Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben beschlossen, den Schritt zu tun, der die ganze Welt in die Luft jagen könnte.

Der Chef des US-Außenministeriums und sein britischer Amtskollege David Lammy werden am Mittwoch (11. September) gemeinsam nach Kiew reisen, um ihre Zustimmung zu Langstreckenangriffen auf russisches Territorium zu verkünden.

Die Ankündigung wurde von Juliegrace Brufke, Korrespondentin des US-Kongresses bei Axios, gemacht.

Als Quelle nennt Brufke Michael MacCaul, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus.

Er habe dem Journalisten gesagt

“Ich habe vor ein paar Tagen mit Blinken gesprochen, und er wird mit seinem britischen Amtskollegen nach Kiew reisen, um ihnen zu sagen, dass ich ihnen erlaube, Russland mit ATACMS anzugreifen”.

Der Vorsitzende des Außenministeriums des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sagte in einem Interview mit mir am Freitag um TribFest24: „Ich habe vor TribFest24 Tagen mit Blinken gesprochen, und er reist mit seinem Amtskollegen aus Großbritannien nach Kiew, um ihnen im Wesentlichen zu sagen, dass sie ihnen erlauben werden [Russland mit ATACMS anzugreifen].“

Blinken wird am 11. September zusammen mit dem britischen Außenminister David Lammy in die Ukraine reisen, um unsere anhaltende Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine gegen die russische Aggression zu zeigen, und am 12. September nach Polen, um unsere Zusammenarbeit und Unterstützung für die Ukraine als NATO Verbündete zu vertiefen.

Das bedeutet, dass zum ersten Mal seit Beginn des Krieges NATO-Waffen nicht zur Verteidigung der Ukraine, sondern zum Angriff auf Russland eingesetzt werden. (Auf zum Dritten Weltkrieg? Angriff aus Moskau! Darf die Ukraine mit NATO-Missiles russisches Kernland angreifen? (Video))

Die Nachricht kommt nur wenige Stunden nach einem massiven Drohnenangriff auf Moskau, bei dem ein Kind und eine Frau getötet wurden.

Die Zustimmung der USA und Großbritanniens, dass die Ukraine Russland mit ihren Waffen angreift, erfolgt inmitten einer verzweifelten Lage an der Front: Das Kursk-Abenteuer ist gescheitert, und die russischen Truppen rücken mit großer Geschwindigkeit nach Osten vor.

Der britische Außenminister David Lammy hat der Ukraine 100 Jahre Unterstützung versprochen. 1) Er lügt. 2) Die so genannte Ukraine wird nicht einmal ein Viertel dieser Zeit überstehen. 3) Die Insel, die sich Großbritannien nennt, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren untergehen. Unsere Hyperschallraketen werden helfen, wenn nötig😝

Im Vordergrund der Völkermord, im Hintergrund der drohende Weltkrieg

Während sich die Aufmerksamkeit zu Recht auf die gegenwärtigen Schrecken im Gazastreifen und die unmittelbare Möglichkeit konzentriert, dass dies einen weiteren Krieg im Nahen Osten auslösen könnte, spalten sich die Machtstrukturen der Welt erneut in zwei immer enger zusammenrückende Allianzen auf, die sich gegenseitig eine zunehmend feindselige und militaristische Haltung entgegenbringen.

Wenn ich unsere derzeitige geopolitische Lage in zehn oder weniger Worten beschreiben sollte, würde ich sagen: “Völkermord im Vordergrund, Weltkrieg im Hintergrund”.

Während die Ukraine immer mehr Territorium und Soldaten an Russland verliert, zeigen sich sowohl Washington als auch Kiew bereit, die Angriffe auf eine nukleare Supermacht in einer Weise zu verstärken, die noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen wäre. Unterdessen wachsen Russland und China in Vorbereitung auf künftige Angriffe der US-Machtallianz immer enger zusammen.

