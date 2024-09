US-Wahlen: Das Interview-Fiasko von Kamala Harris bei CNN

Kamala Harris hat sich fünf Wochen lang vor der Presse versteckt und keine Interviews gegeben. Ihr erstes Interview beim Haus-und-Hof-Sender der Demokraten, zu dem sie nicht alleine gegangen ist, sondern in Begleitung ihres Vizepräsidentschaftskandidaten geschickt wurde, wurde ein Fiasko. Von Thomas Röper

Dass Kamala Harris nicht die hellste Kerze am Baum ist, ist jedem bekannt, der mal einen Auftritt von ihr gesehen hat, bei dem sie keine vorgegebenen Texte ablesen, sondern auch nur harmlose Fragen beantworten musste. Letzte Woche hat Harris sich zum ersten Interview getraut, seit sie vor fünf Wochen als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten installiert wurde. Von Thomas Röper

Sogar in deutschen Medien, die Harris – wie zuvor Biden – als brillanten Politiker anpreisen, konnte man zwischen den Zeilen lesen, dass das Interview alles andere als ein Erfolg war.

Wie groß die Angst der Demokraten vor den Auftritten von Harris ist, konnte man daran sehen, dass sie nicht alleine zu dem Interview gekommen ist, sondern ihren Vizepräsidentschaftskandidaten Walz mitgebracht hat, damit er bei Bedarf einschreiten konnte, wenn sie allzu viel Mist redet.

Und obwohl das Interview bei CNN, dem Haus-und-Hof-Sender der Demokraten, als Aufzeichnung und nicht etwa live ausgestrahlt wurde, sodass man es nach Belieben zusammenschneiden konnte, war das Interview ein Fiasko.

Das Interview war am Sonntag beim wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens das beherrschende Thema des Berichts des USA-Korrespondenten, den ich übersetzt habe, um zu zeigen, wie das Harris-Interview außerhalb der westlichen Medienblase gesehen wird. („Nächster Attentatsversuch in 30 Tagen?“ Whistleblower warnt vor neuem Angriff auf Trump – wie politisches Theater dem tiefen Staat hilft, an der Macht zu bleiben)

Beginn der Übersetzung:

Kamala Harris wählt ihr Outfit für ihre erste Debatte mit Trump sorgfältig aus

Am 30. August gab Kamala Harris ihr erstes Interview seit fünf Wochen, nachdem Biden sie als seine Nachfolgerin benannt hat. Die Präsidentschaftskandidatin kam nicht allein ins CNN-Studio, sondern, wie nun gescherzt wird, mit ihrem Kindermädchen, dem Vizepräsidentschaftskandidaten Walz. Nur für den Fall, dass es unangenehme Fragen geben sollte. Aber die gab es nicht.

Schließlich wurden alle Fragen im Voraus abgesprochen und die Aufnahme wurde zusammengeschnitten. Das Interview ging ohne Fehler und Versprecher auf Sendung, es waren nur pauschale Floskeln von den hauseigenen PR-Leuten und allgemeine Phrasen.

Aber wenn es etwas gibt, wovon Harris selbst etwas versteht, dann sind das die Themen LGBT, Geschlechtsumwandlung und andere Perversionen, die in den USA immer noch im Trend liegen. Sie kann ausführlich und sogar ernsthaft darüber sprechen, als ob das Schicksal Amerikas wirklich von der Verteidigung der Perversen abhängen würde.

Aber so sehr sich die Demokraten auch bemühen, für die meisten Amerikaner ist dieses Thema eher ein Anlass für sarkastische Witze, auch auf der Bühne. Wie zum Beispiel beim Stand-up-Comedian Andy Huggins.

„Ich bin 74 Jahre alt. Die Lebenserwartung für Männer ist 76 Jahre. Bei Frauen sind es 81. Also denke ich über eine Geschlechtsumwandlung nach“, sagte Andy Huggins auf der Bühne.

Aber kein Scherz ist, dass die Demokraten wieder ein Problem haben. In zehn Tagen debattiert sie mit Donald Trump, der ein schlagfertiger Mann ist. Trump wird Kamala Harris an die Wand klatschen. Aber für diesen Fall gibt es für Trump ein bereits vorbereitetes Gerichtsurteil. Am 18. September wird ein Gericht in Manhattan das Urteil im Strafverfahren gegen Trump wegen Fälschung von Dokumenten verkünden.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Nach eineinhalb Monaten der Euphorie erleben die Demokraten ein weiteres Wechselbad der Gefühle. Kamala Harris‘ erstes Interview ohne Spickzettel oder Teleprompter wird in der Demokratischen Partei als „Zugunglück“ bezeichnet. Das 30-minütige, von CNN aufgezeichnete Gespräch hat den Mythos, dass Bidens ehemaliges Team auf der Erfolgsspur ist, zerstört. Harris redet zwar, aber es ist nicht klar, worüber er spricht.

„Wenn Sie gewählt werden, was wäre Ihre erste Entscheidung im Weißen Haus?“, fragte die CNN-Reporterin.

„Da gibt es eine ganze Liste von Dingen. Aber an erster Stelle werden wir die Mittelschicht unterstützen und stärken“, antwortet Kamala Harris.

