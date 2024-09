Schnallt Euch an, ein weiterer Sonnensturm kommt und dieser ist anders 💥 die Medien schweigen (Video)

Teile die Wahrheit!

Sonnenst√ľrme und Massenausw√ľrfe geh√∂ren zu den letzten gro√üen R√§tseln unseres Universums. Bisher wissen Forscher nur sehr wenig √ľber m√∂gliche √§u√üere Einfl√ľsse auf die Sonnenaktivit√§t. US Geophysiker Stefan Burns hat eine Hypothese entwickelt, laut der die Schwerkraft und die Anordnung der Planeten f√ľr die st√ľrmischen Zeiten auf der Sonne verantwortlich sein k√∂nnten. Von Frank Schwede

Auf der Sonne ist gerade mal wieder viel los. Seit ein paar Jahren häufen sich die Sonnenflecken, aus denen ab zu, in diesem Jahr sogar besonders häufiger, heftige Eruptionen hervorbrechen.

Strahlen und Teilchenwolken, die daraus hervortreten, sorgen f√ľr viel Wirbel im Erdmagnetfeld. Leuchterscheinungen in der Atmosph√§re in Gestalt von Polarlichtern, oft bis weit in den S√ľden Europas, und Probleme mit Satelliten, Funk- und Stromnetzen sind das Resultat.

Auch aktuell erleben wir st√ľrmische Zeiten. Der letzte heftige Ausbruch auf der Sonne fand um den 1. September statt ‚Äď und US Geophysiker Stefan Burns h√§lt es f√ľr wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen und Wochen weitere heftige Sonnenst√ľrme und Massenausw√ľrfe folgen.

Bei dem aktuellen Ausbruch wurde laut der US Ozean- und Atmosphärenbehörde NOAA der bisher stärkste Flare des aktuellem Sonnenzyklus gemessen, eine Art riesiger Lichtblitz.

Die Strahlung hat wie erwartet zu Funkst√∂rungen von Satelliten gef√ľhrt. Allerdings war der Auswurf nach Aussage verschiedener Experten nicht direkt auf die Erde gerichtet. Stefan Burns ist da anderer Meinung:

‚ÄěIch glaube, dass es sich um einen erdgerichtete Aussto√ü gehandelt hat. Auf Aufnahmen kann man deutlich sehen, dass er Richtung Erde geht. Also denke ich, dass wir es mit einem Sonnensturm zu tun haben, der von diesem sehr bedeutsamen koronalen Massenauswurf herr√ľhrt.‚Äú¬†¬†¬†

Es war bereits der dritte Auswurf in Folge. Burns vermutet, dass das kein Zufall ist, sondern dass es daf√ľr einen Grund gibt. Der Geophysiker h√§lt einen Einfluss der Planeten unseres Sonnensystems auf die Sonne f√ľr m√∂glich. (Die Sonne tut etwas, was sie nicht tun sollte, und das k√∂nnte in den kommenden Monaten gro√üe Probleme bedeuten))

Burns:

‚ÄěWenn etwas dreimal hintereinander geschieht, sich ein Trend entwickelt, dann sollte man einen genauen Blick drauf werfen. Wir k√∂nnen sehen, dass der Auswurf sehr schnell erfolgt ist. Darauf folgte eine lange Periode gro√üer Plasmaschleifen.

Und wir können deutlich diesen kräuselnden Masseauswurf auf den Satellitenaufnahmen sehen. Was wir noch erkennen können, ist, wie gleichzeitig eine zweite Entladung nach rechts geht“

Sonneneruption vom 12. September

Weitere Monsterst√ľrme k√∂nnten folgen

Ein Gro√üteil der freigesetzten Energie breitete sich weit √ľber der Oberfl√§che der Sonne aus, doch das meiste davon bewegte sich in Richtung Venus. Burns ist sich aber sicher, dass auch die Erde etwas davon abbekommen hat:

‚ÄěWenn man sich die Satelliten-Aufnahmen dazu genauer ansieht, ist eine gewisse ¬†Dynamik zu erkennen ‚Äď und zwar die vollst√§ndige, gro√üfl√§chige Ausbreitung dieses koronalen Massenauswurfs. Da er sehr nahe am √∂stlichen Rand erfolgte, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Erde davon betroffen war. ‚Äú

Der Geophysiker h√§lt es f√ľr m√∂glich, dass mindestens noch zwei, wenn nicht sogar drei weitere Sonnenst√ľrme dieser Art folgen werden, die m√∂glicherweise bereits auf den Weg zur Erde sind, aber von der NOAA und anderen Weltraumbeobachtern noch nicht registriert wurden, zumindest nicht offiziell.

Auf einem Modell der US Weltraumbeh√∂rde NASA im Zeitraum zwischen dem ¬†28. August und 2. September sind zwei Massenausw√ľrfe zu erkennen, die nahezu zeitgleich in Richtung Venus erfolgten, die nicht direkt auf die Erde gerichtet waren. Dazu erkl√§rt Burns: