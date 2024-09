Studie in 125 Ländern enthüllt unbequeme Wahrheit: Die erhöhte Sterblichkeit wurde durch Demozid und Impfvorschriften verursacht, nicht durch „Covid“

Eine bahnbrechende Studie unter Beteiligung von Forschern von Correlation Research in the Public Interest hat ergeben, dass COVID-19-Impfstoffe kaum oder gar keine positiven Auswirkungen auf die Sterberaten hatten, sondern stattdessen weltweit zu 17 Millionen Todesfällen beitrugen.

Diese umfassende globale Analyse untersuchte die überzähligen Todesfälle in 125 Ländern und stellt damit die lange vorherrschende Meinung infrage, Impfstoffe seien für die Eindämmung einer angeblichen Pandemie von entscheidender Bedeutung .

Dr. Joseph Hickey, Ph.D., Präsident von Correlation und Co-Autor der Studie, diskutierte diese überraschenden Ergebnisse in „The Defender In-Depth“. Laut der Studie, bei der Sterblichkeitsdaten von 2015 bis 2023 ausgewertet wurden, stimmen Muster übermäßiger Todesfälle nicht mit der Ausbreitung des Virus oder von Long COVID überein, sondern korrelieren eng mit von der Regierung auferlegten Beschränkungen und der Einführung von COVID-19-Impfstoffen!

Bioterror, Isolation, biologischer Stress und die Einhaltung von Beschränkungen verursachten weltweit 30 Millionen Todesfälle

Hickey und sein Team verwendeten die „P-Score“-Methode, um Variablen wie Alter und Gesundheitszustand zu berücksichtigen. Ihre Analyse ergab eine signifikante Korrelation zwischen Übersterblichkeit und sozioökonomischen Faktoren wie Armut.

Sie argumentieren, dass die restriktiven Maßnahmen – insbesondere die Ausgangssperren – den biologischen Stress verschlimmerten und sich negativ auf die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen auswirkten.

Zu diesem biologischen Stress gehört die vorgeschriebene Isolierung leicht erkrankter Personen und ihre Verabreichung an Beruhigungsmittel und Beatmungsgeräte. (Japans größter TV-Sender veröffentlicht bahnbrechenden Bericht über Schäden durch mRNA-Impfstoffe (Video))

Zum biologischen Stress gehören auch die absichtlichen Schäden, die durch Impfvorschriften und Ausgangssperren verursacht wurden, die die Karrieren und die Fähigkeit der Menschen, sich zu ernähren, zerstörten.

Die Studie ergab, dass pandemiebedingte Einschränkungen mit schätzungsweise 30 Millionen Todesfällen weltweit in Verbindung stehen, während die COVID-19-Impfstoffe mit 17 Millionen Todesfällen in Verbindung gebracht werden.

Hickey und sein Team argumentieren, dass diese Ergebnisse darauf hindeuten, dass die Pandemieerklärung und die anschließenden Isolationsmaßnahmen einen weitaus größeren Einfluss auf die globale Sterblichkeit hatten als irgendein Viruskonstrukt.

Ein Leben in ständiger Angst, Isolation und ständigem Stress aufgrund staatlicher Tyrannei und gesellschaftlicher Umwälzungen hat weitreichende Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit, die zum Tod und schlimmeren Folgen bei chronischen und ansteckenden Krankheiten führen.

Hickey wiederholte, dass die Daten nicht die Theorie stützen, dass es sich um einen besonders virulenten Erreger handelt, der über Monate und Jahre hinweg seine typische Gefährlichkeit bewahrt hat.

Stattdessen deuten die Ergebnisse darauf hin, dass totalitäre nationale Politik, medizinischer Betrug und hysterische Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit die Hauptursachen für die über einen längeren Zeitraum gestiegenen Todesfälle sind.

Die Studie stellt die Annahme in Frage, dass das Virus die Hauptursache für die erhöhte Sterblichkeit war, und legt nahe, dass die Auswirkungen politischer und gesundheitspolitischer Maßnahmen, einschließlich Lockdowns und Impfvorschriften, schädlicher sind.

