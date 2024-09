Wie die USA die wirtschaftliche Vernichtung Deutschlands und der EU geplant haben

Teile die Wahrheit!

Vor zwei Jahren ist ein US-Papier bekannt geworden, das die wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland nicht nur geradezu prophetisch vorhergesagt, sondern sie als Ziel der USA bezeichnet hat, das nur dank der deutschen Grünen umsetzbar sei. Alles, was darin stand, ist inzwischen eingetreten.

Dies wird einer meiner gefürchteten, sehr langen Artikel. Das ist allerdings unvermeidbar, weil es um ein sehr komplexes Thema geht. Kurz gesagt geht, es um folgendes: Im Januar 2022 wurde ein Papier für die US-Regierung verfasst, in dem gesagt wurde, dass die damaligen wirtschaftlichen Probleme der USA nur lösbar seien, wenn man Kapital und Produktion aus Europa in die USA holt. In dem Papier wurde auch ein Plan skizziert, wie das umgesetzt werden sollte. Von Thomas Röper

Wenn man das Papier heute liest, liest es sich wie eine Prophezeiung, denn es ist alles exakt so eingetroffen, wie es in dem Papier steht, das vor zwei Jahren öffentlich geworden ist.

Eine Schlüsselrolle bei der Zerstörung der deutschen und europäischen Wirtschaft zugunsten der US-Wirtschaft war in dem Papier den deutschen Grünen zugedacht, die in dem Papier als „stark dogmatische, wenn nicht gar eifrige Bewegung“ bezeichnet wurden, die daher leicht in die gewollte Richtung zu lenken seien, wobei „persönliche Eigenschaften und die mangelnde Professionalität ihrer Führer – allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck – vermuten lassen, dass es für sie nahezu unmöglich ist, eigene Fehler rechtzeitig zuzugeben“.

Ich werde in diesem Artikel für alle, die sich an das Papier, das im September 2022 bekannt wurde, nicht mehr erinnern oder noch davon nie gehört haben, an die Geschichte des Papiers erinnern, und danach sehr ausführlich aus dem Papier zitieren und die Zitate kommentieren. Dabei werden wir sehen, dass das Papier regelrecht prophetisch war, denn es ist praktisch alles genau so eingetreten, wie es in dem Papier als Plan für die US-Regierung empfohlen wurde.

Daher wird dies ein sehr langer Artikel, aber ich bin sicher, dass es lohnt, ihn sehr aufmerksam zu lesen.

„Schwächung Deutschlands, Stärkung der USA“

Am 1. September 2022 habe ich als weltweit erster ein Papier mit dem Titel „Schwächung Deutschlands, Stärkung der USA“ veröffentlicht, das demnach im Januar 2022 von der RAND-Corporation für diverse US-Regierungsbehörden und die US-Demokraten erstellt wurde. Das Papier wurde mir von einer Quelle zugespielt, weshalb ich dessen Echtheit nicht garantieren konnte. Aber da ich mich schon lange intensiv mit der Arbeit der RAND-Corporation beschäftige und deren Stil gut kenne, hielt das Dokument für echt, zumal es auch inhaltlich sehr überzeugend war.

In den Tagen nach meiner Veröffentlichung haben auch andere internationale (hauptsächlich alternative) Medien darüber berichtet und da ich das englische Original nicht veröffentlicht hatte, konnte ich an den Berichten erkennen, das auch andere das Papier zugespielt bekommen haben müssen, denn eine Übersetzung meiner deutschen Übersetzung zurück ins Englische hätte niemals zu hundert Prozent dem mir vorliegenden Originaltext entsprechen können, was aber der Fall war. Offensichtlich kursierte das Papier im August 2022 in Journalistenkreisen und ich war einfach nur der erste, der die Veröffentlichung riskiert hat, auch wenn die Gefahr bestand, dass ich einer Fälschung aufgesessen sein und mich lächerlich machen könnte.

Meinen ersten Artikel vom 1. September 2022 mit der kompletten Übersetzung des Papiers finden Sie hier, das Original finden Sie hier.

Das Papier hat in den folgenden Tagen einigen Staub aufgewirbelt und wurde von diversen Medien zitiert (am 5. September 2022 wurde sogar ein schwedischer Wikipedia-Artikel über mich angelegt, weil schwedische Medien das Thema prominent aufgegriffen hatten), wobei westliche Mainstream-Medien wie die dpa-„Faktenchecker“ „die Echtheit des vermeintlichen Geheimdokumentes“ als „äußerst fragwürdig“ bezeichnet haben. Ich selbst habe in einem ausführlichen Artikel erklärt, warum das Dokument meiner Einschätzung nach echt ist, auch wenn ich das nicht garantieren konnte und kann.

Der Wirbel, den meine und die einige Tage später folgenden anderen Veröffentlichungen darüber ausgelöst haben, war so groß, dass sich die RAND-Corporation am 14. September, also zwei Wochen nach meiner Veröffentlichung, gezwungen sah, die Echtheit des Dokumentes in einer offiziellen Erklärung zu bestreiten.

Allerdings hat das nichts zu sagen, denn das Dokument war als geheim eingestuft, weshalb RAND seine Echtheit nicht bestätigen durfte, solange es nicht freigegeben wurde. RAND hatte also nur zwei Möglichkeiten, damit umzugehen:

Erstens es zu ignorieren, zweitens es zu dementieren. Da ignorieren wegen der medialen Aufmerksamkeit unmöglich wurde, hat RAND die Echtheit nach zwei Wochen dementiert. Aber das Dementi von RAND hilft bei der Frage der Echtheit aus den genannten Gründen nicht weiter, denn ob RAND dementiert hat, weil es eine Fälschung ist, oder weil es echt, aber als geheim eingestuft war, wissen wir nicht.

Der Hintergrund des RAND-Papiers

Stammleser des Anti-Spiegel kennen die RAND-Corporation gut, weil ich oft über deren Papiere und Studien berichte. RAND ist einer der einflussreichsten Thinktanks in den USA und wenn RAND etwas schreibt, dann wird es von der US-Regierung in aller Regel umgesetzt, wie ich schon 2021 ausführlich anhand einer RAND-Studie von 2019 aufgezeigt habe, deren Vorschlägen und Forderungen zwei Jahre später praktisch alle umgesetzt waren.

Um das geheime RAND-Papier vom Januar 2022 (dessen Echtheit die RAND-Corporation bestreitet) zu verstehen, müssen wir uns die damalige Zeit zurückversetzen. Ende 2021 eskalierten die Spannungen zwischen der US-geführten NATO und Russland wegen des von der NATO forcierten Beitritts der Ukraine zum Bündnis, und Russland hatte den USA und der NATO im Dezember 2021 als letzte Chance für eine friedliche Einigung gegenseitige Sicherheitsgarantien vorgeschlagen.