Studie bringt Covid-mRNA-Impfungen mit Anstieg von Blutkrebs in Verbindung

Die Studie ergab, dass Lymphome nur mit mRNA-Impfungen in Verbindung standen, nicht aber mit anderen Impfstoffen gegen COVID-19.

Von allen im Rahmen der Studie analysierten Lymphomfällen hatten 51,7 % der Patienten eine mRNA-Injektion von Pfizer erhalten.

Die Covid-mRNA-Impfung von Moderna wurde mit 42,7 % aller Fälle in Verbindung gebracht.

Bei 45,7 % der betroffenen Patienten entwickelte sich die Krankheit innerhalb von 30 Tagen nach der Verabreichung des mRNA-Impfstoffs.

Den Großteil der pathologischen Typen (71,3 %) stellten Non-Hodgkin-Lymphome dar.

Die Forscher warnen, dass ihre Studie einen klaren Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Lymphomen und den Covid-mRNA-„Impfstoffen“ von Pfizer-BioNTech und Moderna aufzeige.

Cui und Cheng weisen jedoch darauf hin, dass ihre Studie mit Einschränkungen behaftet sei, was bedeutet, dass die Zahl der durch den Covid-mRNA-Impfstoff induzierten Lymphome weitaus höher sein könnte.

Viele Lymphompatienten verlaufen möglicherweise asymptomatisch, sodass die Zahl der Lymphomfälle, die nach einer Covid-Impfung auftreten, nicht klar ist, erklärten sie in dem Studienpapier.

Darüber hinaus wurden Patienten mit Vorerkrankungen von der Studie ausgeschlossen, so dass die erfasste Fallzahl möglicherweise nicht die gesamte Bevölkerung repräsentiert.

Darüber hinaus analysierten die Forscher nur auf Englisch veröffentlichte Berichte sowie in den USA gemeldete unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit Impfstoffen.

Die Studie erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden Zahl von Beweisen, die die mit den mRNA-Injektionen verbundenen Gefahren hervorheben.

Wie Slay News zuvor berichtete , haben Forscher in Japan nach einer „schockierenden“ Entdeckung eine rote Alarmstufe herausgegeben und die Öffentlichkeit gewarnt, dass Covid-mRNA-Impfungen nun „jeden möglichen Aspekt der menschlichen Pathologie beeinflussen“.

Führende Wissenschaftler des Landes schlagen Alarm, nachdem sie Covid-mRNA-Injektionen mit dem Anstieg von 201 gefährlichen und tödlichen Krankheiten in Verbindung gebracht haben.

Die Ergebnisse wurden in einer 93-minütigen Pressekonferenz vorgestellt , in deren Verlauf einige der führenden Forscher Japans enthüllten, dass Covid-„Impfstoffe“ mittlerweile mit Tausenden von Nebenwirkungen in Verbindung gebracht werden.

Während der Pressekonferenz erläuterte die Vaccine Issues Study Group, ein Gremium angesehener medizinischer Experten, die Ergebnisse einer „schockierenden“ systematischen Überprüfung von Forschungsarbeiten.

Den Ergebnissen waren sechsmonatige Untersuchungen zu den Nebenwirkungen der Covid-mRNA-Impfungen vorausgegangen, die der Öffentlichkeit angeblich zur Bekämpfung von COVID-19 aufgeschwatzt wurden.