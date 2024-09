Nahtoderfahrung: Polizist stirbt, was er im Jenseits sieht, ist unglaublich (Video)

Teile die Wahrheit!

Mit siebzehn verlor Wayne auf einer Party das Bewusstsein. Was dann passierte, ist unglaublich. Er bewegte sich außerhalb seines Körpers durch einen Tunnel auf ein helles Licht zu. Am Ausgang warteten riesige Blumen und die Luft war voller Musik. Die Botschaft, die Wayne vor seiner Rückkehr in sein irdisches Leben erhielt, lautete: Wir erfüllen eine Mission auf der Erde. Von Frank Schwede

Nahtoderfahrungen sind etwas Besonderes. Menschen, die schon einmal an der Schwelle zum Tod standen, haben davon berichtet. Meistens positiv, nur wenige hatten negative Erfahrungen.

Ob die Erfahrungen tatsächlich aus dem Jenseits stammen, darüber streiten Mediziner. Tatsache ist, dass Nahtoderfahrungen das Leben der Betroffenen ändern, oft sogar grundlegend und nachhaltig.

Wayne hatte im Alter von 17 Jahren seine Nahtoderfahrung. Das war auf einer Party. Plötzlich wurde er bewusstlos. Was danach geschah, beschreibt der heute 69-jährige in einem Video:

„Ich begann mich zu bewegen. Zuerst hörte ich ein tiefes Rumpeln. Es vibrierte durch meinen Körper und durch alles, was ich wahrnehmen konnte. Es war einfach faszinierend für mich.

Dann bewegte ich mich durch diese schwarze Weite. Ich nenne es einen Tunnel. In der Ferne konnte ich ein Licht sehen, ein sehr helles Licht. Es kam aber nicht in den Tunnel.

Als ich mich dem Ausgang näherte, befand ich mich über Tälern und einem üppigen Blumenfeld. Einige der Blumen waren gigantisch. Sie waren vielleicht vierzig, fünfzig oder sogar hundert Fuß hoch sein.

Als ich an ihnen hinunterblickte, war die Luft von Musik erfüllt. Und ich merkte, dass sie von ihnen ausging. Als ich sie ansah, bewegten sie sich und ich verstand, dass sie da waren, um mich zu unterstützen.“ (Die Frage aller Fragen: Gibt es ein Leben nach dem Tod?)

Dann erblickte Wayne hochgewachsene Gestalten. Männer und Frauen, deren Gesichtszüge er kaum erkennen konnte, doch bald bemerkte der siebzehnjährige, dass es Lichtwesen waren und ihm wurde bewusst, dass auch ein Lichtwesen war:

„Ich war mir nicht bewusst, dass ich einen Körper hatte. Ich sah weder meine Hände noch meine Füße. Ich fühlte mich genauso wie jetzt, aber ich konnte mich nicht bewegen.

Als ich mich den drei Wesen näherte, begrüßten sie mich und ließen mich wissen, dass Wesen von sehr hohem Rang zu mir kommen würden. Ich war sehr aufgeregt.

Es gab keine Sprache. Niemand bewegte seinen Mund. Es war eine gedankliche Kommunikation. Dann kam ein helles Licht kam auf mich zu, schließlich war es genau über mir, zwanzig Fuß groß.“

Wayne fühlte sich umarmt von Licht und Liebe

Das fremde Wesen strahlte viel Liebe und Wärme aus, die Wayne förmlich umarmte. Dann wollte der siebzehnjährige von dem Wesen wissen, worin der Sinn des Lebens besteht.

„Das Wesen teilte es mir nicht in Worten, sondern in Gefühlen mit – und die Antwort war, dass der Sinn des Lebens Liebe ist. Ich war erst siebzehn. Damals verstand ich Liebe als ein Konzept.

Ich liebte meine Freundin, meinen Hund. Aber diese Liebe war allumfassend, so unglaublich. Als ich das verstand, brach ich in totale Freude aus. Ich fühlte mich, als würde ich in die Luft gehen.“

Schließlich wollte Wayne wissen, ob es noch andere Lebensformen außerhalb der Erde gibt: