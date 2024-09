Wie die Illuminaten und ihre jesuitischen Oberherren an einem neuen 11. September arbeiten, um Trump zu stoppen!

Teile die Wahrheit!

Vor zwei Wochen verhaftete die Einwanderungsbehörde ICE in New York, Philadelphia und Los Angeles acht Männer aus Tadschikistan, die auf dem Radar der Joint Terrorism Task Force des FBI wegen ihrer möglichen Verbindungen zum IS standen. Artikel von Leo Zagami

Alle acht Männer kamen über die südliche Grenze in die USA und bestanden sogar die Überprüfung ihres polizeilichen Hintergrunds. Das Heimatschutzministerium hat nun jedoch einen noch heimtückischeren und problematischeren Fall aufgedeckt: über 400 Einwanderer, die dank eines mit dem IS verbundenen Menschenschmuggelnetzwerks aus Zentralasien und anderen Teilen der USA in die USA gelangt sind und nun von den US-Behörden als „Gegenstände von Belang“ betrachtet werden.

Während über 150 dieser Illegalen verhaftet und vor Gericht gestellt wurden, ist der Aufenthaltsort von über 50 von ihnen weiterhin unbekannt, und die Einwanderungs- und Zollbehörde versucht nun, sie wegen Einwanderungsverstößen festzunehmen, falls sie schließlich gefunden werden.

Die vorsätzliche Inkompetenz der Biden-Regierung an der Grenze hat nicht nur eine Menschenrechtskatastrophe verursacht, sondern auch die perfekte Deckung und Bedingungen für typische terroristische Söldner geschaffen, die für den Deep State an einem weiteren Terroranschlag wie dem 11. September arbeiten.

Anfang dieses Jahres, im März 2024, gab sogar der Deep State FBI-Direktor Chris Wray vor einem Senatsausschuss zu, dass gefährliche Personen illegal über die Südgrenze in die Vereinigten Staaten einreisen. (Trump zu 9/11: „Wir hatten keine Anschläge“ (Video))

„Wir hatten gefährliche Personen, die in die Vereinigten Staaten eingereist sind“, sagte Wray bei den jährlichen Kongressanhörungen zu „weltweiten Bedrohungen“, bei denen normalerweise die Chefs der US-Geheimdienste aussagen.

Vor einer Woche sagte Michael Morell, der ehemalige stellvertretende Chef der CIA, die Warnsignale hätten „Echos an die Zeit vor dem 11. September“.

Dennoch wurden die 400 Migranten, die in den letzten Monaten über die Südgrenze ankamen, vom Zoll- und Grenzschutz schnell wieder in die USA entlassen, da sie zu diesem Zeitpunkt nicht auf der sogenannten Terrorist Watchlist (auch bekannt als Terrorist Screening Database oder TSDB) standen.

Dennoch haben die jüngsten Terroranschläge in Russland in der US-Öffentlichkeit neue, erhöhte Besorgnis über ISIS und seinen Ableger ISIS-K geschürt, und „die Tatsache, dass der Aufenthaltsort“ dieser Menschen unbekannt bleibt, „ist alarmierend“, sagte der ehemalige Leiter der Anti-Terror-Abteilung des FBI, Christopher O’Leary, der jetzt bei einer Sicherheitsberatungsfirma namens The Soufan Group arbeitet.

O’Leary sagte, das ICE wolle diese Verhaftungen vornehmen, um Personen in Gewahrsam zu nehmen, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnten, auch wenn es keine Beweise dafür gibt, dass sie einen Anschlag planen.

300x250

„Ich glaube, die [USA] tun ihr Möglichstes, um diese Personen ausfindig zu machen, und die Erhebung von Einwanderungsklagen ist dabei keine Seltenheit“, sagte O’Leary.

„Sie verstoßen gegen das Gesetz. Und wenn man jemanden von der Straße holen muss, ist das ein guter Ansatz.“

Das Problem ist, dass Tausende von Migranten aus Ländern mit islamistischen Verbindungen bereits in den USA sind und auf Gerichtsentscheidungen warten, ob sie bleiben dürfen oder nicht, und dass sie möglicherweise Anschläge gegen das amerikanische Volk verüben, bevor eine Entscheidung getroffen wird.

Doch zwei Beamte sagten, dass die Bundesbehörden wegen der Menschen, die jetzt als „Gefahrenobjekte“ eingestuft werden, „keine Panik“ verspüren, sondern sie aus übertriebener Vorsicht lediglich vorrangig wegen Einwanderungsdelikten festnehmen.

300x250 boxone

Der IS konnte seine bösen Pläne jedoch trotzdem weiter vorantreiben, weil der Westen ein „Catch and Release“-Programm für Terroristen durchführt.

So wurde beispielsweise jeder Verdächtige, der an dem von IS verübten Bombenanschlag in Brüssel 2016 beteiligt war, entweder von europäischen Sicherheitsbehörden oder den Behörden ihrer Verbündeten aufgespürt, festgenommen und zunächst in Gewahrsam genommen, aber sie wurden trotzdem unerklärlicherweise freigelassen und konnten sowohl den Anschlag in Brüssel als auch den vorangegangenen Anschlag in Paris verüben.