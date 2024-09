Die verlorene Architektur des Deutschen Reiches (Videos)

Es gab drei Deutsche Reiche: Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das Kaiserreich von Otto von Bismarck und das Dritte Reich. Die Jahrhundertwende ist geprägt von einer großartigen Architektur, die von großem Wissen und Können zeugt, andererseits viel über die Identität des deutschen Volks und den Einfluss fremder Kulturen verrät. Ein kleiner Einblick in die deutsche Geschichte von Frank Schwede

Um es gleich vorweg zu nehmen: Aus historischer Sicht betrachtet ist der Deutsche ein Mischling. Großen Einfluss hatten vor allem die germanischen Stämme und nicht zu vergessen die Römer.

Historiker glauben, dass die deutsche Geschichte damit beginnt, dass Julius Cäsar den eroberten Teil des östlichen Rheins als Germanien bezeichnete. Die Germanen muss man wissen waren furchtlose Krieger.

Stark und zähe, mitunter auch brutal. Für die Germanen bestand bekanntlich die höchste Ehre darin, im Kampf zu fallen. Die Germanen liebten den Krieg, die Schlacht, die Beute und in voller Rüstung durch reißende Flüsse zu schwimmen – und selbst die ansonsten tapferen Römer, die immerhin tausend Jahre ein Weltreich regierten, fürchteten die Germanen.

Die germanischen Stämme schlugen die römischen Truppen wiederholt zurück, unter anderem mit einem entscheidenden Sieg in der Schlacht im Teutoburger Wald im Jahr 9 n.Chr. Darauf gründete Rom ein geteiltes Germania entlang des Rheins.

Nach dem Fall Roms eroberten die Franken die westlichen germanischen Stämme. Das fränkische Reich wurde 843 unter den Erben Karls des Großen aufgeteilt, wobei der östliche Teil bis 962 zu Ostfranken wurde, als schließlich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation (962-1806) gegründet wurde.

Es gilt als das Herrschaftsgebiet der römisch-deutschen Könige und Kaiser. Den Namenszusatz „Deutscher Nation“ erhielt das Heilige Römische Reich erst im Verlauf des 15. Jahrhunderts.

Zu dieser Zeit hatten die Deutschen, eine Mischung aus früheren Römern und früheren germanischen Stämmen, bereits sehr viel Macht. Das verdeutlicht auch der kulturelle Einfluss, den die Menschen hatten, die eine hochentwickelte, fortschrittliche und doch kriegerische Gesellschaft im Spätmittelalter bildeten.

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation hatte den Höhepunkt seines Einflusses bereits erreicht, als Martin Luther laut Legende im Jahr 1517 wütend seine 95 Thesen an das Tor der Wittenberger Schlosskirche nagelte, um gegen den Ablass zu Felde zu ziehen. (Antarktis: Hinter der Eiswand – Neuschwabenland)

Ein Land im Umbruch

Luther war ein Mann, der ganz Deutschland umkrempelte und Europa gleichermaßen mit und selbst heute noch einen großen Einfluss auf Kirche und Gesellschaft hat. Keine Figur ist so umstritten wie Luther, weshalb es nicht verkehrt ist, sein Leben etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

1618 brach der Dreißigjährige Krieg aus. Ein Konflikt, der als Religionskrieg begann und 1648 als Territorialkrieg mit dem Westfälischen Frieden endete. Auslöser war der sogenannte „Prager Fenstersturz“.

Protestantische Adelige warfen drei katholische Abgesandte des Königs aus einem Fenster der Prager Burg. Die Tat war eine Reaktion auf die religiöse und politische Unterdrückung.

Am Ende des Krieges stand ein vollständiger kultureller und wirtschaftlicher Zusammenbruch. In vielen Gebieten Deutschlands starben fast 40 Prozent der Bevölkerung und Deutschland geriet in den Einfluss fremder Mächte.

Was folgte war eine Expansion Preußens, Österreichs, Bayerns und Sachsens. In dieser Zeit entstanden zahlreiche große Burgen und befestigte Städte, die zum Teil noch heute in Deutschland zu finden und zu bestaunen sind.

Mit den Napoleonischen Kriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Feudalismus abgeschafft und das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen war Geschichte.

Deutschland wurde zu einem Konglomerat aus nicht vereinigten Städten und Kleinstaaten und Preußen wuchs zum Machtzentrum unter den Heiligen Römischen Staaten.

Die gescheiterten Revolutionen 1848 und 1849 führten zur industriellen Revolution Mitte des 18. Jahrhunderts, aus der der Sozialismus als neues Ideal im deutschen Staat unter preußischer Führung unter Otto von Bismarck hervorging.