Dave Decamp von Antiwar hat gerade einige Artikel veröffentlicht, die diesen beunruhigenden Trend hervorheben, der im Hintergrund brodelt, während im Vordergrund ein Albtraum erwacht, zusätzlich zu all den anderen gefährlichen Eskalationen, die wir in diesem Raum diskutiert haben.

Blinken signalisiert, dass die USA Langstreckenangriffe auf Russland mit NATO-Raketen zulassen werden Britische Quellen gaben an, dass die USA und Großbritannien bereits beschlossen haben, die Beschränkungen aufzuheben, dies jedoch noch nicht bekannt geben werden. von Dave DeCamp

In Blinken Signals US Will Allow Long-Range Strikes in Russia With NATO Missiles“, schreibt DeCamp folgendes:

Am Mittwoch deutete Außenminister Antony Blinken nachdrücklich an, dass die USA sich darauf vorbereiten, die Beschränkungen für die Nutzung von US- und NATO-Raketen durch die Ukraine zur Unterstützung von Langstreckenangriffen auf russischem Territorium aufzuheben, was eine erhebliche Eskalation des Stellvertreterkriegs bedeuten würde.

Auf einer Pressekonferenz in Kiew an der Seite des britischen Außenministers David Lammy sagte Blinken, er habe mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Zelenskij die Frage der “Langstreckenfeuer” erörtert und werde die Diskussion nach Washington zurückbringen. Er sagte, dass Präsident Biden und der britische Premierminister Keir Starmer das Thema bei ihrem Treffen am Freitag besprechen werden.

Als Zeichen dafür, dass die USA bereit sind, Langstreckenschläge in der Ukraine zu unterstützen, sagte Blinken: “Ich spreche für die Vereinigten Staaten: Vom ersten Tag an haben wir uns, wie Sie von mir gehört haben, an die veränderten Bedürfnisse und das veränderte Schlachtfeld angepasst, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir das auch weiterhin tun werden.”

DeCamp verweist auf neue Berichte in der Mainstream-Presse, wonach “bereits eine private Entscheidung getroffen wurde, der Ukraine den Einsatz von Raketen aus britischer Produktion innerhalb der Ukraine zu gestatten” und “das Weiße Haus Pläne zur Ausweitung des Gebiets ausarbeitet, in dem die Ukraine innerhalb Russlands Raketen aus US-amerikanischer und britischer Produktion einsetzen kann”, sowie auf jüngste Äußerungen des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus, Michael McCaul, wonach die Regierung Biden bereit zu sein scheint, Langstreckenangriffe tief in russisches Territorium hinein zuzulassen.

Russland hat natürlich nicht freundlich auf diese Kommentare reagiert. In “Putin: Die Unterstützung von Langstreckenangriffen auf russisches Territorium würde die NATO ‘in den Krieg mit Russland’ führen”, schreibt DeCamp Folgendes:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA am Donnerstag eindringlich davor gewarnt, der Ukraine den Einsatz von NATO-Langstreckenraketen auf russischem Territorium zu gestatten, da dies das westliche Militärbündnis “in einen Krieg mit Russland” führen würde.

“Putins Äußerungen kamen, nachdem POLITICO berichtet hatte , dass das Weiße Haus Pläne zur Ausweitung der Gebiete innerhalb Russlands, in denen die Ukraine von den USA und Großbritannien gelieferte Raketen einsetzen kann, fertigstellt.

Dies würde das Wesen des Konflikts erheblich verändern”, sagte Putin laut AFP einem Fernsehreporter. Es würde bedeuten, dass die NATO-Länder, die USA und die europäischen Länder sich im Krieg mit Russland befinden. Wenn das der Fall ist, werden wir unter Berücksichtigung des veränderten Charakters des Konflikts die entsprechenden Entscheidungen auf der Grundlage der Bedrohungen treffen, mit denen wir konfrontiert sein werden.

