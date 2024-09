Wurden bei der Brandenburg-Wahl AfD-Stimmen verbrannt?

Schon die Anrede ist eine Zumutung. Nach 40 Jahren DDR mit Mauertoten und sozialistischen Mauermördern, mit einer kriminellen „Staatssicherheit“ als Terrorinstrument der absolutistischen Bonzokratie, nach übelstem Beton-Kommunismus auf deutschem Boden, dieser schreckliche Rede-Beginn: „Liebe Genossinnen und Genossen…“. Richtig.

Das sozialistische Grauen ist längst wieder da, gibt sich gewohnt bonzokratisch und war unlängst noch im Rot-Rot-Grün-Horrorpaket zu haben. Inzwischen haben sich aber die Verhältnisse gedreht. Dennoch soll hier keine weitere Wahl-Exegese betrieben werden, sondern etwas über das Selbstverständnis heutiger Sozialdemokratie – anno 2024 – gesagt werden.

Und das wegen eines bemerkenswerten Satzes, den der Bizarr-Wahlgewinner Dietmar Woidke (SPD) heraus kloppte, vollkommen ahistorisch und irgendwie entrückt (formuliert im Konjunktiv, das endgültige Wahlergebnis stand da noch nicht fest): „Es scheint so zu sein, wie schon oft in der Geschichte, dass es Sozialdemokraten waren ,die Extremisten auf ihrem Weg zur Macht gestoppt haben.“

Jubel unter den Genossen, die hier die Erstürmung deutscher Rathäuser durch paramilitärische National-Sozialisten mutig und heldenhaft unter dem SPD-Rambo Woidke mannhaft verhindern konnten. Auch im gesamten Ausland Jubel, die Genossinnen und Genossen konnten erneut Adolf Hitler, Josef Stalin und den Ausbruch des Ersten Weltkriegs in Sozen-Höchstmoral verhindern. Bitte, was…?!

In der Tat kann man sich nur noch wundern, wie sich die Sozialdemokratie hierzulande als längst inhaltsleeres Gebäude als Marke, als altes Label, vermarktet – only in it for the money. Woidkes pathetisches Gejubel hat auch nicht nur den Hauch eines Ansatzes zu höchstmoralischer, politischer Identität. Im Gegenteil. Hier präsentiert sich das blanke Nichts, ein Haufen staatstragender Berufspolitiker, Verwaltungsmenschen, SPD-Bürokraten und Parteibuch-Mitlatscher hat die eigene Klientel – den „kleinen Mann“ – nur noch als Pflegefall vor Augen.

Woidke hätte natürlich an mutige Größen wie Willy Brandt oder Otto Wels, auch an den wirtschaftsliberalen und bürgerlichen Helmut Schmidt erinnern können – aber diese echten Sozialdemokraten gibt es schon lange nicht mehr. Unter der Schirmherrschaft der schrägen FDJ-Kanzlerin Angela Merkel mutierten die „lieben Genossinnen und Genossen“ rückwärtsgewandt zu einer altbacken plumpen sozialistischen Neid- und Hass-Partei.

Damit geschah – historisch betrachtet – das genaue Gegenteil des Woidke’schen Pathos. Doch der Reihe nach. Bringen wir dem polternden Wahlsieger mal Geschichte und Addition bei.

Woidke spricht von einer SPD, welche also mal wieder deutschen Extremismus „auf dem Weg zur Macht gestoppt“ haben will. Sicher, die Sozialdemokraten wurden schon seit Frühzeiten gejagt, verboten, verfolgt und ermordet, von jenen dunklen Kräften, die als politische Teufel dieses Land schon seit über einhundert Jahren ins Höllenfeuer schicken und es verderben. Doch Woidke strickt sich daraus seine Reime, die nicht passen, die nicht stimmen, die alles auf den Kopf stellen.

Beginnen wir mal mit einer Bewertung über den geistigen Zustand der SPD, der so gar nichts mit dem Pathos von Potsdam zu tun hat. Denn die diesbezüglich wahrhaft unverdächtige „taz“ erkannte schon vor einer ganzen Weile, als nämlich die bräsig gewordenen SPD-Bonzen ihre „historische Kommission“ auflösten, dass mit dieser „Partei“ etwas nicht mehr stimmt oder gar stimmen kann: „In den anstehenden erinnerungskulturellen Kämpfen wird die stolzeste deutsche Partei stimmlos sein.

Das geschichtsgesättigte Solidaritätslied der Arbeiter wird neu geschrieben. Aus: „Vorwärts und nicht vergessen“ wird „Vorwärts und schnell vergessen“. Schadenfreude ist unangebracht. Denn es geht gar nicht um die geschichtsblind gewordene alte Tante SPD. Es geht, und das ist das Fatale dieser Posse, um die ­demokratische Gesellschaft.“ https://taz.de/Gastkommentar-Historische-Kommission/!5519648/

Man staune und lese, die SPD ist also “geschichtsblind” und zerreibt sich in “Possen”, sagen immerhin die dezidiert sehr linken Genossen von der extremistisch knallroten „taz“.

Insofern waren die einfältigen Wort von Woidke erwartbarer Unsinn, Geschichtsklitterung zum Kaschieren eines billigen Hasses auf die AfD, die man in Wahrheit deshalb so pöbelig und primitiv attackiert, weil sie bei den SPD-Genossen ein schlechtes Gewissen dank ihrer Politik auslösen – und weil man um einen Platz an der Diäten-Sonne fürchtet, am sozialdemokratischen Kapitalismus-Modell aus Verlagseigentum, Vorsitz bei Lotto-Gesellschaften und in Rundfunkräten, in Aufsichtsräten wie bei VW und in der tausendfach unsinnig aufgeblähten Verwaltungsmonarchie, wo es sich mit Sozen-Parteibuch gemütlich leben lässt. Only in it for the Money.

Denn der Quatsch, den sich Woidke da zusammen dichtete, stellt die durchaus bemerkenswerte Geschichte der ehemaligen Arbeiterpartei am falschen Ende völlig auf den Kopf. Falsch gedacht, blödsinnig bilanziert, völlig daneben zusammen gereimt.