Mit Otto von Bismarck an der Spitze wurden 1871 die Klein- und Stadtstaaten zum deutschen Reich vereinigt. Das galt aber nicht für Österreich und den deutschsprachigen Teil der Schweiz.

Um 1900 hatte die deutsche Architektur bereits ihren Höhepunkt erreicht und war prägend in der gesamten Welt. Die Wirtschaft boomte und die rasch expandierende Industrie hatte das Deutsche Reich zum mächtigsten Königreich in ganz Europa gemacht.

1914 brach der Erste Weltkrieg aus, um die Wirtschaftsmacht des Deutschen Reichs zu brechen. Niemals zuvor in der Geschichte gab es solche gigantischen Materialschlachten wie während des Ersten Weltkriegs – und niemals starben vorher so viele Menschen wie aufgrund dieses barbarischen Krieges.

Die Menschen standen auf Deutschlands Straßen Spalier und jubelten, als die Soldaten in den Krieg zogen. In den Gewehrläufen steckten Blumen, Frauen warfen den Soldaten Kusshände zu, als die Züge Richtung Front abfuhren.

Auf den Waggons konnte man flotte Sprüche lesen wie „Auf in den Kampf, mir juckt die Säbelspitze“. Hunderttausende Deutsche meldeten sich freiwillig. Zwei lange Jahre wurde auf beiden Seiten gekämpft, ohne dass sich die Fronten bedeutsam bewegten.

Als der Krieg schließlich im November 1918 für beendet erklärt wurde, war Deutschland am Boden zerstört. Der Vertrag von Versailles zwang das Land zur Zahlung von Reparationen, die dafür sorgten, dass das Deutsche Reich nie wieder auf die Füße kommen würde, wie in den Jahrhunderten zuvor.

Deutsche Technologie wurde gestohlen und viele Deutsche flohen in andere Länder, darunter auch Spitzenwissenschaftler, die oft unter anderen Namen ihre Ideen und Erfindungen mitnahmen.

Deutschland trat Teile Belgiens, Frankreichs und Polens ab und durfte sich nie wieder mit Österreich vereinigen. Es folgte 1929 die große Depression, eine schwere Wirtschaftskrise in den USA, die auch das durch den Ersten Weltkrieg geschwächte Deutschland mit voller Härte traf.

Die Folgen waren Massenarbeitslosigkeit und eine große Hungersnot. Viele Historiker glauben, dass die Krise für Deutschland der endgültige Sargnagel war. Der deutsche Geist war gebrochen.

Ein letzter verzweifelter Akt

Das Land befand sich inmitten einer Rezession und stand am Rande des Zusammenbruchs. 1933 kam dann ein Österreicher an die Macht: Adolf Hitler. Er versprach den Deutschen, das Land wieder zu dem zu machen, was es einmal war: Ein großes stolzes Reich mit blühender Wirtschaft.

Und somit erweist sich der Aufbau des Dritten Reichs als letzter verzweifelter Akt zur ursprünglichen Größe und Stärke zurückzufinden. Doch dem Adler wurden ein weiteres Mal die Flügel gestutzt. Das Ende des Dritten Reichs bedeutete auch das Ende der Souveränität Deutschlands – bis zum heutigen Tag.

Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben, heißt es im Volksmund. Das heißt, dass sie in den meisten Fällen erstunken und erlogen ist. Der renommierte US Historiker Will Durant sagte: „Ach Geschichte! Das ist nichts anderes als das, worauf man sich am Schluss einigt.“

