Soziale Medien und die neue Vergewaltigung der Massen

„Ehrlich gesagt ist politische Propaganda so alt wie die Politik selbst“, schrieb der russische Biologe, Soziologe und Sozialdemokrat Sergei Chakhotin (1883-1973) und fügte hinzu: „In ferner Vergangenheit, als Stammeshäuptlinge ihren Untertanen ihren Willen aufzwangen, benutzten sie Befehle, Worte und Gesten, die eine feste Bedeutung hatten und von Ermutigung oder Androhung von Strafe bei Ungehorsam begleitet waren.“ Artikel von Leo Zagami

Heute wird Propaganda über das Internet verbreitet, hauptsächlich über soziale Medien.

Die Jesuiten, ihre politischen Agenten und auch die Sabbatianer wissen das. Wie ich in Confessions of an Illuminati Band 11 schrieb , nutzt eine „neue Generation von Gedankenkontrolleuren Data Mining und soziale Medien, um ihre Macht noch tiefer zu injizieren als jede psychoaktive Droge wie MK-ULTRA.“

Es ist keine Überraschung, dass eine überparteiliche Gruppe jesuitischer Agenten aus der korrupten politischen Welt vor kurzem einen Schritt unternommen hat, der zweifellos dazu genutzt werden wird, eine stärkere Zensur zu rechtfertigen und ihnen gleichzeitig dabei zu helfen, ihre globalistische Propaganda zu verstärken.

In 42 Bundesstaaten und Territorien drängen Generalstaatsanwälte nun den Kongress, Warnungen des Gesundheitsministeriums auf algorithmusgesteuerten Social-Media-Plattformen vorzuschreiben, um der ihrer Ansicht nach wachsenden psychischen Gesundheitskrise unter Amerikas Jugendlichen entgegenzuwirken.

Inzwischen wissen wir, dass die psychischen Turbulenzen, um die es hier geht, durch psychologische Maßnahmen gegen die jüngeren Generationen verursacht werden, die von der Unterhaltungsbranche und ihrer linken Agenda gefördert werden, sowie durch den massiven Einsatz von Antidepressiva, die von Sponsoren der Pharmaindustrie vorangetrieben werden, wie ich in Band 11 darlege. (Die Smartphones Ihrer Kinder machen sie nicht schlauer – Handyverbot an Grundschulen)

Der „kognitive Krieg“, den das chinesische TikTok unseren Jugendlichen (und vielen Erwachsenen) täglich aufzwingt, ist ein großes Problem. Dennoch sind amerikanische Politiker nicht daran interessiert, eine moderate Nutzung sozialer Medien oder von TikTok zu fördern, ungeachtet aller politischen Scharade gegen das chinesische Unternehmen in den letzten Jahren.

Die Globalisten wollen die totale Kontrolle über soziale Netzwerke auf weltweiter Ebene, wie die jüngste Schließung von X in Brasilien oder die Verhaftung des CEO von Telegram in Frankreich gezeigt haben.

Sie wollen, dass ihre fortschrittlichen Programme zur Gedankenkontrolle und Propaganda auf diesen Plattformen ungehindert eingesetzt werden können. Als Teil seines kognitiven Operationsbereichs hat China die „Militärische Gehirnwissenschaft“ (MBS) als hochmoderne innovative Wissenschaft definiert, die sich an potenziellen militärischen Anwendungen orientiert.

Dies hat eine Reihe grundlegender Änderungen im Kampfkonzept und in den Bedrohungsmethoden im Kampf mit sich gebracht, wobei der „Krieg der Gehirne“ das neue Schlachtfeld des Geistes im Zeitalter künstlicher Intelligenz und Robotik ist.

Dieses Thema habe ich in den Bänden 6.66 , 7 und 9 meiner „Confessions of an Illuminati“ ausführlich analysiert .

Das Streben nach Fortschritten im Bereich MBS wird, wie Sie in Band 11 lesen können, sowohl China als auch der NATO wahrscheinlich die ultimativen Spitzenfortschritte bei der Errichtung des Cyber-Satans bescheren, unterstützt durch einen neuen multidisziplinären Ansatz zwischen Geisteswissenschaften, Medizin, Anthropologie, Psychologie usw.

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“ Band 11: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gedankenkontrolle von Sun Tzu bis MK-ULTRA und darüber hinaus schrieb :

Sie argumentieren, dass das Gehirn das „Hauptquartier des menschlichen Körpers“ sei und Waffen, die „zielgenau dieses Hauptquartier angreifen“, schon bald „zu einer der wirksamsten Strategien zur Entscheidung über Sieg oder Niederlage auf dem Schlachtfeld“ würden.

Die Illuminaten wollen Ihren Verstand hacken, um die ultimative Form der Kontrolle über die Massen zu etablieren, für einen „Vergewaltigungs“-Faktor, den der verstorbene Sergei Chakhotin schon vor langer Zeit in seinem bahnbrechenden Werk „ Die Vergewaltigung der Massen: Die Psychologie der totalitären politischen Propaganda“ (1940) anprangerte, in dem er schreibt:

Der berühmte Nazi-Ausdruck „Gleichschaltung“ – also die Durchsetzung von Konformität und Unterwerfung – ist lediglich ein Name für dieses Phänomen unter seinen politischen und sozialen Aspekten.