Daten zu überzähligen Todesfällen „nicht vereinbar“ mit „besonders virulentem Erreger“

Hickey erläuterte, dass sich „Gesamtmortalität“ auf „die Anzahl der Todesfälle ohne Filterung nach Todesursache“ während eines bestimmten Zeitraums bezieht, während sich „Übersterblichkeit“ darauf bezieht, „wie viele Todesfälle über das für einen bestimmten Zeitraum vorhergesagte Maß hinausgehen“.

Hickey und die Co-Autoren der Studie analysierten Rohdaten aus der Zeit vor der Pandemie von 2015 bis 2019 sowie Daten, die zwischen 2020 und 2023 erhoben wurden. Hickey sagte, die in 125 Ländern gesammelten Daten hätten „eine große Zahl überzähliger Todesfälle“ ergeben.

„Wir haben berechnet, dass während des COVID-Zeitraums … etwa 0,39 % der Weltbevölkerung zusätzlich gestorben sind. Zum Vergleich: während der Spanischen Grippe im Jahr 1918 waren es etwa 0,97 %.“

Hickey sagte, dies sei weltweit „das größte nicht kriegsbedingte Sterbeereignis der letzten 100 Jahre“.

Die Studie stellte auch fest, dass die Muster der Übersterblichkeit weltweit „sehr heterogen“ seien, da sie „von Land zu Land“, von Region zu Region und von Alter zu Alter deutlich variierten. Hickey sagte:

„Es gibt einige Länder, in denen es unmittelbar nach der Erklärung der Pandemie im März 2020 einen enormen Anstieg der … Übersterblichkeit gab, der sehr stark, sehr schnell und sehr gering war. Aber das kommt nicht in allen Ländern vor.

„Es gibt Nachbarländer, in denen das überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt Länder, in denen es das ganze Jahr 2020 über keine Übersterblichkeit gab, und erst 2021, als die Impfstoffe eingeführt werden, gibt es plötzlich eine Übersterblichkeit. Und diese Übersterblichkeit kann ein starker Anstieg sein oder ein erhöhtes und anhaltendes Plateau.“

Hickey stellte fest, dass es in keinem der Länder vor der Erklärung der Pandemie zu einer Übersterblichkeit gekommen sei, und sagte, dieser Befund lasse sich nicht mit der Verbreitung eines tödlichen Virus vereinbaren.

„Wenn man das Modell eines neuen, sehr tödlichen Krankheitserregers nimmt, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet, sollte man diesen sehr hohen Grad an Heterogenität nicht sehen … es ist einfach nicht vereinbar mit der Hypothese eines besonders virulenten speziellen Krankheitserregers“, sagte er.

„Wenn es einen besonders virulenten und gefährlichen Krankheitserreger gäbe, der sich auf der ganzen Welt ausbreitet, würde er nicht warten, bis die Politik eine Pandemie ausruft, um eine übermäßige Sterblichkeit zu verursachen“, fügte Hickey hinzu.

Stattdessen bestehe „eine viel einfachere, viel elegantere Erklärung darin, dass es Unterschiede in der nationalen Politik, nationale Maßnahmen der einen oder anderen Art sind, die für diese sehr unterschiedlichen Ergebnisse in Bezug auf die Übersterblichkeit verantwortlich sind“, so Hickey.

Demozid und Impfvorschriften verursachten übermäßige Todesfälle, nicht eine Pandemie

Die Forschung zeigt, dass die beobachteten Übersterblichkeitsraten während der Pandemie nicht einheitlich waren. In einigen Ländern kam es zu starken Anstiegen der Übersterblichkeit, die mit der Einführung von Beschränkungen oder dem Beginn der Impfstoffeinführung zusammenfielen.

Im Gegensatz dazu gab es in anderen Ländern keine Übersterblichkeit, bis Impfstoffe eingeführt wurden. Tatsächlich gab es in Ländern mit höherer Impfquote bis 2023 anhaltende Übersterblichkeit.

Hickey wies auf mögliche Probleme mit dem Impfstoff hin, wie impfbedingte Immunsuppression und Nebenwirkungen. Anstatt diese schwerwiegenden Probleme der öffentlichen Gesundheit anzugehen, wurden weitere Auffrischungsdosen empfohlen, ohne positive Auswirkungen auf die Gesellschaft.

