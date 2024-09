Mongoleireise von Putin: Der Internationale Strafgerichtshof wird international nicht mehr ernst genommen

Teile die Wahrheit!

Die Reise des russischen Präsidenten Putin in die Mongolei hat vor allem eines gezeigt: Der Internationale Strafgerichtshof ist in den Augen der Welt nur noch ein Instrument des Westens und wird daher nicht mehr ernst genommen.

Vor knapp einem Monat habe ich einen Artikel mit der zugegebenermaßen provokanten Überschrift „Der Internationale Strafgerichtshof ist erledigt“ veröffentlicht. Von Thomas Röper

Der Grund für den Artikel und die Überschrift war, dass Mexiko den russischen Präsidenten Putin, gegen den der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) einen Haftbefehl ausgestellt hat, zur Amtseinführung der neu gewählten Staatspräsidentin eingeladen hatte und dass Mexikoa auf Kiews Forderung, Mexiko solle Putin wegen des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofes verhaften, nicht einmal reagiert hat. Das zeigte anschaulich, was vom internationalen Ansehen des Gerichts übrig geblieben ist: Nichts.

Das gleiche zeigte nun auch der Besuch des russischen Präsidenten in der Mongolei, die ebenfalls Mitglied des IStGH ist und daher eigentlich verpflichtet gewesen wäre, Putin festzunehmen und an den IStGH auszuliefern. Stattdessen wurde Putin dort pompös und mit militärischen Ehren empfangen.

Bezeichnend ist auch die internationale Reaktion darauf, denn Kritik an der Mongolei gab es praktisch keine, was zeigt, dass der Westen begriffen hat, dass der IStGH im Grunde ein totes Instrument seiner Politik ist, dessen Doppelmoral alle Welt verstanden hat, weshalb der Gerichtshof seine Autorität verloren hat. Zu den Gründen dafür kommen wir gleich. (Russland: Was ist dran an den Horror-Artikeln im Tagesspiegel über die Lage in Kursk?)

Selbst der Spiegel, auf dessen vor Wut schäumende Reaktion auf Putins Mongolei-Reise ich mich schon gefreut hatte, veröffentlichte dazu einen recht resignierten Artikel, der ohne die zu erwartenden Beschimpfungen in Richtung Mongolei auskam.

Lediglich aus der Ukraine kamen die üblichen Keifereien, die aber auch niemand auf der Welt mehr ernst nimmt. Kiew drohte, es werde „gemeinsam mit unseren Partnern dafür sorgen, dass dies Konsequenzen für Ulaanbaatar hat“, aber das Schweigen der westlichen „Partner“ Kiews und des Rests der Welt zu Putins Mongoleibesuch zeigt, dass niemand Kiew mehr ernsthaft zuhört, auch seine „Partner“ nicht.

Kein Wunder, dass der Westen schweigt, denn die USA umwerben die Mongolei intensiv, schließlich liegt das Land geografisch zwischen Russland und China, weshalb die USA, sollten sie die Mongolei irgendwie mit Geld oder Gewalt auf ihre Seite ziehen können, einen geografischen Keil zwischen Russland und China treiben könnten. So ein strategisch wichtiges Land verärgert man nicht, bloß weil Kiew einen weiteren seiner täglichen hysterischen Anfälle hat.

Warum der IStGH erledigt ist

Nun will ich noch einmal die Kernaussagen meines Artikels von vor einem Monat wiederholen, die zeigen, warum der Internationale Strafgerichtshof international de facto erledigt, wie Putins Mongolei-Besuch ein weiteres Mal bestätigt hat.

Dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) ein politisches Machtinstrument des Westens ist, habe ich oft aufgezeigt. Der Westen stellt den IStGH als neutralen internationalen Gerichtshof dar, was die Welt außerhalb des Westens schon lange nicht mehr so sieht. Einige afrikanische Länder sind aus diesem Grund wieder aus dem Römischen Statut, dem Vertrag über den Gerichtshof, ausgetreten.

Der Westen hat sich in dem Gerichtshof eine dominante Rolle gesichert und benutzt den IStGH als politisches Machtinstrument, was schon die Liste der Richter am IStGH zeigt.

Obwohl der Westen nur ein Viertel der Länder der Welt stellt, stellen Länder des Westens die Hälfte der Richter des IStGH, die andere Hälfte der Richter kommt aus vor allem kleinen Staaten oder lateinamerikanischen, pro-US-amerikanisch eingestellten Staaten, was die Entscheidungen des IStGH vorhersehbar macht.

Der IStGH hat die Aufgabe, die Gegner des Westens zu bestrafen und dem einen „sauberen Anstrich“ zu verpassen. Bisher war der IStGH vor allem in Afrika aktiv, um dort Politiker zu bestrafen, die sich den Interessen des US-geführten Westens entgegenstellen. Bis Februar 2024 hat der Internationale Strafgerichtshof 52 Personen angeklagt, von denen 90 Prozent aus Afrika stammen.

Die regelmäßigen Angriffe des IStGH auf den afrikanischen Kontinent haben dazu geführt, dass ein Komitee der Afrikanischen Union gegründet wurde, das den Rückzug aus dem Internationalen Strafgerichtshof fordert.

Dass der IStGH in den ersten Jahren nach seiner Gründung seinen Fokus vor allem auf Afrika hatte, ist ebenfalls nicht überraschend. In diesem Artikel habe ich aufgezeigt, dass die Entscheidungen des IStGH zu Afrika vor allem im Interesse westlicher Konzerne waren.