Kündigen mysteriöse Klopfgeräusche auf der ISS Alien-Invasion an?

Ein pulsierendes Geräusch, das aus den Lautsprechern im Innern der Raumkapsel der Boeing-Starliner-Maschine tönt, die noch immer an der Internationalen Raumstation (ISS) angedockt ist, gibt Anlass für Spekulationen. Beobachter schließen nicht aus, dass auch eine seit langem geplante inszenierte Invasion durch Außerirdische dahinterstecken könnte. Von Frank Schwede

„Da kommt ein merkwürdiges Geräusch aus dem Lautsprecher, und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.“ US Astronaut Barry Wilmore, der zusammen mit seiner Kollegin Suni Williams in der Kapsel gestrandete ist, war besorgt darüber, ob das mysteriöse Klopfen, das an Ortungsgeräusche eines Untersee-Sonars erinnert, auf ein Problem der Verbindung zwischen Raumkapsel und der ISS zurückzuführen sein könnte.

Bei der US Weltraumbehörde NASA hatte man zunächst keine Erklärung für das seltsame Pochen. Wenige Tage später erfolgte schließlich den Rätsels Lösung. Es soll sich um eine Rückkopplung aus dem Lautsprecher gehandelt haben, teilte die NASA auf der Social-Media-Plattform „X“ (ehemals Twitter) mit.

Schon zuvor hatten Astronauten immer wieder merkwürdige Geräusche im Weltraum gehört. Die Crew von Apollo 10, Eugene Cernan, Thomas Stafford und John Young, die 1969 den Mond umrundeten, berichteten von einer „fremdartigen Musik“, die aus der Lautsprecheranlage drang.

„Diese Musik klingt geradezu wie Space-Musik. Hört ihr das?“, rief einer der Männer an Bord ins Funkgerät. Noch seltsamer war, dass sich genau zu diesem Zeitpunkt die Raumfähre auf der Rückseite des Mondes befand. Sie hatte also keinerlei Funkkontakt zur Erde.

Wissenschaftler haben damals vermutet, dass es möglicherweise Radiowellen waren, die mit dem Magnetfeld des Mondes in Wechselwirkung standen. Ein ähnliches Geräusch nahm auch die Raumsonde Cassini auf, als sie den Saturn umkreiste.

Doch der Schönheitsfehler an dieser Theorie ist, dass der Mond gar kein Magnetfeld besitzt. Deshalb haben andere Experten vermutet, dass es sich um eine Interferenz zwischen den UKW-Funkgeräten der Apollo Fahrzeuge gehandelt haben könnte.

Andere vermuteten, dass die Signale von Außerirdischen stammten. Möglicherweise auch im aktuellen Fall. Das glaubt auch der niederländische Schriftsteller Martin Vrijland in einem aktuellen Beitrag auf seiner Website. (Die erstaunliche Beziehung zwischen UFOs und Nuklearanlagen wird durch neue Studien bestätigt!)

Vrijland hält es sogar für möglich, dass es sich um eine PsyOp des tiefen Staats handelt, um die seit langem schon geplante außerirdische Invasion einzuläuten. Der Autor schreibt dazu:

„Ja, das passt natürlich perfekt in die Geschichte, in der der sogenannte tiefe Staat versuchen wird, seinen Arsch mit einer Alien-Invasion zu retten, woraufhin die Retter des tiefen Staat (der inzwischen von den Toten auferstandene Donald Trump) sagen wird, dass er ihre dunkeln Area 51 Projekt Blue-Beam-Tricksereien entlarvt und demontiert hat.“

Die Welt wird mit Schocks regiert

Schon eine ganze Weile warnen UFO-Forscher vor einem ausgesprochen bizarren Ereignis, dass sie als kosmische falsche Flagge bezeichnen. Ein vermeintlicher außerirdischer Angriff mit fortschrittlicher UFO- und Blue Beam-Technologie auf die Erde.(Sind UFOs von Krypto-Terrestriern der Innererde bemannt?)

Ziel der Aktion ist es, nach Corona und gescheiterter Klimakrise eine weitere Schockwelle über die Erde zu senden, um den totalen Gehorsam zum Aufbau einer schon vor vielen Jahren in Planung befindlichen globalen Weltordnung zu erlangen.

Ende September findet in New York der UN-Zukunftsgipfel statt, wo der sogenannte Zukunftspakt unterzeichnet werden soll. Schon vorab hat die UNO bekräftigt, sich in Zukunft auf mehrere potenzielle planetarische Notlagen zu konzentrieren. Einzelheiten nannte sie nicht.

In einem Abschnitt mit der Überschrift „Wir werden die internationale Reaktion auf komplexe globale Schocks stärken“, heißt es, dass eine „koordinierte und multidimensionale internationale Reaktion auf komplexe Schocks und die zentrale Rolle der Vereinten Nation in dieser Hinsicht“ erforderlich ist.

Das heißt, potenzielle Schocks würden die Aktivierung von „Notfallplattformen“ erforderlich machen, die den Vereinten Nationen mehr Befugnisse zur Reaktion auf diese offensichtlichen Notfälle einräumen könnten. Die Reaktionen könnten durchaus ähnlich ausfallen, wie bei Corona.