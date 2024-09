Neue Rezension: Die Schlammflut-Hypothese – die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria

Teile die Wahrheit!

Der Buchautor und Journalist Roland M. Horn schreibt Folgendes zu dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“:

Der Autor beschäftigt sich im vorliegenden Buch mit dem im Internet populären Mythos von einer „Schlammflut“, die ein technologisch hochentwickeltes Reich namens Tartaria im 19. Jahrhundert zerstört worden sein soll.

In einem chronologiekritischen Projekt berichtete der russischen Mathematiker und Professor Anatoli Fomenko über die Tataren in Asien, jedoch nicht über das im Internet populäre „Tartaria“ im Sinne eines gelöschten Reichs und auch nicht von einer „Schlammflut“. (Das zweite „r“ in „Tataria soll hinzugefügt worden sein, um es mit einer höllischen Figur aus er griechischen Mythologie zu vergleichen.)

Fomenko vertrat Positionen, nach denen der Ruhm Roms, Griechenlands und Ägyptens deutlich später stattfand als die historischen Geschichten über das gesamte Mittelalter. Der überwiegende Teil der standardisierten Geschichte sei Betrug.

Er bringt abenteuerliche Behauptungen vor, wie die, dass die Pyramiden von „mongolischen Horden“ erbaut wurden. Weiter behauptete Fomenko, dass das Königreich Juda „von Historikern zusammengedichtet wurde, um die wahre Geschichte des Mittelalters der Sächsischen Dynastie in Europa zu vertuschen“. Weiter soll Jesus mit dem byzantinischen Kaiser Andronikos I. identisch sein.

In einem Internet-Artikel heißt es, dass das angebliche Reich „Tartaria“ im Rahmen eines „Great Resets“ durch eine Schlammflut zerstört und durch eine Ersatzgeschichte überdeckt worden sei. In Tartaria sollen auch Riesen gelebt haben, wobei man sagen muss, dass – unabhängig vom Tartaria-Mythos – es in der Vergangenheit wirklich Riesen gegeben haben muss – allerdings vor hunderten bzw. tausenden von Jahren.

Einige Internet-Autoren sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem „Atomkrieg“ und einer „Apokalypse“. Gemälde sollen Beweise für die Schlammflut bieten, doch diese sind nicht glaubhaft.

Als Argument für die Schlammflut – die selbstverständlich vertuscht worden sein soll – wird die Existenz von Schlammvulkanen angeführt. Die Hauptschuld am Verschwinden von Tartaria wird Russland zugeschrieben.

Die Tartaren sollen von den alten Israeliten abstammen. Ein weiteres Fantasieprodukt besagt, dass „Noahs tartarische Nachkommen“ nicht nur Riesen, sondern sog. Atemmenschen gewesen waren.

Diese seien nicht auf die Verdauung oder Verbrennung von Kalorien angewiesen, sondern würden Energie direkt aus dem „Äther“ beziehen und „dem Gefüge des Raum-Zeit-Kontinuums“ erhalten haben. Selbstverständlich verfügten die Tartarier auch über Freie Energie.

Pravda berichtet noch weitere Absonderlichkeiten dieses Mythos, analysiert ihn gründlich und vorbildlich, um schließlich festzustellen, dass getrost bezweifelt werden kann, dass es ein vergessenes Land namens Tartaria mit Hochtechnologie gab…

Vorwort aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“

Die Arbeit der Geschichtsanalytiker besteht heute vor allem darin, den Vorgang der Geschichtserfindung aufzuhellen und – soweit möglich –faktenbezogene Zeitabstände, wie sie stellenweise durch die Archäologie oder durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse herausgebildet werden, in die Geschichtsschreibung einzuführen. Insofern lädt der seit Jahrhunderten vernachlässigte Wissenschaftszweig der Chronologiegeschichte Interessierte aus allen Sparten ein und hat von Astronomen über Mathematiker und Informatiker bis zu den direkt betroffenen Fachleuten in Historiographie, Geologie und Paläobiologie einen großen Kreis erreicht, der sich zunehmend an der Diskussion beteiligt. (Uwe Topper)

Einige Hobby-Forscher glauben, Hinweise gefunden zu haben, dass sich vor rund zweihundert Jahren eine globale Naturkatastrophe ereignet hat, die ganze Kontinente verschlungen und dem Erdboden gleichgemacht hat – zumindest im Internet. Verschüttete Gebäude, oft sogar ganze Städte, die von Archäologen freigelegt wurden, lassen auf ein solches Ereignis zunächst schließen.

Warum aber sollte das vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden? Nun, dafür kann es verschiedene Gründe geben, die sich aber, um es vorweg zu sagen, häufig im Reich der „Verschwörungstheorien“ bewegen – wobei der Begriff Verschwörungstheorie in Gänsefüßchen gehört, weil, wenn sich der Verdacht einmal bestätigen sollte, dass weite Teile der Geschichte tatsächlich umgeschrieben und frei erfunden sind, wir es nicht mehr nur mit einer Theorie zu tun haben, sondern tatsächlich mit einer echten Verschwörung.

Das Problem ist, dass es bisher kaum Beweise für ein historisches Ereignis dieser Art und Größenordnung gibt. Es mangelt einfach an validen Aufzeichnungen, weil ein Großteil davon durch Kriege und andere Umstände zerstört wurde.

Es ist vor allem die Kunst, die uns zuweilen an der Richtigkeit der Geschichte zweifeln lässt. Die Gemälde des italienischen Archäologen, Architekten und Kupferstechers Giovanni Battista Piranesi erzählen uns von einer längst untergegangenen Welt, in der prunkvolle Monolith-Bauwerke römisch-griechischer Baukunst die Hauptrolle spielen, die nach unserer heutigen Vorstellung nur das Werk einer gewaltigen Zivilisation sein können.