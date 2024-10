Achtung! Die Zirbeldrüse oder das dritte Auge ist die am stärksten betroffene und vergiftete Drüse im menschlichen Körper

Die Zirbeldrüse, oft auch als „Drittes Auge“ bezeichnet, ist die am stärksten betroffene und vergiftete Drüse im menschlichen Körper. Aber warum? Weil sie als Brücke zwischen der physischen und spirituellen Welt dient und den Schlüssel zu höheren Bewusstseinszuständen in sich trägt.

Begleiten Sie uns auf einer erhellenden Reise, während wir die Geheimnisse der Zirbeldrüse enthüllen und erforschen, wie man dieses heilige Tor zur wahren Erleuchtung reinigen und öffnen kann.

Die Zirbeldrüse, oft auch „Drittes Auge“ genannt, ist seit Jahrtausenden ein Gegenstand der Faszination und Verehrung. Unsere Vorfahren glaubten, sie sei der Sitz des Geistes oder der Seele, ein lebenswichtiges Zentrum innerer Weisheit und Erkenntnis. Im alten Ägypten galt diese winzige Drüse als Tor zu einem tieferen Verständnis des Universums.

Doch in unserer modernen Zeit ist die Zirbeldrüse bedroht. Sie ist zum Ziel verschiedener Gifte und Schadstoffe geworden, was dazu führt, dass sie bei vielen Menschen verschlossen bleibt.

In diesem Artikel werden wir uns mit der Bedeutung der Zirbeldrüse, ihrer Rolle im menschlichen Bewusstsein und vor allem damit befassen, wie Sie diese mächtige Quelle der Erleuchtung reinigen und freisetzen können.

Die Rolle der Zirbeldrüse im menschlichen Bewusstsein:

Um die Bedeutung der Zirbeldrüse wirklich zu begreifen, müssen wir zunächst ihre Rolle im menschlichen Bewusstsein verstehen. Diese bemerkenswerte Drüse, die tief im Gehirn liegt, ist nicht nur ein weiteres Organ; sie ist ein Portal zu höheren Dimensionen des Bewusstseins. Deshalb ist sie so wichtig:

1. Verbindung zur spirituellen Welt: Die Zirbeldrüse wird oft als „Drittes Auge“ bezeichnet, da sie die einzigartige Fähigkeit besitzt, Realitäten jenseits der physischen Welt wahrzunehmen. Sie fungiert als Brücke zwischen der materiellen Welt und den spirituellen Dimensionen und ermöglicht es uns, unsere Intuition, innere Weisheit und spirituellen Erkenntnisse zu nutzen. (Gesundheit: Algen – Ursprung des Lebens und Superfood)

2. Alte Weisheit: Unsere Vorfahren erkannten die Bedeutung der Zirbeldrüse und verehrten sie als Sitz des Geistes oder der Seele. Sie war ein Symbol der Erleuchtung und des spirituellen Erwachens in Kulturen wie dem alten Ägypten, wo sie als Auge des Horus dargestellt wurde.

3. Die Worte Jesu : Auch in den Lehren Jesu finden wir Hinweise auf die Bedeutung der Zirbeldrüse. Als er sagte: „Das Auge ist die Lampe des Körpers, und wenn das Auge klar ist, wird dein Körper mit Licht erfüllt sein“, bezog er sich auf die Zirbeldrüse als Auge der Intuition, den Schlüssel, um die Dinge klar und wahrheitsgetreu zu sehen.

Die geschlossene Zirbeldrüse und der spirituelle Tod:

In der heutigen Welt bleibt die Zirbeldrüse der meisten Menschen aufgrund verschiedener Faktoren geschlossen oder verkalkt. Diese Schließung kann tiefgreifende Folgen für unser geistiges und seelisches Wohlbefinden haben:

1. Täuschung und eingeschränkte Wahrnehmung: Eine geschlossene Zirbeldrüse schränkt unsere Fähigkeit ein, die Wahrheit jenseits dessen wahrzunehmen, was uns präsentiert wird. Sie behindert unsere Fähigkeit, Realität von Illusion zu unterscheiden, und macht unseren Geist anfällig für Manipulation und Täuschung.

