanus und azellulärer Pertussis), Tdap (Tetanus, Diphtherie und azellulärer Pertussis) und Td (Tetanus und Diphtherie) umfasst, was bedeutet, dass Lorenze möglicherweise auch Impfstoffe gegen Diphtherie und Pertussis erhalten hat. In den USA sind vier Arten von Pneumokokken-Impfstoffen zugelassen.

300x250 boxone

Dazu gehören drei Pneumokokken-Konjugatimpfstoffe (PCV) und ein Pneumokokken-Polysaccharidimpfstoff (PPV). In den USA sind drei Arten von Impfstoffen gegen Meningitis erhältlich: MenACWY (Meningokokken-Konjugatimpfstoff), MenB (Meningokokken der Serogruppe B) und MenABCWY (pentavalent).