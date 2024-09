Obamas und Eliten beteiligt: FBI beschlagnahmt grauenhafte „Freak-Off“-Aufnahmen mit dem minderjährigen Justin Bieber

Teile die Wahrheit!

Das FBI versucht verzweifelt, „belastendes“ Filmmaterial zu vertuschen, das zeigt, wie die Obamas und andere hochrangige Persönlichkeiten der Elite an perversen sexuellen Handlungen mit Minderjährigen, darunter auch minderjährigen Popstars, beteiligt waren.

Dies geht aus Aussagen von Zeugen hervor, die bei einigen ihrer schlimmsten Exzesse dabei waren.

Der Umfang der FBI-Untersuchung, die noch schlimmer als „Frazledrip“ sein soll, wird streng geheim gehalten, weil die Behörden verzweifelt versuchen, die mächtigen Namen zu schützen, die in Diddys Erpressungsoperation verstrickt sind.

Unglücklicherweise für die Elite melden sich Whistleblower, darunter diejenigen, die Diddy und seinem Gefolge am nächsten stehen, um offenzulegen, was sie über Sexualverbrechen wissen, die bei seinen berüchtigten Freak-Off-Partys begangen wurden, an denen das Who-is-Who von Hollywood und DC teilnahm.

Branchenquellen warnten jahrelang, dass Diddys Partys ein Spielplatz für die globale Elite seien, wo sie ihre schlimmsten Impulse mit gehandelten Minderjährigen und missbrauchten Kinderstars ausleben könnten.

Die Elite tut ihr Möglichstes, die Beweise zu vertuschen, und nur eines ist sicher: Angesichts der enormen Menge an belastendem Material, das Diddy über seine VIP-Freunde in der Hand hat, wird er auf keinen Fall vor Gericht kommen .

Diddy betrieb die Hollywood-Version von Jeffrey Epsteins dreister VIP-Pädophilen-Erpressungsoperation, in deren Rahmen Persönlichkeiten wie Barack und Michelle Obama in die Falle gelockt wurden. (18 Führungskräfte der Musikindustrie treten innerhalb von 24 Stunden nach Diddys Festnahme wegen Sexhandels zurück – HipHop eine Kreation der CIA (Video))

Diddys rechte Hand Stevie J sandte einen Warnschuss aus, indem er ein Video von Prominenten auf Diddys 50. Geburtstagsparty veröffentlichte, inmitten der Erinnerung, dass Diddy über sie alle kompromittierendes Material habe.

Wird der Diddy-Skandal den ganzen miesen Club auffliegen lassen?

Die Daily Mail scheint dies zu glauben und stützt sich dabei auf die widerlichen Berichte über Sex mit Kindern und die Erpressung von VIPs in den Tagebüchern von Kim Porter , Diddys verstorbener ehemaliger Partnerin.

„In dem Buch erzählt Porter, wie er von Diddy aufgenommene Bänder entdeckte und kopierte, die ihn beim Sex mit ‚jungen Jungen‘ zeigten, die er betreute. Darunter war angeblich ein Band mit einem 18-jährigen Popstar, der später zu einer bekannten Persönlichkeit wurde.“

„,Einige der Bänder enthielten Dinge, die ich nie erwartet hätte. Die Schwulenpartys sind eine Sache, aber die jungen Jungs, wie [zwei Hip-Hop-Stars, die früher von Diddy gemanagt wurden] und [der damals 18-jährige Popstar]?! Das hätte ich nie gewusst.‘“

„Ich weiß mit Sicherheit, dass das [Sexvideo von Diddy mit dem jugendlichen Popstar] von anderen Parteien an Hollywood-Studios verkauft wurde.“

Bieber versuchte uns 2017 zu warnen, aber den Mainstream-Medien wurde befohlen, seine Stimme zum Schweigen zu bringen und die Geschichte zu begraben.

Im Jahr 2017 erklärte Bieber Hunderten von Menschen bei einem Bibelstudienkurs in Los Angeles, er sei „aufgewacht“ und habe die „Übel der Musikindustrie“ erkannt und müsse aussteigen, weil sie „von der absolut schlimmsten Art von Menschen kontrolliert werde – von Pädophilen.“