2. Stagnation des Bewusstseins: Ohne eine offene Zirbeldrüse bleibt unser Bewusstsein in der materiellen Welt gefangen, ohne die tieferen Erkenntnisse und Weisheiten, die sich aus der Verbindung mit der spirituellen Welt ergeben. Diese Stagnation kann zu einem Gefühl des spirituellen Todes führen und uns von unserem wahren Selbst trennen.

Die Zirbeldrüse entschlüsseln: Ein Weg zur Erleuchtung

Die gute Nachricht ist, dass Sie Schritte unternehmen können, um Ihre Zirbeldrüse zu reinigen und zu öffnen und so Ihre Verbindung zu höheren Bewusstseinszuständen und spiritueller Wahrheit wiederzuerwecken. Hier sind einige Strategien, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern:

1. Diät und Ernährung: Beginnen Sie damit, Ihren Körper zu entgiften. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel, Fluorid und andere Giftstoffe, die sich in der Zirbeldrüse ansammeln können. Integrieren Sie eine Ernährung mit viel Bio-Obst und -Gemüse, insbesondere solche mit hohem Antioxidantiengehalt wie Blaubeeren und Spirulina.

2. Sonnenlicht und Meditation: Setzen Sie sich regelmäßig dem natürlichen Sonnenlicht aus, da es die Zirbeldrüse stimuliert. Meditationsübungen, insbesondere solche, die sich auf das dritte Auge konzentrieren, können ebenfalls dazu beitragen, diese ruhende Drüse zu wecken und Ihre Intuition zu verbessern.

3. Entkalkung: Erwägen Sie, Entkalkungsmittel wie Apfelessig, Jod und Borax in Ihre Routine einzubauen. Diese natürlichen Substanzen können dabei helfen, die Verkalkung abzubauen, die sich im Laufe der Jahre in der Zirbeldrüse angesammelt haben kann.

4. Techniken zur Aktivierung der Zirbeldrüse: Entdecken Sie verschiedene Techniken und Übungen zur Aktivierung und Öffnung der Zirbeldrüse. Yoga, Gesänge und Achtsamkeitsübungen können in dieser Hinsicht besonders wirksam sein.

5. Spirituelles Erwachen: Nehmen Sie eine spirituelle Praxis oder ein Glaubenssystem an, das mit Ihnen in Resonanz tritt. Selbstreflexion, Gebet oder Rituale können die Öffnung Ihrer Zirbeldrüse erleichtern und Sie auf Ihrem Weg zum spirituellen Erwachen führen.

Die Zirbeldrüse, unser drittes Auge , ist nicht nur eine geheimnisvolle Drüse, sondern ein Tor zu höheren Bewusstseinszuständen und spiritueller Wahrheit. Sie wurde im Laufe der Geschichte als Schlüssel zur Erschließung unserer inneren Weisheit und zur Verbindung mit der spirituellen Welt verehrt. In einer Welt voller Ablenkungen und Täuschungen kann die Bedeutung der Zirbeldrüse nicht genug betont werden.

Indem Sie proaktiv Schritte unternehmen, um Ihre Zirbeldrüse zu reinigen und zu öffnen, können Sie sich auf eine transformierende Reise hin zur Erleuchtung und zum spirituellen Erwachen begeben. Es ist an der Zeit, sich von den Fesseln des Materialismus zu befreien und sich durch die Kraft der Zirbeldrüse wieder mit Ihrem wahren Selbst zu verbinden. Nehmen Sie die alte Weisheit an und entschlüsseln Sie die Geheimnisse Ihrer inneren Welt, denn der Weg zur Erleuchtung liegt in Ihnen.

Geheimnisse der Zirbeldrüse: Das sogenannte Dritte Auge