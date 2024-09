Der NATO-Logistikchef sagte, im Falle eines größeren Krieges mit Russland müsse die Allianz eine große Zahl von Frontopfern verkraften, ohne in der Lage zu sein, diese zur Behandlung aus der Luft einzufliegen.

In einem Interview mit Reuters umriss Generalleutnant Alexander Sollfrank, der Leiter des Joint Support and Enabling Command (JSEC) der NATO, die Schwierigkeiten, mit denen die Truppen konfrontiert würden.

Er sagte: „Die Herausforderung wird darin bestehen, rasch eine qualitativ hochwertige Versorgung für im schlimmsten Fall eine große Zahl von Verletzten sicherzustellen.“

RT berichtet: „Das Umfeld eines hypothetischen Konflikts mit Russland wäre völlig anders als das, was die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan und im Irak erlebt hätten“, fügte er hinzu.

Anders als die Aufständischen im Nahen Osten verfüge Russland über die militärischen Kapazitäten, NATO-Flugzeuge zu bedrohen, stellte Sollfrank fest und prognostizierte, dass medizinische Evakuierungen am Boden durchgeführt werden müssten.

„Aus Planungsgründen müssen alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden, eine große Zahl Verwundeter zu medizinischen Einrichtungen zu bringen. Dazu gehören Züge, möglicherweise aber auch Busse“, sagte der NATO-Vertreter.

Wie CNN Anfang des Monats berichtete, nutzt die Ukraine derzeit Lazarettzüge, um verletzte Soldaten von der Front zu evakuieren.

Reuters zufolge führte das im süddeutschen Ulm beheimatete NATO-Logistikkommando vor Kurzem eine Übung zur Koordinierung medizinischer Evakuierungen durch.

Die Notfallpläne des JSEC würden eine rechtliche Grundlage für Themen wie den beschleunigten Transport von Drogen über nationale Grenzen erfordern, sagte Sollfrank.

Er forderte außerdem ein „militärisches medizinisches Schengen“ – ähnlich wie der Block ein „militärisches Schengen“ brauche, um Truppen und Waffen schnell an die Ostflanke zu verlegen, so der Beamte. (Dies ist kein 3. Weltkrieg: Russland führt einen existenziellen Krieg um das Überleben seines Vaterlandes – was es seit Jahrhunderten wiederholt tut)

Die USA und ihre Verbündeten haben behauptet, Russland plane möglicherweise einen Angriff auf die NATO und der Westen könne diesen Angriff durch Waffen an die Ukraine verzögern oder verhindern.

Der Block expandiert seit Jahrzehnten in Europa und verstößt damit gegen Zusicherungen, die Moskau vor der Zustimmung Moskaus zur deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 gegeben hatte.

Die Europäische Union verwandelt sich in die Finanzkriegsmaschine der NATO

Zwei Schlüsselpositionen – in der Außen- und Verteidigungspolitik – offenbaren die militaristische und antirussische Ausrichtung der Europäischen Union.

Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission – die als Exekutive der Europäischen Union fungiert – hat ihr neues Kommissarsteam für die nächsten fünf Jahre bekannt gegeben .

Das Amt der Außenministerin des 27-Nationen-Blocks übernimmt Kaja Kallas, eine überzeugte Russophobikerin und energische Unterstützerin der Ukraine. Kallas forderte mehr Militärgelder der EU und der NATO für die Ukraine, um „Russland zu besiegen“ und die Auflösung der Russischen Föderation.

Die ehemalige estnische Ministerpräsidentin hat die Bewegung zur Zerstörung sowjetischer Denkmäler der Roten Armee in den baltischen Staaten angeführt. (Und das, während ihr Mann, ein Investor, weiterhin von seinen Geschäften mit Russland profitiert.)

Eng mit Kallas zusammenarbeiten wird ein weiterer fanatischer Russophobiker: der ehemalige litauische Ministerpräsident Andrius Kubilius, der einen neu geschaffenen EU-Posten als Verteidigungskommissar antritt. Die Schaffung dieses Postens ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sich der EU-Block von einer Handels- und politischen Union zu einer militärischen Organisation gewandelt hat.

