Das okkulte Geheimnis des Totenkopf-Symbols

Wir sind aus dem Stoff

, aus dem Träume gemacht sind, und unser kleines Leben

ist von Schlaf umgeben.

— Shakespeare



Da wir nicht erkennen können, dass unsere wahre Natur göttlich ist, genau wie die Natur des Universums, leben wir abgeschnitten von dieser Weisheit – erstens durch den Schleier, der die materielle Welt von der unsichtbaren spirituellen Welt trennt, und zweitens durch die bereits erwähnten Elitemächte. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, wir sind der Mikrokosmos und wir sind auch der Makrokosmos !

Denken Sie an das Sprichwort: Wie oben, so unten . Wir sind nicht nur unten (die Kreatur), wir sind auch oben (das Universum, der Gott). Alles, was wir in der „Natur“ sehen, ist in Wirklichkeit unsere eigene Natur; es ist unsere eigene Schöpfung, wir sind unsere eigene Schöpfung und wir sind perfekt.

Oben: Der Mensch ist nicht nur der Mikrokosmos (das tierische Spiegelbild), sondern auch der Makrokosmos (der Gott, der das Spiegelbild hervorruft)!

Auch die Erde ist göttlich. Das glaubten alle Menschen im Altertum. Diese Vorstellung nennt man Animismus und findet sich in allen alten Religionen.

„Das Himmelreich ist auf der Erde ausgebreitet, doch die Menschen sehen es nicht.“ — Das Thomasevangelium

Auch die Zeit ist göttlich, da sie Teil der Schöpfung ist. Daher das Bild einer Sanduhr mit Flügeln. Für alle alten Kulturen waren Flügel ein Symbol der Göttlichkeit und Ewigkeit:

Oben: Sanduhr mit Flügeln. Eine ihrer Bedeutungen zeigt an, dass die Zeit göttlich ist.

Wenn die Zeit für das sterbliche Wesen abläuft, wird der Tod kommen. Das lehrt nicht nur die Sanduhr, sondern auch das Totenkopf- und Knochensymbol. Obwohl der Tod kommt, werden wir ihn überleben, denn wir sind alle mächtig, alle kreisförmig, alle wissend. Wir sind Götter. Wir haben den Tod erschaffen.

„Der Totenkopf und die gekreuzten Knochen sind eine ständige Erinnerung daran, dass die spirituelle Natur erst nach dem philosophischen Tod der sinnlichen Persönlichkeit des Menschen Befreiung erlangt.“ — Albert Pike (1809 – 1891), bedeutender und einflussreicher Freimaurer

Für einen wahren Zauberer ist der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen eine Erinnerung daran, dass wir die große Macht im Himmel sind, die unseren eigenen sterblichen Körper auf Erden erschaffen hat. Wir sind jetzt im Himmel, aber wir träumen davon, dass wir auf Erden leben. Wenn der Tod kommt, ist der Traum vorbei und wir werden diese Wahrheit erkennen.

Auf Hebräisch bedeutet das Wort Shekinah „Gott wohnt in uns“. Mit anderen Worten: „Gott“ ist nicht der alte Mann „da oben“, wie man uns glauben machen wollte. Gott ist nicht jemand oder etwas außerhalb von dir. DU bist Gott. DU bist der alte Mann da oben. Es ist ein Teil von DIR, von dem du abgeschnitten wurdest.

Von Philippe Halsman, in Zusammenarbeit mit Salvador Dali, 1951

Aus diesem Grund wurden der Totenkopf und die gekreuzten Knochen auf Friedhöfen, in Katakomben und Krypten verwendet, um uns nicht nur an unsere Sterblichkeit, sondern auch an unsere Unsterblichkeit und an unsere wahre göttliche Natur zu erinnern.

Oben: Viele Steingräber in Europa zeigen das Totenkopf-Symbol und die gekreuzten Knochen und tragen Inschriften (Epitaphe), die den Leser dazu anregen, über seine Sterblichkeit nachzudenken … und Unsterblichkeit.

Das Totenkopf- und Knochenmotiv wurde von vielen amerikanischen Studentenverbindungen und Geheimgesellschaften verwendet, die im 19. und 20. Jahrhundert gegründet wurden. Das bekannteste Beispiel für diese Verwendung ist die Skull & Bones Society, eine Geheimgesellschaft an der Yale University, die ihren Namen von diesem Symbol ableitet.

Geheimbund Skull and Bones, Yale University, Connecticut.

