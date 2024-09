Bei einer Kundgebung wurde eine Energiewaffe zum Angriff auf Trump und seine Anhänger eingesetzt

Bedenken Sie, dass 254 nm allgemein als „keimtötend“ gilt, was bedeutet, dass viele Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen solche UV-Laserdioden kaufen, insbesondere in der Post-COVID-Welt.

Daher kann es äußerst schwierig sein, einen böswilligen Kauf von UV-Lasergeräten von legitimen medizinischen Käufen zu unterscheiden. Ich stehe zur Verfügung, um die Strafverfolgungsbehörden oder Trumps Sicherheitsteam über weitere technische Details zu informieren, da ich ein publizierter Laborwissenschaftler bin und UV-basierte Laserablationsanwendungen für die ICP-MS-Elementaranalyse geologischer Proben erforscht habe (Teil eines Meteoriteneinschlagprojekts, das wir untersuchten).

Polizei entdeckt schmutzige Bombe bei Trump-Kundgebung in New York – Vertuschung aufgedeckt

Gestern wurde bei Donald Trumps Kundgebung auf Long Island von einem Sprengstoffspürhund ein Sprengsatz entdeckt.

Damit rückt der Plan der globalen Elite, bei einer Veranstaltung Trumps eine schmutzige Bombe zu zünden, immer näher an die Realität.

Anfang dieser Woche warnte People’s Voice die Welt, dass die globale Elite unter Führung des Davos-Kartells einen massiven Terroranschlag im Stil des 11. September auf eine Kundgebung Trumps mit einer schmutzigen Bombe planen würde.

Jetzt versuchen die Mainstream-Medien und der Sicherheitsapparat des „Deep State“ verzweifelt, diese Informationen zu zensieren und zu vertuschen, genau wie sie es nach dem Attentat im Butler Park in Pennsylvania getan haben.

Warum? Weil die Beweise erdrückend sind und diejenigen belasten, die ganz oben in der globalistischen Hierarchie stehen .

Als Tausende MAGA-Mitglieder vor der Abendkundgebung im Nassau Coliseum nach Long Island kamen, tauchten Berichte über einen in einem Auto gefundenen Sprengsatz auf.

Auf Filmmaterial der Veranstaltung ist zu sehen, wie die Polizei mit Absperrband eine Straße absperrt, während sich Dutzende Trump-Anhänger auf den Weg zur Kundgebung machen.

Der Daily Mail zufolge hatten Quellen bei der Polizei des Nassau County dem Journalisten James Lalino am Mittwochmorgen angeblich mitgeteilt, dass der Absperrbereich des Kundgebungsorts „durchbrochen und ein blaues Fass entfernt“ worden sei.

Darüber hinaus fanden sie bei der Razzia der Hundeführer offenbar „einen Sprengsatz in einem der Fahrzeuge“.

Den Quellen zufolge sei der Fahrer schließlich in den Wald gerannt.

Warum ist das keine große Neuigkeit? Weil die Medien beschlossen haben, die Wahrheit zu vertuschen.

Die Mainstream-Medien begannen, die Darstellung zu ändern, und aus dem Polizeirevier von Nassau County tauchten Zitate auf, in denen es hieß, alles sei unter Kontrolle und es gäbe hier nichts zu sehen.

Es gibt nur ein Problem. Das ist nicht das, was Augenzeugen sagen.

Anfang des Jahres warnten wir davor, dass die globale Elite Donald J. Trump ganz oben auf die Abschussliste der führenden Politiker gesetzt habe, die noch vor November ermordet werden sollten, sollte er sich weiterhin ihrer Kontrolle widersetzen.

Seitdem waren die Staats- und Regierungschefs der Welt, die sich den Globalisten widersetzten, einer Reihe wahnsinniger Attentatsversuche ausgesetzt, die allesamt die Handschrift der Elite und ihrer Deep-State-Agenturen trugen.

Nach dem Anschlag in Butler (Pennsylvania) forderte Klaus Schwab die Mitglieder des WEF Berichten zufolge auf, weiterhin zu versuchen, Trump zu ermorden, und drängte sie, „zu schießen, schießen, schießen, bis die Sache getan ist“.

Anschließend veröffentlichten wir ein Memo des WEF, in dem ein Plan zur Eliminierung Trumps vor der Wahl beschrieben wurde – und die Ereignisse spielen sich genauso ab , wie wir gewarnt hatten.

Nach dem Attentat auf Trump am Wochenende in West Palm wurde The People’s Voice von einer sehr zuverlässigen Quelle innerhalb des WEF gewarnt, dass die globale Elite zur dritten Phase ihres Plans übergegangen sei: einer schmutzigen Bombe bei einer Kundgebung Trumps.

Wir haben die Welt Anfang dieser Woche vor diesem Komplott gewarnt.

Der Insider sagte, der Plan bestehe darin, genügend Angst und Verwirrung zu stiften , um ihre globalistische Agenda in den Vereinigten Staaten durchzusetzen.

Das Böse schläft nicht und die psychopathische Elite hat keine Zeit verloren, um zu beweisen, dass unsere Quelle Recht hat.

Und jetzt nutzt die Elite die Mainstream-Medien, um ihre Spuren zu verwischen und Informationen über die Geschehnisse außerhalb des Nassau Coliseums zu zensieren.

