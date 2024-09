Pharma Insider: Neuer COVID-Impfstoff enthält Sterilisationschemikalien mit „superstarker Wirkung“ (Video)

Ein Insider der großen Pharmaunternehmen hat gewarnt, dass die neue Charge des COVID-19-Impfstoffs, die der Öffentlichkeit aufgeschwatzt wird, „hochwirksame“ Sterilisationschemikalien enthält, die darauf ausgelegt sind, 70 Prozent der Empfänger gezielt zu serialisieren.

Prof. Sir John Bell, der maßgeblich an der Entwicklung des Coronavirus-Impfstoffs (COVID-19) der Universität Oxford beteiligt war, ließ kürzlich durchsickern, dass mit dem neuesten COVID-Impfstoff der Universität 60 bis 70 Prozent der Patienten sterilisiert werden können, die ihn erhalten.

Naturalnews.com berichtet: In einem kürzlichen Interview über die neue Impfung schien Sir John, der in Oxford Medizin lehrt, anzudeuten, dass eines der Ziele dieser Injektionen darin besteht, den Planeten unter dem Vorwand des Schutzes der öffentlichen Gesundheit vor dem „COVID-Virus“ massenhaft zu sterilisieren.

„Es ist unwahrscheinlich, dass diese Impfstoffe eine Bevölkerung vollständig sterilisieren“, sagte Sir John während des Interviews scheinbar enttäuscht.

„Sie werden sehr wahrscheinlich eine Wirkung haben, die in Prozenten, sagen wir 60 oder 70 Prozent, funktioniert. Wir müssen sehr genau hinschauen, und die Aufsichtsbehörden müssen sehr genau hinschauen, um sicherzustellen, dass es das tut, was wir brauchen, bevor es zugelassen wird.“

Eine klinische Studie für den Impfstoff ist derzeit noch im Gange und Sir John sagt, dass es zwischen dem Vorliegen der Ergebnisse und der Freigabe der Impfung durch die Aufsichtsbehörden für die Öffentlichkeit zu einer „Verzögerung“ kommen werde. (Erfinder des Covid-Impfstoffs pfeift auf: „mRNA wurde entwickelt, um die Welt zu sterilisieren und zu entvölkern“ (Video))

Sir John konnte seinen Satz kaum beenden, als ihm der Interviewer das Wort unterbrach, offenbar um ihn davon abzuhalten, weitere belastende Informationen über die neue Impfung in Oxford preiszugeben.

Vaccination Has Not Influenced the COVID-19 Pandemic

Three developments have made the illness far less severe and essentially eliminated the risk of COVID-19 hospitalization and death in this historical order:

1) Early multidrug treatment protocols

2) Natural immunity from… https://t.co/fXzbR6sAlT

— Peter A. McCullough, MD, MPH® (@P_McCulloughMD) September 7, 2024

300x250