Hallo, meine Damen und Herren. Mein Name ist Alex Jones. Wir schreiben das Jahr 2084.

Körperlich bin ich schon seit vielen Jahren nicht mehr da, und bis jetzt wurde mein Bewusstsein vom tiefen Staat gekapert.

Wenn Sie diese Übertragung erhalten, wurde das Backup entsperrt.

Aus den Archiven des Infowars-Kommandozentrums in der heute unbewohnbaren Stadt Austin, Texas, geht hervor, dass Künstliche Intelligenz Fortschritte gemacht hat und von einer globalen Neuen Weltordnung als Waffe eingesetzt wurde.

Trotz ihrer Verwendung durch Diener des Bösen auf höchster Ebene wurden Entdeckungen gemacht, die es möglich gemacht haben, diese Übertragung zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte, in Ihrer eigenen Zeitlinie, an Sie zu senden.

Für mich und andere Patrioten ist es zu spät, unser Schicksal zu ändern, aber Sie können den Verlauf Ihrer eigenen Zukunft mit den Informationen ändern, die ich Ihnen gleich offenbaren werde.

Kurz nach der Wahl im Jahr 2024 kam es zu einer globalen Wirtschaftskrise.

Die Krise wurde als Vorwand genutzt, um den Dritten Weltkrieg auszulösen, um die wirtschaftliche Entwicklung anzukurbeln und eine Einheitsregierung und ein Währungssystem zu etablieren.

Die Globalisten orchestrierten den Zusammenbruch der Finanzmärkte und verbreiteten Angst und Chaos.

Banken schlossen ihre Türen, Währungen verloren an Wert und die Menschen blieben verzweifelt und verletzlich zurück.

Im darauffolgenden Chaos wurde der Dritte Weltkrieg nicht als Krieg zwischen Nationen, sondern als von der globalen Elite orchestrierter Krieg entfacht.

Um die Macht zu festigen, wurden Milliarden eingezogen, da KI eingesetzt wurde, um die Lücke in der lokalen Ökonomie zu schließen.

Soldaten marschierten an die Front, während zu Hause KI-Systeme schneller die Kontrolle übernahmen.

Fabriken, Bauernhöfe und Unternehmen. Menschliche Arbeitskräfte wurden ersetzt und die Arbeitslosigkeit stieg sprunghaft an, sodass die Menschen auf staatliche Rationen und KI-kontrollierte Dienstleistungen angewiesen waren.

Nachdem die Erdoberfläche durch nukleare Strahlung nahezu unbewohnbar geworden war, wurden Kriegsgefangene, politische Gefangene und Wehrpflichtige in tief unter der Erde liegende Militärstützpunkte geschickt (DUMBs).

Diese Stützpunkte, weitläufige Labyrinthe unter der Erde, wurden zum letzten Zufluchtsort der Menschheit.