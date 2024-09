Verstörend! Ich kaufte Coca Cola, Diet Coca Cola, Pepsi, Evian und Fiji-Wasser und legte jeweils einen Tropfen unter das Dunkelfeld-Mikroskop

Ich habe im Fiji-Wasser eine Struktur gefunden, die definitiv nicht ins Wasser gehört und wie ein Hydrogel aussieht:

Ich untersuchte auch ein aufgetautes Steak von einer grasgefütterten Kuh und fand ein Hydrogel, das durch sich bewegende Quantenpunkte gebildet wurde:

Sie enthielten weder Hydrogele noch Quantenpunkte. Wir sollten also besser aufhören, Limonaden zu trinken, und auf reines Kokosnusswasser umsteigen. Ich persönlich trinke keine Limonaden, aber ich müsste einen Affen finden, der die Kokosnüsse von meiner Palme herunterholt, damit ich sie „melken“ kann.

Frisches Kokosnusswasser von der Kokosnuss

meiner Kokosnusspalme

Die winzigen Punkte sind in der Folie. Die hellen Schlieren habe ich in allen Kokosnusswassern gesehen, aber auch in Flaschen- und Leitungswasser.

Kokoswasser von „Iberia“

Kokoswasser von „Zico“

Kokoswasser von „100 Pure“

Heute habe ich einige Anregungen und Fragen von Lesern aufgegriffen und Fiji-Wasser aus der gleichen Flasche, wie oben nach dem Abkochen, untersucht. Ich fand eine ältere Flasche Fiji-Wasser von vor 2020. Ich untersuchte mein Brunnenwasser, und dann Wasser aus dem Wasserhahn, nachdem ich es durch meine Umkehrosmoseanlage im ganzen Haus laufen ließ. Ich werde die Ergebnisse in meinem nächsten Substack vorstellen.

Anmerkung zu Ihren Kommentaren: Ich habe sie alle gelesen und weiß Ihre Fragen und Anregungen zu schätzen. Leider habe ich nicht die Zeit, alle zu beantworten. Denn ich betreibe diese Forschung neben meiner regulären Arbeit und berate in der Entgiftungsklinik, die hoffentlich bald eröffnet wird. Zudem kümmere ich mich um meine kleine Schwester mit Down-Syndrom, sowie um mein Haus und meinen Gemüsegarten.

Kommentare:

Nanotechnologie steckt in allem und überall. Das ist jetzt unsere Realität. Wir haben keine andere Wahl, als es mit einer Entgiftung zu versuchen. Allerdings wird es häufig und andauernd zu einer erneuten Kontamination kommen.

Ich habe das Gefühl, dass wir langsam ausgerottet werden und die meisten Menschen wissen es immer noch nicht. Sehr schwierig.

Nehmen Sie das gefilterte Flaschenwasser, lassen Sie es durch einen echten Osmosefilter laufen und kochen Sie es ab, machen Sie Sonnenwasser daraus. Sie werden jede Menge Plastikpartikel und Chemikalien entfernen. Für die Nanopartikel und Gele wird es nichts bringen. Aber wir können nicht viel tun, wenn sie ständig den Himmel über uns besprühen … und das Wasser selbst vergiften ..

Ich habe Fiji nur auf Reisen gekauft, da die meisten anderen Wassermarken, die an US-Flughäfen verkauft werden, schrecklich schmecken. Bei mir zu Hause verwende ich Brunnenwasser, das durch ein Umkehrosmosesystem für das ganze Haus geleitet wird, und Bergtalwasser, das in 5-Gallonen-Glasbehältern geliefert wird.

Wenn das Wasser in Fidschi viel Kieselerde enthält, kann ein Mikroskop dies erkennen und Partikel zeigen, die als schlecht eingestuft werden. Man muss eine wissenschaftliche Ausbildung haben, um herauszufinden, was man sieht. Außerdem hat sich vor der Biowaffe niemand auf Flüssigkeiten konzentriert oder sie auch nur angeschaut. Woher wissen wir also wirklich, dass das, was man sieht, nicht schon immer da war? Es stimmt, dass die Impfstoffe voller Schadstoffe sind. Vielleicht war unsere Nahrung schon immer voller Schadstoffe?

Vielleicht schon seit vielen Jahren, und vielleicht sind deshalb so viele Menschen krank geworden. Beispiel: Mir ist schon seit langem aufgefallen, dass die Ergebnisse der Schwermetalllabors zeigen, dass jeder eine Bleibelastung aufweist, die weit über dem Normwert liegt. Vielleicht wird dieses Metall zusammen mit Aluminium und anderen Metallen in Chemtrails versprüht? Vielleicht ist es im Wasser? Ich sage nur, dass wir nicht wissen, in welchem ​​Ausmaß der tiefe Staat uns Schaden zugefügt hat!

Wir trinken wieder ausschließlich Wasser aus unserem eigenen Brunnen, das doppelt gefiltert wurde. Wir nehmen es sogar für Fahrten in Reisebechern mit. Genau aus diesem Grund will die Regierung die Nutzung von Brunnen auf Privatgrundstücken besteuern. Sie wollen das Recht, jederzeit auf Ihr Grundstück zu kommen und auf Ihre Wasserversorgung zuzugreifen, indem sie behaupten, es handele sich um eine staatliche Ressource.

Bedenken Sie, dass die Nadel, die Sie zur Probenentnahme verwenden, mit dem Nano „kontaminiert“ sein kann, ebenso die Flaschen in der Verarbeitungsanlage. Nicht unbedingt das Produkt, sondern die Herstellung, die zur Kontaminierung führt. Wenn die Nadeln kontaminiert sind, dann … nun ja … wird alles, was getestet wird, auch diese Kontaminierung aufweisen, oder? Und noch ein Denkanstoß: kontaminiertes Insulin, Zahnanästhesie usw. Dies muss nicht unbedingt bewusst vom Hersteller geschehen, ist aber ein Kontaminationsfaktor in der Produktionsumgebung.

Ich habe dieselbe Art von Nadeln und Spritzen verwendet, um Kokoswasser, Brunnenwasser und RO-Leitungswasser zu testen, und alle zeigten keine Hydrogele. Ich habe dasselbe mit Chardonnay und Chivas Regal Scotch gemacht und wieder keine Hydrogele.

Ich werde die Ergebnisse in den nächsten zwei Stunden veröffentlichen. Es liegt also nicht an der Nadel oder Spritze. Die Verunreinigung von Insulin und Zahnanästhetika könnte auf die Verwendung derselben neuen patentierten Glasfläschchen von Corning zurückzuführen sein, das einen Exklusivvertrag mit Impfstoffherstellern abgeschlossen hat und neue Anlagen baut, um diese neuen Arten von Glasfläschchen herzustellen. Vielleicht betten sie die Nanopartikel in die Fläschchen ein. ????

Der pH-Wert des Blutes muss innerhalb einer sehr engen Spanne bleiben. Der pH-Wert kann nur in den interstitiellen Geweben und Flüssigkeiten ansteigen. Die Reduzierung der EMF ist entscheidend, wird aber immer schwieriger, je mehr Satelliten sie zur Erde senden. Erdung ist in jedem Fall gut. Kupfer bindet auch freies Eisen, um dessen Oxidation zu verhindern. Leider kann Kupfer als Substrat für die Selbstassemblierung von Nanopartikeln verwendet werden.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch/ am 16.09.2024