Speziell in Deutschland wurde die Geschichte über Jahrhunderte von verschiedenen Meinungsführern beeinflusst und sogar bewusst manipuliert. Das führte schließlich zu einem verfälschten Bild der deutschen Geschichte. Viele Historiker behaupten, dass sie umgeschrieben wurde, um etwa den Ruhm bestimmter Gruppen und Personen auszulöschen, die als Baumeister, als Architekten, Künstler, Erfinder und Philosophen bekannt waren. Sie waren vor allem in den achtzehnhunderter und frühen neunzehnhunderter Jahren in der ganzen Welt bekannt. In allen Ländern, die sie besuchten, hinterließen sie Beweise dafür, dass sie dort gewesen waren. Dazu gehören auch unzählige schöne Gebäude. Von den Mauern über die Gesamtstruktur, die Bögen bis hin zu den Statuen, die in den Fassaden der Gebäude eingebaut sind. Diese Gebäude sind stumme Zeugen einer Nation, die zu dieser Zeit wesentlich fortschrittlicher war als der Rest der Welt. Die Architektur des Deutschen Reichs ist im Wesentlichen der des Alten Rom und des Antiken Griechenlands nachempfunden. Heutige Architekten und Baumeister sind nicht mehr dazu in der Lage, solche Kunstwerke zu konstruieren. Ein Großteil der Gebäude stammt noch aus dem Deutschen Kaiserreich, doch der Baustil, der die Architektur maßgeblich prägt, reicht möglicherweise weiter als tausend Jahre zurück, weil viele Völker und Stämme auf die Geschichte des deutschen Volkes Einfluss nahmen. Ob Römer, Wikinger oder das germanische Volk – es sind viele Gemeinsamkeiten sichtbar, die in der offiziellen Historie oft nur schwer zu finden sind. Nur wenn man ganz genau hinschaut, erkennt man sie. Wir haben die Wikinger, die mit den Tartaren verwand sind, die wieder mit den Hunnen verwand sind, die mit den germanischen Stämmen verwand sind, die das Heilige Römische Reich Deutscher Nationen darstellen mit dem doppelköpfigen Adler als Wappen. Derselbe doppelköpfige Adler wurde weltweit oft mit dem tartareischen Adler gleichgesetzt. Und genau dieser doppelköpfige Adler repräsentierte nach gängiger Auffassung die schiere Macht des Heilige Römischen Reich Deutscher Nation zu dieser Zeit. Die Geschichte wurde umgeschrieben Daraus wird deutlich, dass die offizielle Geschichtsschreibung getrost angezweifelt werden darf. Viele Dokumente wurden im späten 17. und 18. Jahrhundert von Mönchen in Klöstern verfasst und zurückdatiert. Es wurden Geschichten erfunden oder mehrfach mit unterschiedlichen Namen wichtiger Persönlichkeiten in verschiedenen Geschichtsabschnitten wieder verwendet. Eine vereinheitlichte Chronologie wurde zwar angeblich vor rund 400 Jahren von einem Jesuiten zusammengestellt, sie wird aber selbst von großen Historikern angezweifelt. Fakt ist: Die Geschichte hat sich nicht so abgespielt, wie offiziell behauptet wird. Vielmehr läuft hier seit mindestens über hundert Jahren eine große Vertuschungs- und Zerstörungsagenda, in der nicht nur die überragende Architektur, sondern auch anderes Kulturgut wie Lebensart, Kunst, Literatur und naturphilosophisches Wissen vernichtet wurde. Alles, was wir heute wissen, ist, das all diese einst zum Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörten. Von diesem Zeitabschnitt an aus müssen wir die deutsche Geschichte selbst entschlüsselt, unsere Kultur selber wiederfinden und unseren Geist selber heilen. Eine weitere unwiderrufliche Tatsache ist: Das Gut eine Volkes kann zerstört, die Geschichte vergessen gemacht und der Geist gebrochen werden, doch die Seele eines Volkes wird für immer im morphogenetischen Feld existieren und von dort wird sie immer abrufbar sein. Der große römische Denker Cicero soll vor rund 2100 Jahren gesagt haben: „Wenn man die Geschichte nicht kennt, bleibt man auf immer ein Kind.“ Und damit hat er recht. Jeder sollte sich mindestens einmal in seinem Leben mit der Geschichte auseinandergesetzt haben, dass sie nicht eines Tages völlig verloren geht. Ebenso wenig wie Rom an einem Tag unterging, endet auch eine Epoche nicht innerhalb eines Jahres oder Jahrzehnts. Nicht einmal die Menschen selbst sind sich der Tatsache bewusst, wenn ein neues Zeitalter anbricht. Und das passiert jetzt in diesem Augenblick, in dieser Zeit vor unseren Augen wieder. Original-Video: Video in Deutsch: Es gab drei Deutsche Reiche. Aus der Zeit des zweiten, dem Deutschen Kaiserreich sind Fotografien erhalten geblieben, die hier in einer Kollektion zusammen gestellt sind. Über hundert hochauflösende Bilder aus der Zeit der Jahrhundertwende, noch vor den Zerstörungen der beiden Weltkriege, zeigen sie eine hohe verlorene Baukultur und eine Architektur, die nicht nur funktional war sondern auch das Auge und das Herz erfreute. Diese Bilder zeigen ebenso, wie alt manche Gebäude damals schon aussahen. Wer genau hinschaut, kann viel Symbolik und andere merkwürdige Dinge finden.

