Passives Einkommen generieren: Drei Tipps, wie es möglich ist

Wer träumt nicht davon, das Geld auf dem Konto ohne Zutun zu vermehren? Das Zauberwort lautet passives Einkommen. Diese Einkünfte werden generiert, ohne regelmäßig dafür zu arbeiten. Ganz ohne Anfangsinvestition funktioniert es aber nicht.

Diese kann finanzieller Natur ausfallen, aber auch einfach arbeitsintensiv sein.

Investment in Aktien kann passives Einkommen generieren

Zu den bekanntesten und effektivsten Methoden gehören Aktieninvestitionen. Durch den Kauf von Unternehmensanteilen profitieren Anleger von Dividenden und Wachstum der Aktienwerte. Seit einiger Zeit macht hier die Glücksspielbranche auf sich aufmerksam.

Themen wie Sportwetten und iGaming haben Aufwind bekommen und Aktieninvestoren reiben sich bereits die Hände. Auch wenn es sich hierbei um ein volatiles Geschäft handelt, aufgrund möglicher Schwankungen, versprechen sich viele Anleger gute Renditen.

Wichtig ist, vorab tiefgründige Informationen einzuholen und nicht einfach blindlings zu kaufen. Gerade in Deutschland ist der Aktienkauf populär, das Land liegt in Europa auf Platz drei mit dem höchsten Investorenanteil.

Geld in Immobilien anlegen

Immobilien sind ebenfalls sehr gefragt, um ein passives Einkommen zu generieren. Der Kauf von Mietobjekten ermöglicht es dem Anleger, regelmäßig Mieteinnahmen zu erzielen.

Vorteil daran ist es, dass hochwertige Immobilien mit den richtigen Maßnahmen an Wert gewinnen. Selbst wenn diese später einmal verkauft werden sollen, kann dadurch eine Gewinnsteigerung erfolgen.

Alternativ besteht die Möglichkeit, in Investmentgesellschaften für Immobilien zu investieren. Damit muss man kein Gebäude oder Haus kaufen, sondern investiert nur in den Markt, ähnlich wie bei ETFs.

Affiliate-Marketing und Blogging als Einkommensquelle

Für den Aufbau eines langfristigen und passiven Einkommens hat sich Blogging mit anschließendem Affiliate-Marketing bewährt. Wer regelmäßige gute Texte veröffentlicht und dabei die Richtlinien von Google berücksichtigt, hat gute Chancen auf hohe Besucherzahlen.

Diese wiederum sind dann für Firmen interessant, die für sich werben wollen. Über Maßnahmen wie Google Ad-Sense, aber auch durch den Verkauf von Werbeplätzen an Unternehmen fließt das Geld aufs Konto.

Werden Dienstleistungen und Produkte direkt auf dem Blog empfohlen, gilt das als Affiliate-Marketing. Der Bloginhaber verdient Geld, wenn jemand über einen bereitgestellten Link ein Produkt kauft.

In vielen Branchen ist Affiliate-Marketing üblich, denn es ist auch für Firmen günstig. Der Geldfluss findet erst statt, wenn das beworbene Produkt auch wirklich gekauft wird.

Verkauf und Erstellung von digitalen Produkten

Der Bedarf an hochwertiger Software steigt permanent an. Es gibt mehr Cyberattacken und folglich gibt es mehr Bedarf an Software dagegen. Ebenso zielführend kann digitaler Content sein, der an Verbraucher verkauft wird.

Ein gutes Beispiel sind Online-Kurse oder E-Books, die einmal erstellt und dann immer wieder weiter verkauft werden.

Die Arbeit fällt nur ein einziges Mal an, danach muss sich der Entwickler nur noch ums Marketing kümmern. Im Zeitalter von Influencing ist das aber fast ein Selbstläufer.

Viele Influencer verdienen ihr Geld heute zwar hauptberuflich mit Instagram und Co., dennoch verkaufen sie nebenbei Coachings, Ratgeber und vieles mehr. Je bekannter der Autor, desto höher die Verkaufsrate. Es ist aber auch möglich, solche digitalen Produkte und sogar Bücher über Plattformen wie Amazon zu vertreiben. Vorteil hierbei ist, dass die Aufmerksamkeit größer ist und damit langfristig ein passiver, finanzieller Fluss erzeugt werden kann.