Ein ungebetener „Gast“ des Grabes berichtete, er habe Folgendes gesehen:

„An der Westwand ist eine alte Gravur zu sehen, die eine offene Grabkammer darstellt, in der auf einer Steinplatte vier menschliche Schädel ruhen, die um eine Narrenkappe und Glocken gruppiert sind, ein offenes Buch, mehrere mathematische Instrumente, eine Bettlerschrift und eine Königskrone (17,18). Auf der gewölbten Wand über der Gruft sind die erklärenden Worte in lateinischen Buchstaben zu lesen: ‚Wir waren der Thor, wer Weiser, wer Bettler oder Kaiser?‘ und unter der Gruft ist in deutschen Buchstaben der Satz eingraviert: ‚Ob Arm, ob Beich, im Tode gleich.‘“

Die englische Übersetzung der deutschen Worte lautet wie folgt:

„Wer war der Narr, wer der Weise, Bettler oder König? Ob arm oder reich, im Tod ist alles gleich.“

Und was bedeutet das?

Dies ist zunächst ein Hinweis darauf, dass wir alle im Leben gleich sind und auch im Tod. Zweitens lehrt es, dass Sie viele Leben leben werden, weil Sie eine ewige Gottheit sind, die im Himmel lebt und von diesen vorübergehenden Leben träumt. SIE sind der Narr, SIE sind der Weise, SIE sind der Bettler und SIE sind der König! Da jedoch keines dieser Leben von Dauer ist, ist keines davon real. Das einzig Reale ist Ihre ewig reinkarnierende Seele.

Zu weiteren bekannten Studentenverbindungen, die den Totenkopf mit den Knochen in irgendeiner Form in ihren öffentlichen Symbolen verwenden, zählen unter anderem die Bruderschaften Dom-I-Necher, Kappa Sigma, Sigma Phi Epsilon, Phi Kappa Sigma, Tau Kappa Epsilon und Zeta Beta Tau sowie die Schwesternschaften Sigma Sigma Sigma und Chi Omega.

Auch andere Bruderschaften verwenden den Totenkopf und die gekreuzten Knochen in ihrer Symbolik und/oder in ihren geheimen Bruderschaftsritualen. Zu diesen Gruppen gehören die Kolumbusritter sowie die Tempelritter der Freimaurerei.

Links: Standbild einer Szene aus dem Film Der Zauberer von Oz, im Wagen von Professor Marvel (denken Sie daran, er ist der Zauberer). Wir sehen einen großen Totenkopf in der Mitte über der Tür (1939). Die Botschaft? Die Betrachtung des Totenkopfs öffnet die Tür zu höherer Weisheit. Rechts: 3° Zeichenbrett mit Totenkopf und gekreuzten Knochen von W. Bro. Josiah Bowring, Öl auf Holz, 1819.

Da die alten Heiden wussten, dass wir sowohl der Schöpfer als auch das Geschöpf sind , sagten sie gerne „Carpe Diem“ oder „Nutze den Tag“, was uns bedeutet, „iss, trink und sei fröhlich, denn morgen werden wir sterben.“ Also lebe das Leben heute, solange es da ist, solange du lebst.

Dieser beliebte 3-minütige Clip aus dem Film Der Club der toten Dichter bringt diese Idee wunderbar zum Ausdruck:

Aus dem heidnischen Sprichwort „Carpe Diem“ entwickelte sich im mittelalterlichen Europa die Idee des Totentanzes:

Der Totentanz (1493) von Michael Wolgemut

„Ganz gleich, welche Stellung jemand im Leben einnimmt, der Totentanz vereint alle. Der Totentanz besteht aus Toten oder dem personifizierten Tod, der Vertreter aller Gesellschaftsschichten zusammenruft, um mit ihnen bis zum Grab zu tanzen, typischerweise mit einem Papst, Kaiser, König, Kind und Arbeiter. Sie wurden aufgeführt, um die Menschen an die Zerbrechlichkeit ihres Lebens und die Eitelkeit der Herrlichkeit des irdischen Lebens zu erinnern. Seine Ursprünge werden aus illustrierten Predigttexten angenommen; das früheste aufgezeichnete visuelle Schema war ein heute verlorenes Wandgemälde in Paris aus den Jahren 1424–25.“ -Wikipedia

Ab dem späten 17. Jahrhundert versorgten Bestatter die Lebenden mit Gegenständen, die die kürzlich Verstorbenen betrafen. Gedruckte Ephemera, wie die unten abgebildete Trauereinladung mit einem Totenkopf und gekreuzten Knochen, gekrönt von einer geflügelten Sanduhr (als Zeichen für die spirituelle und ewige Natur von Leben und Tod), waren weit verbreitet.