Noch alarmierender ist jedoch die Tatsache, dass einem solch russlandfeindlichen Falken wie Kubilius die Leitung der Militärpolitik übertragen wurde.

In einer Zeit, in der die Beziehungen zwischen der EU und Russland derart angespannt sind, gibt der europäische Block Politikern aus den verfeindeten baltischen Staaten die Macht, die Beziehungen noch weiter in Richtung Konflikt zu treiben.

Tatsächlich war die erste Ankündigung Kubilius‘ als künftiger Verteidigungskommissar, dass die Europäische Union in den nächsten sechs bis acht Jahren wahrscheinlich im Krieg mit Russland sein werde. Diese Einschätzung wird auch von Kaja Kallas geteilt.

Kubilius sagte, der einzige Schwerpunkt während seiner Amtszeit liege darin, die Militärausgaben der EU-Staaten zu erhöhen, um die NATO zu stärken und der Ukraine zu helfen. Er sagte, er werde eng mit Außenbeauftragtem Kallas zusammenarbeiten, um Mittel zu beschaffen.

Das bedeutet, dass die Europäische Union in die Richtung geht, dass die nationalen Haushalte künftig mehr Geld für militärische Beschaffungen ausgeben müssen. Das ist aus den schlimmsten Gründen ein Durchbruch.

Kubilius strebt angeblich für die EU in den nächsten fünf Jahren einen Militäretat von 500 Milliarden Euro an.

Diese Erhöhung würde etwa der Hälfte des geplanten Gesamthaushalts der EU entsprechen.

Seine Bemerkungen lassen den Zweck der massiven Umschichtung der Finanzmittel erkennen: die Stärkung der NATO. Kubilius merkte an, dass „die Europäische Union über Instrumente verfügt, um größere Finanzmittel zu erhalten, was der NATO fehlt.“

Das bedeutet, dass die EU gemäß seiner Formulierung und den verbindlichen Vorgaben aus Brüssel ihre Mitgliedsstaaten zu höheren Militärausgaben verpflichten wird.

Die Mitgliedschaften der NATO und der EU überschneiden sich, da 23 der 27 EU-Mitgliedstaaten auch Teil des von den USA geführten Militärbündnisses sind. Nicht-NATO-Mitglieder sind Österreich, Zypern, Malta und Irland.

Es wird erwartet, dass die NATO-Staaten mindestens zwei Prozent ihres BIP für das Militär ausgeben. Für die europäischen NATO-Mitglieder entspricht das im Jahr 2024 etwa 380 Milliarden Dollar. Das ist ein gewaltiger Anstieg im Vergleich zu den Ausgaben dieser Mitglieder noch vor wenigen Jahren. Doch die NATO-Planer wollen in Zukunft immer mehr. Das Problem besteht darin, diese Ausgaben festzuschreiben.

Das Problem für die NATO-Planer ist, dass die 2-Prozent-Marke nicht verbindlich ist. Sie ist der nationalen Politik unterworfen. Zwar erreichen die meisten NATO-Mitglieder dieses Ziel derzeit, aber es gibt keine Garantie dafür, dass dies auch so bleibt. Regierungswechsel in den einzelnen Ländern könnten dazu führen, dass die Ausgaben wieder auf das frühere Niveau von 1-1,5 Prozent des BIP zurückfallen, wie es vor dem Ausbruch des Stellvertreterkriegs in der Ukraine im Jahr 2022 der Fall war.

Was die NATO-Falken in der EU am meisten wollen, ist, die Militärausgaben Jahr für Jahr festzuschreiben. Die NATO hat nicht die rechtlichen Mittel, ihren Mitgliedern eine solche Verpflichtung aufzuzwingen. Aber die EU kann dies mit Hilfe ihrer supranationalen Befugnisse tun, die ihnen durch zentrale Richtlinien aus Brüssel zur Verfügung stehen.