Der offiziellen Darstellung zufolge sagte der Polizeipräsident von Nassau County, dass eine Person verhört werde, „die möglicherweise in der Nähe des Tatorts einen Bombenspürhund ausgebildet hat.“

Frage: Wer trainiert einen Bombenspürhund in der Nähe einer Kundgebung, bei der Trump eine Rede halten soll?

Sie müssten wissen, dass höchste Alarmstufe herrscht.

Stellen Sie sich auch die Frage, warum die Person in diesem Fall weglaufen würde, wenn sie entdeckt würde?

Die offizielle Darstellung ergibt keinen Sinn.

Sie ergibt sogar noch weniger Sinn als die weithin diskreditierte Version des Secret Service zu den Ereignissen nach der Schießerei im Butler Park in Pennsylvania.

Wir haben gewarnt, dass die Elite bereit sei, eine schmutzige Bombe auf amerikanischem Boden zu zünden , um in die Wahlen im November einzugreifen und den Lauf der Geschichte zu ihren Gunsten zu wenden.

Jetzt versuchen sie, das Ereignis aus der Erinnerung zu verbannen und nutzen die Medien, um die Öffentlichkeit zu manipulieren, bis ihnen ein erfolgreicher Anschlag gelingt.

Falls die Person, die für den „Sprengsatz“ verantwortlich war , der zur Trump-Kundgebung mitgebracht wurde, versuchte, dem republikanischen Kandidaten nahe genug zu kommen, um ein Attentat auf ihn zu verüben, wäre dies das dritte gescheiterte Attentat auf Trump seit dem 13. Juli.

Wenn wir nicht aufpassen, werden sie die Bombe unter den Teppich kehren und daraus ein Attentat auf Donald Trump machen, das nie stattgefunden hat.

Im Jahr 2024 ist die Elite entlarvt. Sie ist verzweifelt und braucht etwas Massives, um die Wahlen zu manipulieren und die Menschheit in das totalitäre Gefängnis zu sperren, das sie seit Jahrzehnten plant.

Nach dem ersten Attentat auf Trump schickte Schwab seine rechte Hand mit Medienaufgaben los, gab Trump die Schuld für das Attentat und sprach gegenüber der Welt eine beängstigende Drohung aus.

Wenn es nicht gelingt, die liberale Weltordnung wiederherzustellen, wird die globale Elite nicht ruhen, bis sie den Dritten Weltkrieg entfacht hat, so Harari .

Tun Sie, was wir sagen, sonst lösen wir Chaos aus.

Wir befinden uns in der Zeit der Attentate und Sie werden erleben, wie in Ländern, die sich weigern, sich dieser Linie zu beugen, in einem großen öffentlichen Ritual führende Politiker ermordet werden.

Aus diesem Grund erleben wir merkwürdige Wahlergebnisse, wie in den USA im Jahr 2020, als Biden eindeutig nicht die beliebteste Wahl war, oder in Großbritannien und Frankreich in diesem Jahr , als alle Farage und Le Pen wollten.

Es ist alles manipuliert.

In allen Ländern, die sich nicht fügen, wird es weiterhin Morde geben.

Japan gilt als Hoffnungsträger der Covid-19-Wahrheitsgemeinschaft und erhielt im vergangenen Jahr einen Warnschuss, als der globalisierungsfeindliche Premierminister Shinzo Abe auf offener Straße niedergeschossen wurde.

Auch wenn Abe von der globalen Elite zum Schweigen gebracht wurde, lebt sein Erbe weiter.

Die Bevölkerung Japans lehnt die Agenda der Neuen Weltordnung entschieden ab . So protestierten jüngst Millionen Menschen gegen den autoritären Pandemievertrag der WHO, der die Souveränität der Nationen zu untergraben droht und Bill Gates und Tedros den Aufbau einer globalen totalitären Überwachungsgesellschaft ermöglichen soll.

Auch der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, der Schreckgespenst des WEF in Osteuropa, wurde Anfang des Jahres auf offener Straße erschossen.

Fico gilt als einer der entschiedensten Globalisierungsgegner Europas und forderte immer wieder ein Ende des Krieges in der Ukraine. Darüber hinaus verärgerte er das WEF, indem er eine Untersuchung der Reaktion auf Covid-19 und der verheerenden Einführung des mRNA-Impfstoffs anordnete.

Die Mainstream-Medien erklärten , der Mordanschlag auf Fico sei „völlig gerechtfertigt “ gewesen, da er an „gefährliche Verschwörungstheorien“ glaube.

Der iranische Präsident Raisi war bereit, mit Trump zusammenzuarbeiten, um den Weltfrieden zu erreichen – ein Szenario, das die globale Elite in Angst und Schrecken versetzte. Im Mai wurde er tot aufgefunden, nachdem sein Hubschrauber in den Bergen abgestürzt war.

A lot of dead presidents lately… and they are all anti-globalists. Meanwhile, all the West’s WEF presidents and Crime Minister’s continue on without anyone touching them. Will the Slovakia president assassination cause WWIII? Will this? pic.twitter.com/zQUP0zBqTc — Jeff Berwick (@BerwickJeff) May 19, 2024

Der ungarische Präsident Viktor Orban ist sich bewusst, dass er auf der Abschussliste der globalen Elite steht und er trifft Vorkehrungen. Trump muss das Gleiche tun, denn die Angriffe werden nicht aufhören.

Schwab sagte „schießen, schießen, schießen“, und bereits in dieser Woche kam es zum Attentat im Butler Park und zur Neutralisierung zweier mörderischer Psychopathen auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 22.09.2024