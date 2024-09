Präsident Eisenwoher und die „White Hats“, die Grauen-Aliens und die Schlacht um die Dulce-Base

Teile die Wahrheit!

Als Präsident Eisenhower 1954 herausfand , dass militärische und politische Führer geheime Vereinbarungen mit Außerirdischen getroffen hatten, bildete er eine Einheit zur Bekämpfung des „militärisch-industriellen Komplexes“. Das schreibt seine Urenkelin Laura Eisenhower in ihrem neuesten Buch.

Sie schreibt zum Beispiel über den geheimen Deal mit den außerirdischen Greys und die Rolle, die ihr Urgroßvater dabei spielte. Sie gibt auch an, dass ihr Urgroßvater der Gründer der Gruppe war, die wir heute White Hats nennen .

Laura Magdalena Eisenhower (1974) ist eine bekannte Rednerin in der UFO- und Wahrheitsbewegung, wo Gleichgesinnte begannen, ihr Dinge über ihren Urgroßvater Dwight Eisenhower (1890-1969) zu erzählen.

„Nach und nach hörte ich Dinge, die ich nicht ignorieren konnte“, schreibt Laura Eisenhower in ihrem Buch Awakening the Truth Frequency: Into the Unified Field . „Die überwältigenden Informationen, die ans Licht kommen, machen deutlich und deutlich, dass Außerirdische und Regierungen Verträge geschlossen haben, um Menschen im Austausch gegen Technologie zu entführen.“

Es war ihr Urgroßvater Dwight Eisenhower, der beschuldigt wurde, derjenige zu sein, der einen Vertrag mit den außerirdischen Grauen geschlossen und damit die Menschheit verraten hatte. „In meinem Buch werde ich meine Enthüllungen und Informationen teilen, die eine ganz andere Geschichte erzählen“, schrieb seine Urenkelin.

Dwight D. Eisenhower (Spitzname: Ike) war der 34. Präsident der Vereinigten Staaten und hatte von 1953 bis 1961 zwei Amtszeiten inne. Bevor er Präsident wurde, war Eisenhower ein Fünf-Sterne-General der US-Armee. Als Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Europa spielte er im Zweiten Weltkrieg eine entscheidende Rolle.

Während seiner Präsidentschaft konzentrierte er sich auf die Kontrolle des Kalten Krieges und warnte in seiner Abschiedsrede vor dem Einfluss des „militärisch-industriellen Komplexes“. Er wollte Offenheit über geheime Geschäfte mit Außerirdischen und versuchte, in die unterirdische Militärbasis in Dulce, New Mexico, einzudringen, wo Außerirdische unter militärischem Schutz Experimente an Menschen durchführen würden.

Laura Eisenhower möchte die Mission von Dwight Eisenhower fortsetzen Laura Eisenhower möchte das Erbe von Präsident Eisenhower auf ihre Weise fortführen. Als Rednerin, Autorin und Astrologin teilt sie Informationen von Whistleblowern über die Rolle positiver und negativer Außerirdischer, verborgene Geschichte und den bevorstehenden „kosmischen Neustart“. Laura teilt ihre Erkenntnisse darüber, wie wir am Ende eines 26.000-Jahres-Zyklus zur „Zeitlinie des organischen Aufstiegs“ und zum „Einheitsbewusstsein“ zurückkehren können. Trotz ihrer besonderen Herkunft wurden Laura in ihrer Jugend keine besonderen Privilegien zuteil. Ihre Familie arbeitete hart, um über die Runden zu kommen. „Wir lebten nicht von einem Treuhandfonds oder Familiengeld.“ Ihre Mutter erzählte, wie es sei, Zeit im Weißen Haus zu verbringen und von Sicherheitsleuten des Secret Service umgeben zu sein. Auch wenn ihr Urgroßvater vor ihrer Geburt starb, hat Laura während und nach seiner Präsidentschaft eine starke familiäre Bindung und fühlt sich seiner Mission verbunden.

Eisenhower und die Majestic-12

Präsident Eisenhower stellte fest, dass er über bestimmte Dateien keine Kontrolle hatte. Laura schreibt zum Beispiel über die Majestic-12 (MJ-12), eine geheime amerikanische Gesellschaft, die 1947 von Präsident Truman gegründet wurde und aus hochrangigen Militär- und Regierungsführern sowie Wissenschaftlern besteht. Dies geschah nach dem Vorfall in Roswell, bei dem eine oder mehrere fliegende Untertassen in Roswell, New Mexico, abstürzten.

Im selben Jahr (1947), Jahre bevor Eisenhower Präsident wurde, hatte Majestic-12 ein Geheimgesetz erlassen, das „über dem Präsidenten“ stand. Dies bedeutete, dass das Wissen über das Thema UFOs und ihre Bewohner ein streng gehütetes Geheimnis bleiben würde, sogar über Staatsgeheimnisse rund um Atomwaffen. 3

Der MJ-12 war auch an Verträgen mit den Greys beteiligt, einer außerirdischen Rasse, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaborierte und im Austausch gegen die außerirdische Technologie Geschäfte mit den Greys abschloss. Die Existenz von MJ-12 und dem Secret Space Program (SSP) wurde schon immer in Frage gestellt, aber Trumans Brief über seine Entstehung, ein internes Memo von Eisenhowers Berater Robert Cutler (siehe beide unten), die vom FBI enthüllten Dokumente und andere durchgesickerte Dokumente über den MJ-12 und den SSP machen seine Existenz sehr wahrscheinlich.

Links das Memo von Präsident Truman aus dem Jahr 1947: „Memorandum an den Verteidigungsminister. Sehr geehrter Minister Forrestal, gemäß unserer jüngsten Diskussion zu diesem Thema sind Sie hiermit ermächtigt, mit angemessener Geschwindigkeit und Vorsicht vorzugehen. Im Folgenden wird dieser Fall nur noch als Operation Majestic Twelve bezeichnet. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass alle künftigen Überlegungen zur endgültigen Entscheidung in dieser Angelegenheit nach angemessener Rücksprache mit Ihnen, Dr., ausschließlich beim Büro des Präsidenten liegen sollten. (Vannevar, Hrsg.) Bush und der Direktor des General Intelligence. ”

Rechts: Memo von Robert Cutler, Eisenhowers Berater, der 1985 im Nationalarchiv nach der Veröffentlichung des ursprünglich geheimen Dokuments entdeckt wurde: „Der Präsident hat beschlossen, dass das MJ-12-SSP-Briefing während der bereits geplanten Sitzung des Weißen Hauses am 16. Juli stattfinden soll.“ , statt nach wie bisher beabsichtigt.“

Anm. d. Red.: In dem Buch „Antarktis – Hinter der Eiswand“ decken wir auf, das die „Majestic-12“ Dokumente eine Fälschung sind!