Jenseits der Grenzen des Todes – Eine unerklärliche Reise zurück ins Leben

Der Tod – er ist ein Mysterium, das die Menschheit seit jeher fasziniert und zugleich ängstigt. Doch was geschieht, wenn wir die Schwelle des Lebens überschreiten?

Über Nahtoderlebnisse (NTE) wird viel spekuliert und diskutiert, zumal über derartige Erlebnisse immer häufiger berichtet wird und die betroffenen Menschen sich nicht länger scheu in Schweigen hüllen.

In diesem Artikel tauchen wir ein in die Welt jenseits des Lebens: Der renommierte Star-Hellseher und Mystiker Emanuell Charis spricht mit dem 42-jährigen Florian – einem Mann, der ein solches NTE hatte.

Was ist ein Nahtoderlebnis?

»Ein sogenanntes Nahtoderlebnis tritt auf, wenn jemand kurz vor dem Tod steht oder für kurze Zeit klinisch tot ist, jedoch wieder ins Leben zurückkehrt«, erläutert Emanuell Charis.

»Die Berichte der Menschen, die ein solches Erlebnis hatten, sind in mehreren Punkten nahezu identisch: Sie sprechen von einer außerkörperlichen Wahrnehmung, von einem hellen, warmen und liebevollen Licht am Ende eines Tunnels und der Begegnung mit verstorbenen Familienangehörigen oder Freunden.« Dass eine solche Erfahrung sehr intensiv und lebensverändernd sein kann, liegt auf der Hand. (Engelszahlen – Die geheimnisvolle Macht der heiligen Ziffernfolgen)

Das Nahtoderlebnis von Florian

Florian (42) schildert das Nahtoderlebnis, das er im Jahr 2017 hatte, mit einer faszinierenden Detailtiefe: »Als er einen Herzstillstand erlitt, war es, als ob die Zeit stehen blieb und sein Bewusstsein sich von seinem sterbenden Körper löste«, berichtet Emanuell Charis seinem Gespräch mit Florian.

»Er beschreibt, wie er sich leicht und schwerelos fühlte, während er über seinem eigenen Körper schwebte, der von Ärzten und Krankenschwestern umringt war, die hektisch um sein Leben kämpften.«

Er hörte, so Charis weiter, sehr deutlich die Geräusche der medizinischen Geräte und die Stimmen des anwesenden Personals. All das wurde jedoch gedämpft, als er in einen wohligen und angenehmen Zustand der Ruhe und des inneren Friedens glitt.«

Florian trat in etwas ein, das er als einen aufwärts führenden Tunnel beschreibt. Dieser Tunnel war zwar stockfinster, aber an seinem Ende gab es ein warmes, goldenes Licht, das ihn geradezu magisch anzog.

»Dieses Licht strahlte eine unbeschreibliche Wärme und Liebe aus, die Florian tief berührte«, erklärt Charis. »Während er sich dem Licht näherte, spürte er eine Präsenz von unendlicher Güte und Weisheit, die ihn vollständig umhüllte. Er beschreibt, wie er sich mit allem verbunden fühlte – mit dem Universum, mit den Menschen, die er liebte, und sogar mit denen, die er im Leben nie getroffen hatte.«

In diesem Zustand der Erhabenheit erlebte Florian eine Art Lebensrückblick, in dem er bedeutende Momente seines Lebens noch einmal durchlebte. Das war jedoch kein Moment der Reue oder des Bedauerns, sondern vielmehr eines Phase der Erkenntnis und des tieferen Verstehens.

Alles schien in einem größeren Kontext zu stehen, und er begriff die Tiefe und den Wert jedes einzelnen Augenblicks.

»Er verstand sogar, dass er gerade gestorben war und nun den Übergang in den Tod erlebte – und dies mit einer solch bewussten Klarheit, von der er wusste, dass sie ihn im physischen Leben in Panik versetzt hätte«, sagt Emanuell Charis.

»Doch in diesen Augenblicken war alles anderes. Alles ergab Sinn und passte zusammen. Ein Gefühl des Friedens erfüllte ihn, als er sich auf die Schwelle des Jenseits zubewegte. Doch bevor er diesen Schritt vollenden konnte, wurde er plötzlich von einer gewaltigen Kraft zurück in seinen Körper gezogen und kehrte ins Leben zurück.«