Jesus hat ausdrücklich gewarnt: Haben Sie von der „Feuerring“-Finsternis zu Rosch Haschana gehört, die im Oktober stattfindet?

Warum finden Sonnenfinsternisse immer auf so bemerkenswerte Daten statt? Im Jahr 2024 wird es insgesamt nur zwei Sonnenfinsternisse geben. Die erste fand am 8. April 2024 statt. Sie wurde als „Große Amerikanische Sonnenfinsternis 2024“ bezeichnet und ereignete sich kurz nachdem die Sonne in Israel untergegangen war und der erste Tag des ersten Monats im hebräischen Kalender begonnen hatte.

Die zweite Sonnenfinsternis 2024 wird am 2. Oktober stattfinden. Wenn sie stattfindet, wird die Sonne in Israel gerade untergegangen sein und das Fest Rosch Haschana hat gerade begonnen. Von Michael Snyder

Mir ist klar, dass das eine Menge ist, die ich verarbeiten muss, also lassen Sie es einen Moment sacken.

Ist es bloßer Zufall, dass die erste Sonnenfinsternis des Jahres 2024 zufällig auf den allerersten Tag des allerersten Monats im hebräischen Kalender fiel und die zweite Sonnenfinsternis des Jahres 2024 zufällig auf den Tag, der als „jüdisches Neujahr“ gefeiert wird?

Lassen Sie mich versuchen, dies alles Schritt für Schritt aufzuschlüsseln.

Laut Daily Galaxy werden wir am 2. Oktober Zeuge einer „atemberaubenden ringförmigen Sonnenfinsternis" …

Ein faszinierendes astronomisches Ereignis steht am Horizont bevor: Der Mond bereitet sich darauf vor, zwischen Erde und Sonne vorbeizugleiten und eine atemberaubende ringförmige Sonnenfinsternis zu verursachen.

Dieses seltene Himmelsereignis, bei dem der Mond gerade weit genug von der Erde entfernt ist, um einen leuchtenden Sonnenring um seine Silhouette herum sichtbar zu lassen, wird Himmelsbeobachter mit seinem einzigartigen und dramatischen Schauspiel fesseln. Dieses als „Feuerring“ bekannte Phänomen bietet einen atemberaubenden Anblick, der sich deutlich von einer totalen Sonnenfinsternis unterscheidet, bei der die Sonne vollständig verdeckt ist.

Was genau ist also eine „ringförmige Sonnenfinsternis“?

Dabei kreuzt der Mond die Sonnenscheibe, verdeckt sie aber nicht vollständig. Wenn der Mond direkt vor der Sonne steht, ist immer noch ein Sonnenring um den Mond herum sichtbar, und deshalb wird ein solches Ereignis oft als „Feuerring“-Finsternis bezeichnet …

Ringförmige Sonnenfinsternisse sind eine ganz besondere Art von Sonnenfinsternissen. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis steht der Mond in der Mitte vor der Sonne, verdeckt sie aber nicht vollständig, sondern lässt einen Ring aus Sonnenlicht an den Rändern des Mondes sichtbar.

Dieser Lichtkreis wird als Ring oder manchmal auch als „Feuerring“ bezeichnet. Ringförmige Sonnenfinsternisse treten nur auf, wenn sich der Mond in seiner Umlaufbahn am weitesten von der Erde entfernten Punkt befindet, wodurch der Mond aus der Perspektive der Erde kleiner erscheint als gewöhnlich.