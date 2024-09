Die Wahrheit über Krebs: Lügenstatistiken, Brustkrebs, Krebs im Frühstadium und Alkohol

Teile die Wahrheit!

Heute kehren wir zu den Lockvögeln der Pharmaindustrie und der Regierung bei Medical News Today zurück , einer der größeren Plattformen für Desinformation und die rückständige Pseudowissenschaft der „modernen Medizin“ und „Ernährung“. Von Joachim Bartoll

Diesmal enthüllen sie die schockierende Neuigkeit, dass Alkohol eine Schlüsselrolle bei der Krebsgefahr spielen könnte . Wow, was für eine Offenbarung! Jeder, der sich gut mit Physiologie und Biologie auskennt, weiß, dass Krebs, also die Bildung von Tumoren, einfach ein natürliches Notfall-Überlebensprotokoll des Körpers ist , eine Möglichkeit, Giftstoffe in Tumoren abzuschirmen oder Zellen hochzuregulieren, um mit hohen Blutzuckerwerten besser umgehen zu können.

Auf diese Weise wird Ihre Lebensspanne verlängert und Sie haben die Chance, den Missbrauch zu beenden , die Dinge in Ordnung zu bringen und die Giftbelastung zu beseitigen.

Während die Botschaft über Alkohol, ein sehr starkes Gift, offensichtlich sein sollte, gelingt es MNT, eine Menge Propaganda und Fehlinformationen einzuschleusen, was ihr einziger Zweck ist. Mal sehen, was sie diesmal sagen.

„Laut der Ausgabe 2024 des Cancer Progress Report der American Association for Cancer Research haben Fortschritte in der Krebsforschung und -behandlung dazu beigetragen, die altersbereinigte Gesamtkrebssterblichkeitsrate in den Vereinigten Staaten zwischen 1991 und 2021 um 33 % zu senken.“

Freimaurerische 33 Prozent, was? Mit dieser Zahl hätten wir nie gerechnet …

Das ist natürlich reine Propaganda. Ihre verkehrten und durch und durch bösen „Krebsbehandlungen“ sind die Todesursache Nummer eins! Eine natürliche Abwehrreaktion kann man nicht mit Medikamenten, Bestrahlung oder was auch immer behandeln oder heilen. Man muss die Ursache für die Tumorbildung entfernen, etwa die toxische Belastung und/oder den Missbrauch von Kohlenhydraten.

Und wenn das geschehen ist, muss man den Körper bei der Heilung unterstützen, etwa indem man unserer natürlichen menschlichen Fleischfresser-Ernährung folgt. Nur so bekommt man alle biologisch verfügbaren und lebenswichtigen Nährstoffe. So stoppt und kehrt man das Tumorwachstum um. So „heilt“ man Krebs. Ich habe das selbst getan, als ich nur noch Wochen davon entfernt war, an Organversagen zu sterben , und ich habe vielen anderen geholfen, dasselbe zu tun.

Was die falschen Statistiken angeht, ist das leicht zu erklären, denn es kommt immer darauf an, was die Ärzte von oben als Todesursache angeben sollen. Als die Diagnose „Krebs“ in den 80er und 90er Jahren aufgrund der Zunahme von verarbeiteten Lebensmitteln, der Nachfrage nach Kohlenhydraten und der Panik vor tierischen Fetten rapide zunahm, wurden die Ärzte angewiesen, die genaue Todesursache anzugeben und nicht zu erwähnen, dass bei der Person Krebs oder Tumorwachstum diagnostiziert worden war.

Und in Wirklichkeit ist das tatsächlich richtig, denn „Krebs“ ist keine Krankheit, sondern ein natürlicher Überlebensmechanismus, für den wir wirklich dankbar sein sollten.

Man stirbt nicht an Krebs, sondern an Komplikationen, die durch die extreme Giftbelastung entstehen, oder in manchen Fällen daran, dass Tumore aufgrund der Giftbelastung zu groß werden – so groß oder so lokalisiert, dass sie lebenswichtige Organe oder Gewebe beeinträchtigen – wie bei großen Tumoren um die Leber, den Darm oder die Lunge.

300x250

Daher schreiben die Ärzte einfach „Organversagen“, „Sepsis“ oder „Atemversagen“ als Todesursachen auf, ohne Tumore oder Krebs zu erwähnen.

Und dies kommt noch häufiger vor, wenn die verstorbene Person sich einer verzögerten Krebsbehandlung unterzogen hat, da die Behandlungen häufig zu Organversagen führen.

„ In den letzten 30 Jahren wurden bemerkenswerte Fortschritte bei der Reduzierung der Krebssterblichkeit erzielt, die auf starke, konzertierte Anstrengungen an mehreren Fronten zurückzuführen sind“, sagte Ernest Hawk, MD, MPH, Leiter der Abteilung für Krebsprävention und Bevölkerungswissenschaften an der University of Texas, der an diesem Bericht nicht beteiligt war, gegenüber Medical News Today.“

Auch hier handelt es sich um reine Propaganda durch die Veränderung statistischer Daten. Dies ist jedoch nicht wirklich relevant, da die Ursache aller Todesfälle vor Ihrem natürlichen Tod und Unfälle ausgenommen auf Ihren Lebensstil zurückzuführen ist, also auf Ihre Ernährung und jegliche andere Belastung durch äußere Giftstoffe.

300x250 boxone

Mit anderen Worten: Jede Art von Ernährung, die nicht unserer natürlichen menschlichen und artgerechten tierischen Ernährung entspricht , insbesondere eine pflanzliche Ernährung, wird Sie lange vor Ihrer natürlichen Zeit töten.