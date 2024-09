Kardinal: „Wir leben in der Endzeit“

Der höchste Kardinal Amerikas warnte, dass wir in der „Endzeit“ leben und dass Armageddon wahrscheinlich noch zu unseren Lebzeiten eintreten wird.

„Sind dies die letzten Zeiten? Das weiß ich nicht. Unser Herr selbst hat gesagt, dass es die Aufgabe des Vaters ist, diese Entscheidungen zu treffen. Aber es scheint ganz sicher so, und deshalb brauchen wir ein starkes Eingreifen unseres Herrn“, schrieb Kardinal Raymond Burke am Donnerstag in einem X-Post.

Lifesitenews.com berichtet: In einem späteren X-Beitrag am Montag forderte Burke sein Publikum auf, die Jungfrau Maria um Fürsprache anzurufen, um die Gnade zu erlangen, „treue und mutige ‚Mitarbeiter in der Wahrheit‘“ mit Christus zu sein.

Er erzählte, wie unser Herr die Heilige Mutter durch Erscheinungen gesandt hatte, um uns im Laufe der Jahrhunderte zu Gott zurückzubringen, wie etwa im Jahr 1531, als „Menschenopfer“ Mexiko verwüsteten und der protestantische Aufstand die katholische Kirche in Europa angriff.

Dann sandte Gott Unsere Liebe Frau von Guadalupe, um „zahllose Herzen zu ihrem Unbefleckten Herzen zu bringen, damit sie in seinem glorreichen, durchbohrten Herzen ruhen und dort die gute Ordnung des göttlichen Gesetzes und der Liebe finden können.“

Der Kardinal ruft „jeden Katholiken in Amerika“ und darüber hinaus dazu auf, zur Heiligen Mutter zurückzukehren und an einer Novene zu ihr teilzunehmen. Melden Sie sich für Novenenreflexionen und -erinnerungen auf seiner Website „Return to Our Lady“ an . (Prophezeiungen: Das Zeitalter des Erwachens – geheime indianische Überlieferungen)

Am 13. Juli weihte Burke im Rahmen einer monatlichen Veranstaltung zum Gedenken an die Jahrestage der Erscheinungen von Fatima, an der sich rund 3.000 gläubige Katholiken beteiligten, Amerika erneut dem Unbefleckten Herzen Mariens.

In seiner Predigt forderte Burke alle Katholiken auf, sich auf die Möglichkeit eines Martyriums vorzubereiten, wenn sie Christus treu bleiben.

„Wir müssen uns täglich Christus zuwenden und das weiße Martyrium der Gleichgültigkeit, des Spotts und der Verfolgung annehmen“, erklärte er und warnte: „Einige von uns könnten sogar dazu berufen sein, das ultimative Zeugnis des roten Martyriums abzulegen, des Todes, indem wir Christus und seinem Plan für unsere Erlösung und die Erlösung der Welt treu bleiben.“

„Jeder von uns ist aufgerufen, mit der Unbefleckten Jungfrau Maria seinen Teil zum Erlösungswerk Christi beizutragen, entsprechend unserer Lebensberufung und unseren besonderen Gaben“, erklärte er.

„Jeder von uns ist aufgerufen, für die Bekehrung Russlands zu beten und Buße zu tun, die ersten Samstage der Wiedergutmachung zu begehen und den Rosenkranz zu beten und dabei, vereint mit dem Unbefleckten Herzen Mariens, alles, was unser Herr für unser ewiges Heil gesagt und getan hat, im Herzen zu bewahren.“

„Mögen wir, eins im Herzen mit dem Unbefleckten Herzen Mariens, das Mysterium des Glaubens stets in unseren Herzen bewahren, damit wir, gemeinsam mit Maria, Christus und sein Erlösungswerk in die Welt bringen können“, betete der Prälat.

“Are these the last times? I don’t know that. Our Lord Himself said that it is for the Father to make these decisions. But it certainly seems that way, and so we need a strong intervention from Our Lord; and we’re begging Our Lady to intercede on our behalf.” Join the 9-month… pic.twitter.com/Bvoz4KQN2v

— Cardinal Burke (@cardinalrlburke) September 12, 2024

