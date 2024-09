Reparationen: Polen erneuert Forderungen

Teile die Wahrheit!

Der polnische Präsident Andrzej Duda hat in einer Rede zum 85. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs (1. September 1989) deutlich gemacht, dass sein Land weiter auf deutschen Entschädigungszahlungen beharrt.

Von Daniell Pföhringer

Bei einer Gedenkfeier zum Kriegsbeginn vor 85 Jahren hat Polens Präsident Andrzej Duda erneut auf Reparationszahlungen seitens der Bundesrepublik gepocht. „Vergebung und Schuldanerkenntnis sind eine Sache, Wiedergutmachung des Schadens eine andere“, so Duda bei einem Auftritt in Wielun.

Letztere Frage sei „immer noch nicht geklärt, und das seit 80 Jahren, wenn man die Zeit des Zweiten Weltkriegs mitzählt“, so der polnische Staatschef mit Blick auf Deutschland.

Duda stammt noch aus den Reihen der national-konservativen PiS-Partei, doch auch für die neue liberale Regierung in Warschau unter Donald Tusk ist das Thema Entschädigungszahlungen offenbar nicht vom Tisch.

Erst im Juli konnte er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Zusage für finanzielle Hilfen für, so die Berliner Zeitung, „überlebende Opfer der deutschen Besatzung in Polen“ abringen. Konkrete Zahlen stehen allerdings nicht im Raum.

Polen fordert über eine Billion Euro

Die Summe dürfte, verglichen mit den Gesamtforderungen, die Warschau an Berlin stellt, jedoch verschwindend gering sein. Insgesamt fordert Polen 1,3 Billionen Euro an Reparationszahlungen von Deutschland – was den Bundeshaushalt um ein Vielfaches übertrifft.

Doch sind solche Forderungen überhaupt berechtigt? Abgesehen davon, dass Polen 1953 in einer Erklärung und noch einmal 1990 im Zuge des Zwei-plus-vier-Vertrags auf jegliche Reparationsforderungen gegen Deutschland verzichtet hat, bleibt bei der Warschauer Rechnung vollkommen unberücksichtigt, dass sich unser östlicher Nachbar nach dem Zweiten Weltkrieg bereits ein Fünftel des deutschen Reichsgebietes von 1937 einverleibt hat.

Darunter befanden sich nicht nur die Seen und Wälder des südlichen Ostpreußens, die großen landwirtschaftlichen Güter in Pommern, sondern auch die bedeutenden Kohle- und Industriereviere in Oberschlesien.

Im Gutachten der polnischen Regierung taucht das alles absurderweise nicht auf.

Unsere Gegenrechnung

Schulden wir den Polen also wirklich noch 1,3 Billionen Euro? Nein! Warschau kann froh sein, dass es in Berlin keine Politiker gibt, die eine Gegenrechnung aufmachen. Das machen wir in unserer neuen Sonderausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“.

In unserer dieser Geschichtsausgabe kann man lesen:

„Ein näherer Blick auf die Provinzen macht deutlich, wie absurd die Reparationsforderungen Warschaus sind – und zeigt, wie schlecht Polen dastünde, machte man eine Gegenrechnung auf.

Wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, als das ostoberschlesische Industrierevier Polen zugeschlagen wurde, verlor Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit Schlesien – neben den Bodenschätzen (Steinkohle, Braunkohle, Kaolin, Granit, Magnesit, Nickel, Basalt, Zink- und Bleierze) – hochwertige Produktionsanlagen für Waggons, Kessel, Werkzeug, Kraftmaschinen, Armaturen und Instrumente. Die Vermögensverluste in der Land- und Fischereiwirtschaft in Pommern oder Ostpreußen waren ebenfalls gigantisch.“