„Was würden Sie also am ersten Tag tun?“

„Tag eins: Das ist der Tag, an dem ich meinen Plan der wirtschaftlichen Möglichkeiten, wie ich ihn nenne, umsetzen werde. Ich habe bereits eine Reihe von Vorschlägen in dieser Hinsicht skizziert. Dazu gehört, was wir tun werden, um die Kosten für Güter des täglichen Bedarfs zu senken, was wir tun werden, um in amerikanische Kleinunternehmen zu investieren, was wir tun werden, um in Familien zu investieren“, begann die Kandidatin der Demokratischen Partei ihre Aufzählung.

Kamala Harris, die zufällig anstelle von Biden Präsidentschaftskandidatin wurde, hat keinerlei Überzeugungen. Und das Wichtigste, was die Zuschauer sehen, die sich noch gut an eine andere Harris erinnern, ist, dass sie vor fünf Jahren versprochen hat, die Steuersenkungen für dieselbe Mittelschicht aufzuheben, die sie nun unterstützen will.

Die ehemalige Pressesprecherin des Weißen Hauses und heutige Fox News-Moderatorin Kayleigh Mackinani fragte daher: „Wer ist Kamala Harris also wirklich? Diejenige, die gestern im Interview gesehen haben, als sie versprach, die Mittelschicht durch Preiskontrollen zu unterstützen, oder die Kamala, die Ihr Geld nehmen und die Mittelschicht bis zur Erschöpfung besteuern will?“

Weder die freundliche Moderatorin noch der als Glücksbringer mitgebrachte Tim Walz haben geholfen. Es gab nur leere Antworten im Sinne von „alles wird gut“, aber keine Konkretisierungen. Die Gegner der Demokraten werden dieses Interview als eine Meisterwerk der Verschleierung und der Flucht vor der Verantwortung bezeichnen.

„Was sollen die Wähler von einigen der Änderungen halten, die Sie an Ihrer Rhetorik vorgenommen haben? Und sollten sie sich wohl fühlen und darauf vertrauen, dass das, was Sie jetzt sagen, auch in Zukunft Ihre Politik sein wird?“ wurde Harris von CNN gefragt.

„Ich denke, der wichtigste und bedeutendste Aspekt meiner politischen Ansichten und Entscheidungen ist, dass sich meine Werte nicht geändert haben“, versuchte Kamala Harris die Wähler zu überzeugen. „Meine Ansichten über die Sicherheit unserer Grenze haben sich nicht geändert. Als Generalstaatsanwältin von Kalifornien habe ich zwei Amtszeiten damit verbracht, grenzüberschreitende kriminelle Organisationen zu bekämpfen, einschließlich des illegalen Grenzübertritts, des Menschen- und des Drogenschmuggels.“

„Sie belügt das amerikanische Volk“, empörte sich der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson. „Wie Sie wissen, war sie ihr Leben lang eine Gegnerin der Ideen von Präsident Trump zur Grenze. Sie nannte die Mauer antiamerikanisch. Sie machte sie lächerlich und nannte sie Geldverschwendung. Vergessen wir nicht, dass sie dafür verantwortlich war, unsere Grenze offen zu halten. Und die Tatsache, dass sie jetzt versucht, so zu tun, als sei sie irgendwie für deren Sicherheit verantwortlich, ist lächerlich. Genau jetzt belügt sie die Menschen.“

Und es ist unmöglich, dass die Wähler das nicht verstehen. Das war ein Weckruf für die Demokraten vor der Debatte mit Trump am 10. September, bei der Harris eine öffentliche Tracht Prügel zu erwarten scheint.

„Langweilig“ nannte Trump das misslungene Interview seiner Rivalin. „Ich war überrascht, dass sie nicht viele Interviews gegeben hat, aber sie ist nicht sehr gut darin. Ich denke, sie wussten das, aber wir nicht. Wir sehen, dass sie eine unvollständige Person ist, aber wir brauchen nicht noch eine unvollständige Person als Präsidentin der USA.“

In ihrem Interview versäumte es Harris, drei der wichtigsten Fragen des Wahlkampfs zu beantworten: die Krise an der Grenze, die steigenden Preise, aber vor allem ihre direkte Beteiligung an der Vertuschung des Gesundheitszustandes von Joe Biden. Immerhin war es Harris, die ihn nach der gescheiterten Debatte mit Trump am lautesten verteidigt und versichert hat, dass Biden voller Energie und mehr als jeder andere bereit sei, weitere vier Jahre Präsident zu sein.

„Sie haben argumentiert, dass Präsident Biden ungewöhnlich stark und robust ist. Bedauern Sie angesichts der aktuellen Umstände, dass Sie dem amerikanischen Volk das gesagt haben?“, wurde Harris im Interview gefragt.

„Nein, ganz und gar nicht. Überhaupt nicht. Ich habe fast vier Jahre lang mit Präsident Biden zusammengearbeitet. Und ich kann Ihnen sagen: Es ist eine große Ehre für mich und meine Karriere. Ihm liegt das amerikanische Volk so sehr am Herzen. Er ist so klug und setzt sich so sehr für das amerikanische Volk ein“, antwortete Harris.

