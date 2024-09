Japan warnt: COVID-Impfstoffe könnten zum Zusammenbruch der Weltbevölkerung führen (Video)

Teile die Wahrheit!

Japan hat eine düstere Warnung vor den mRNA-Impfstoffen ausgesprochen, die Ende 2020 weltweit verabreicht und für „sicher und wirksam“ erklärt wurden. Laut japanischen Wissenschaftlern reduzieren diese Impfstoffe die Weltbevölkerung auf sichere Weise und führen effektiv zum Bevölkerungskollaps.

Die Wissenschaftler, die zu den angesehensten der Welt zählen, behaupten außerdem, dass internationale Organisationen wie die UNO sowie zahlreiche Regierungen der Welt an einer massiven Vertuschung beteiligt seien, um das volle Ausmaß dieses katastrophalen Verlusts von Menschenleben zu verbergen.

Den Wissenschaftlern zufolge sind bereits über eine Milliarde Menschen umgekommen, und es werden voraussichtlich noch viele weitere Todesfälle folgen.

Die Erkenntnisse Japans verändern unser Verständnis der globalen Entvölkerungskrise und unterstreichen die dringende Notwendigkeit, die Verantwortlichen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen.

Seit Jahren erzählt uns die globalisierte Elite von ihren Plänen, die Erde von 8 Milliarden Menschen auf nur 500 Millionen zu dezimieren, doch die meisten Menschen halten sich lieber die Ohren zu und tun so, als sei alles in Ordnung.

Leider sind die Tage, in denen man den Kopf in den Sand stecken und so tun konnte, als wäre alles in Ordnung, für die Schafe offiziell vorbei.

Wie in vielen anderen Ländern der Welt befindet sich die Bevölkerung Japans im freien Fall und die Japaner sind entschlossen, die Wahrheit über die von der globalen Elite gegen die Menschheit entfesselten Pläne zur Bevölkerungsreduzierung aufzudecken. (Korea leitet Untersuchung zu „völkermörderischer“ mRNA-Nanotechnologie ein, die in Milliarden von Impfstoffen gefunden wurde)

🇯🇵 Japan’s government says there are now 9 million vacant homes in the country, as it struggles with a declining and ageing population. — The Spectator Index (@spectatorindex) August 31, 2024

Die alternde Bevölkerung ist nur ein Teil des Problems in Japan. Auch junge Menschen sterben wie die Fliegen.

Der plötzliche Anstieg der Todesfälle in Japan fällt genau mit den unmittelbaren Folgen der Einführung des Covid-mRNA-Impfstoffs im Dezember 2020 zusammen, und die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr weiter sprunghaft an.

Kazuhiro Haraguchi, Innenminister, hat sich offiziell bei der japanischen Nation entschuldigt und erklärt: „Sie hatten Recht, Impfstoffe töten Millionen unserer Lieben.“

Japan hat verstanden, dass Entschuldigungen nicht ausreichen. Deshalb haben Regierung und Universitäten Tausende von Wissenschaftlern damit beauftragt, die Impfstoffe aus jedem möglichen Blickwinkel zu untersuchen.

Die Covid-mRNA-Taskforce ist entschlossen, die während der Covid-Pandemie begangenen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ vollständig zu verstehen, die speziell im Zusammenhang mit der Einführung experimenteller mRNA-Impfstoffe stehen.

In den Mainstream-Medien werden Sie davon nichts erfahren. Tatsächlich wurden die Mainstream-Medien dazu angeworben, alles zu tun, um diese Nachrichten zu vertuschen, zu unterdrücken und zu begraben.