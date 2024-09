Die Jesuiten kontrollieren den Vatikan und sind die wahren religiösen Kontrolleure der Neuen Weltordnung!

Teile die Wahrheit!

Geständnis Nr. 16: Ehemaliger Bischof von Gautemala behauptet, die Jesuiten kontrollierten den Vatikan und seien die wahren spirituellen Kontrolleure der Neuen Weltordnung.

Bischof Gerard Bouffard sagt, der Jesuitengeneral, Pater Arturo Sosa, gebe dem Papst die Marschbefehle. Er unterstützt auch die Anschuldigungen des verstorbenen Paters Alberto Rivera gegen den bösen Jesuitenorden.

Der ehemalige Bischof Gerard Bouffard aus Guatemala sagte, der Vatikan sei „der wahre spirituelle Herrscher“ über die Illuminaten und die Neue Weltordnung, während die Jesuiten durch den Schwarzen Papst, den Jesuitengeneral Pater Arturo Sosa, tatsächlich die Hierarchie des Vatikans und der römisch-katholischen Kirche kontrollierten.

Bischof Bouffard, der die Kirche verlassen hat und nun als wiedergeborener Christ in Kanada lebt, kam zu dieser Schlussfolgerung, nachdem er sechs Jahre lang als Priester im Vatikan gearbeitet hatte. Ihm wurde die Aufgabe übertragen, täglich vertrauliche Korrespondenz zwischen dem Papst und den Führern des Jesuitenordens, der in Borgo Santo Spirito 5 in der Nähe des Petersplatzes residiert, zu leiten.

„Ja, der Mann, der als der Schwarze Papst bekannt ist, kontrolliert alle wichtigen Entscheidungen des Papstes und dieser wiederum kontrolliert die Illuminaten“, sagte Bischof Bouffard letzte Woche in Greg Szymanskis Radiosendung „The Investigative Journal“ auf www.gcnlive.com, wo die gesamten Archivaufnahmen der erschreckenden Aussagen in voller Länge angehört werden können.

„Ich weiß, dass das stimmt, da ich jahrelang im Vatikan gearbeitet habe und mit Papst Johannes Paul II. gereist bin. Der Papst erhält seine Marschbefehle vom Schwarzen Papst, denn die Jesuiten sind auch die Führer der Neuen Weltordnung, mit der Aufgabe, andere Religionen und Regierungen der Welt zu infiltrieren, um eine faschistische Weltregierung und eine Weltreligion auf der Grundlage von Satanismus und Luzifer zu errichten.

„Die Leute können sich nicht vorstellen, wie viel Böses und Zerstörung sie angerichtet haben und anrichten werden, während sie sich gleichzeitig unter der perfekten Tarnung hinter schwarzen Gewändern verstecken und vorgeben, Männer Gottes zu sein.“

Bischof Bouffards Wissen aus erster Hand über das Böse, das in der Hierarchie des Vatikans und insbesondere des Jesuitenordens lauert, bestätigt die Aussagen anderer Forscher, darunter Bill Hughes, Autor der schockierenden Bücher „ The Enemy Unmasked“ und „The Secret Terrorists“, sowie des herausragenden Forschers des Jesuitenordens, Eric Jon Phelps, Autor von „Vatican Assassins“. (Vatikan: Der graue Papst und die verborgene Hand der Weltmacht – Chef der Blutlinien und des schwarzen Adels)

Bischof Bouffard zeichnet nicht nur ein düsteres Bild des schwarzen Papstes in Rom, sondern behauptet auch, die böse Macht der Jesuiten erstrecke sich über die ganze Welt und sei auch in der US-Regierung, im Council on Foreign Relations (CFR) und in großen religiösen Organisationen massiv unterwandert.

Bischof Buffard behauptet, die Jesuiten würden sich wie perfekte Chamäleons verhalten: Sie würden die Identität von Protestanten, Mormonen, Baptisten und Juden annehmen und damit den Untergang Amerikas anstreben und das Land einer Weltreligion mit Sitz in Jerusalem und der Kontrolle ihres Anführers Luzifer unterwerfen.

„Ich weiß aus erster Hand, dass der Vatikan alles in Israel kontrolliert und überwacht, mit der Absicht, die Juden zu vernichten“, sagte Bischof Bouffard und fügte hinzu, dass der wahre Zweck des Jesuitenordens darin bestehe, alle Führer der Welt zu orchestrieren und zu kontrollieren, um einen großen weltweiten Konflikt herbeizuführen, der schließlich Amerika, den Nahen Osten und Israel zerstören werde.

„Sie zerstören alles von innen heraus und wollen auch die katholische Kirche zerstören, um eine Weltreligion auf der Grundlage des Satanismus einzuführen. Dies zeigt sich auch in der Art und Weise, wie Priester in der Messe anbeten, indem sie tatsächlich die Toten anbeten. Auch in vielen äußeren Symbolen, Bräuchen und Gewändern der Kirche sind Anzeichen des Satanismus zu erkennen.“

Nach seinem Dienst in Rom verbrachte Bischof Bouffard einige Zeit in Afrika und Guatemala und stieg zu einer einflussreichen Position innerhalb der Kirche auf. Mit dieser religiösen Macht ging jedoch auch die Zugehörigkeit und Mitgliedschaft als Freimaurer einher, wodurch er Mitglied des 37. Grades der Freimaurer wurde, was in der römisch-katholischen Kirche angeblich verpönt war, da die Mitgliedschaft in einer Freimaurerloge gemäß dem Kirchenrecht die sofortige Exkommunikation zur Folge hat.

Laut Bischof Bouffard wird die Freimaurerei von der Kirche zur Durchführung ihrer geheimen Pläne benutzt, da sich viele andere hochrangige Priester, Bischöfe, Kardinäle und sogar Päpste zusammen mit anderen Machthabern anderer Religionen und Regierungen Geheimgesellschaften angeschlossen haben und viele von ihnen zusammenarbeiten, um die böse Agenda der Illuminaten voranzutreiben.

Und seine Aussagen untermauern Berichte, die Anfang der 1980er Jahre in italienischen und französischen Zeitungen erschienen und von mehr als 150 hochrangigen Priestern mit Mitgliedschaft in der Freimaurerei, darunter der Freimaurerloge P2 und anderen Geheimgesellschaften, berichteten.

„Ich wurde schließlich wiedergeboren und habe die katholische Kirche denunziert“, sagte Bischof Bouffard, der heute praktizierender Christ ist und dem Wort Gottes durch die Bibel folgt. „Wir müssen immer für unsere Führer beten, indem wir das Böse offen anprangern und die Jesuiten als das entlarven, was sie wirklich sind.“