In vergangenen Jahrhunderten wurde den Soldaten die wahre Bedeutung des Totenkopfs und der gekreuzten Knochen beigebracht, um sie auf den Kampf vorzubereiten. Deutsche Armeen verwendeten den Totenkopf und die gekreuzten Knochen oft.

Im Bild oben sehen wir den Totenkopf , ein deutsches Wort für den Kopf des Todesmenschen. Dies ist ein altes Symbol für Momenti Mori. Es besteht normalerweise aus dem Schädel und dem Unterkiefer des menschlichen Skeletts. Es kann auch zwei gekreuzte Langknochen (Oberschenkelknochen) enthalten.

Eine moderne Erinnerung an die Idee eines Lebens nach dem Tod, die im Totenkopf mit gekreuzten Knochen zum Ausdruck kommt, ist in kleinen isolierten Gruppen in ganz Europa vorhanden, die bis heute nicht vollständig zum Christentum konvertiert sind:

„Unsere verbleibenden gälischsprachigen Gemeinden sind über ganz Irland verstreut und vor etwa 25 Jahren finanzierte die Regierung ein gälischsprachiges Radio- und später auch Fernsehnetzwerk, in erster Linie um die Sprache zu fördern und zu pflegen.

Das Radio ist sehr persönlich und sendet zweimal täglich eine Zusammenfassung der Todesanzeigen, in der die neuesten Todesfälle in den verschiedenen Gemeinden sowie die Bestattungsvorkehrungen bekannt gegeben werden. Die wörtliche Übersetzung der Todesanzeigen aus dem Gälischen lautet …

„Gone on The Journey Of Truth Today“ ist Johnny Bradley usw. …

Der Tod wird als genau das betrachtet: „Die Reise“ in die Wahrheit, wo alle Illusionen und Wahnvorstellungen letztendlich abgelegt werden müssen, bis sich das ‚Wesen‘ darüber im Klaren ist, wer und was es war und sein sollte.“

– Donal O’Siodhachain, Bardendichter, 2011

Darstellungen des Memento Mori tauchen bereits in der frühen klassischen Literatur auf. Sophokles (um 429 v. Chr.) sagt in König Ödipus Folgendes, was zeigt, dass er glaubte, dass die Seele nach dem Tod weiterlebt – eine Idee, die praktisch allen großen griechischen Philosophen gemeinsam war:

„Jeder Mensch in der menschlichen Schwäche Bedenke seinen letzten Tag, und lass niemanden Vertraue auf sein Glück, bis er findet Das Leben war nach seinem Tod eine Erinnerung ohne Schmerz.“ — Sophokles

Wir sehen die ewige Natur der Zeit im folgenden Bild eines Triptychons aus menschlichen Schädeln. Das Triptychon ist ein Symbol des Lebens , der Schädel ist ein Symbol des Todes. Die Kombination der beiden zeigt, dass Tod und Leben eins sind, geschaffen vom selben Schöpfer. Die Botschaft ist einfach: Du bist der Schöpfer und du bist das Geschaffene:

Oben: Triptychon aus Schädeln auf dem Friedhof der Kapuziner in der Kirche der Unbefleckten Empfängnis in Rom, Italien.

Hier sind die konservierten Überreste von 4.000 Kapuzinermönchen ausgestellt. Diese Überreste wurden zu einem kraftvollen und monumentalen Kunstwerk geformt, wobei Schädel und Knochen für Altäre, Kronleuchter und dekorative Wandgestaltungen verwendet wurden. Die Absicht hier ist nicht, Angst zu machen, sondern zu Gebet, Kontemplation, tiefen Gedanken und Meditation anzuregen; mit anderen Worten, zum „Erwachen“ des wahren höheren Selbst, das den Tod überlebt .

ABSCHLIESSEND

Ursprünglich stand das Symbol des Totenkopfes und der gekreuzten Knochen nicht für Gift. Leider ist es das heute, weil die Mächtigen der Welt versuchen, seine wahre Bedeutung zu vertuschen. Dies ist ein Versuch, die Massen klein, entmachtet und in Unkenntnis über die wahre Natur der menschlichen Existenz zu halten.

…

