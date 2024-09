Teile die Wahrheit!

Wer ist Wilbur Ross? Wilbur Ross war von 2017 bis 2021 Handelsminister in der Trump-Regierung. Der als „König des Bankrotts“ bekannte Ross ist ein Investor und Sanierungsspezialist.

In den 1990er Jahren half er Donald Trump, seinen persönlichen Bankrott zu vermeiden. Ross ist der ehemalige Vorsitzende und Chief Strategy Officer seines Unternehmens WL Ross & Co. LLC.

Wilbur Ross diente als Handelsminister unter Präsident Donald Trump. Ross ist ein Spezialist für die Rekapitalisierung von Unternehmen und wird als „König der Bankrottverfahren“ bezeichnet. Er diente als Privatisierungsberater des New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani. (Wie die Rothschilds seit dem Putsch 2014 in der Ukraine Geld machen und die britische Krone die USA und Russland entzweite)

Frühes Leben und Ausbildung

Wilbur Ross wurde am 28. November 1937 in New Jersey geboren. Er erwarb 1959 einen Bachelor-Abschluss an der Yale University und 1961 einen M.B.A. an der Harvard University.

Er begann seine Karriere als Investor und Konkursspezialist bei Rothschild & Co., bevor er im Jahr 2000 seine private Beteiligungsgesellschaft WL Ross & Co. LLC, im Jahr 2000 gründete.

König des Bankrottverfahrens

Wilbur Ross ist als „König des Bankrottverfahrens“ oder „Geier-Investor“ bekannt und gilt als Spezialist für die Rekapitalisierung krisenbetroffener Vermögenswerte. (FBI ermittelt wegen Attentatsversuchs auf Trump – neue Spuren: war die CIA oder eine ausländische Regierung beteiligt?)

Als Senior Managing Director und Spezialist für Konkursrestrukturierung bei Rothschild & Co. in den 1990er Jahren half er Donald Trump, seinen Konkurs zu vermeiden, als seine Immobilien in Atlantic City in finanzielle Schwierigkeiten gerieten.

Nachdem er im Jahr 2000 bei Rothschild ausgeschieden war, gründete Wilbur Ross die WL Ross & Co. LLC mit 440 Millionen Dollar an Investorengeldern. Bekannt für Investitionen in notleidende Unternehmen in Branchen, wie Autoersatzteile, Stahl, Textilien und Finanzdienstleistungen, gründete Ross 2002 die International Steel Group (ISG) und 2004 die International Coal Group (ICG) durch eine Reihe von Fusionen und Übernahmen.

Wilbur Ross war Vorsitzender oder leitender Direktor von mehr als 100 Unternehmen, die in mehr als 20 Ländern operierten.

300x250

U.S. Handelsministerium

Am 18. Februar 2017 wurde Wilbur Ross als Handelsminister unter Präsident Donald Trump vereidigt. In seiner Funktion sorgte Ross dafür, dass Unternehmer und Unternehmen in den USA über die nötigen Ressourcen und Mittel verfügen, um Arbeitsplätze und wirtschaftliche Chancen zu schaffen.

Darüber hinaus war er mit der Aufsicht über das Census Bureau, den National Weather Service und das Bureau of Economic Analysis betraut.

Ross leitete die Handelspolitik und forderte die USA auf, sich von den „Fesseln“ ungünstiger Handelsabkommen zu befreien. In einem gemeinsamen Kommentar auf CNBC mit Trumps wirtschaftspolitischem Berater Peter Navarro im Juli, kritisierte Ross frühere Regierungen für ihre Handelsverträge, einschließlich des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (NAFTA).

300x250 boxone

Sie schrieben: