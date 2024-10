Am Tag der deutschen Einheit hält Scholz Rede der Spaltung – SPD-Elite gönnt sich bizarre Queer-Show im Bundestag

Olaf Scholz beschwert sich in seiner Rede zur deutschen Einheit, dass ein Drittel der Wähler sich »für eine autoritäre und nationalradikale Politik entscheiden, für Populisten, die unsere freiheitliche Demokratie bekämpfen«.

»Rede der Spaltung am Tag der deutschen Einheit« — So haben es viele Bürger und Internetnutzer empfunden. Anstant Brücken zwischen Ost und West zu bauen und das Land mit seinen Bürgern hinter der deutschen Fahne zu einen, spaltet Olaf Scholz das Land, in dem er ein Drittel der Bürger im Osten diffamiert und beleidigt.

Olaf Scholz sprach zum Anlass des Feiertages zur deutschen Einheit im Schweriner Schloss [komplette Rede HIER].

Olaf Scholz erklärte in seiner Rede zur deutschen Einheit, dass »politische Verstimmungen« die politische Landschaft Ostdeutschlands kennzeichnen und beschwert sich in seiner Rede, dass ein Drittel der Wähler bei den Landtagswahlen »für eine autoritäre und nationalradikale Politik entscheiden, für Populisten, die unsere freiheitliche Demokratie bekämpfen«.

Scholz meint, das sei verhängnisvoll und schade Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Das schade aber auch Hessen und Bayern, wo die AfD ebenfalls viele Stimmen erreicht habe. Scholz sagt weiterhin, dass diese Wahlergebnisse der Wirtschaft und dem Ansehen des Landes schaden.

Aber die Mehrheit der Wähler stünde auf dem Boden »unserer freiheitlichen Ordnung«, womit er indirekt erklärt, ein Drittel der Ostdeutschen tue dies nicht. (UN-Vollversammlung: Baerbock und (keine) Pressefreiheit (Video))

Die Blockparteien sind zurück

Thüringen: Für viele Bürger der ehemaligen DDR ergibt sich ein unangenehmes Déjà-vu-Erlebnis. Die Parteien CDU, BSW, Linke und SPD halten zusammen, um die AfD von allen demokratischen Beteiligungen abzuhalten.

Das BSW ist das jüngste Mitglied der Blockparteien, die wie Pech und Schwefel zusammenhalten, um die AfD von Ämtern und politischen Beteiligungen fernzuhalten. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass die stärkste Fraktion nicht den Parlamentspräsidenten stellt. Nicht einmal das Amt des Stellvertreters wurde der AfD gegeben.

Was bedeutet dies für die Wähler in Thüringen? Lohnt es sich überhaupt noch, zur Wahl zu gehen, wenn die stärkste Fraktion von der parlamentarischen Arbeit ferngehalten wird?

Genauso unappetitlich ist das bösartige Pingpong-Spiel zwischen den Blockparteien und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Einseitigkeit bei der Berichterstattung zum Streit im Thüringer Landtag sprengte jeden Anstand.

Und dann noch diese Verfilzung der Landes-Verfassungsrichter mit den Blockparteien, bis hin zu der Tatsache, dass im Gericht der Vater eines CDU-Abgeordneten sitzt!

Klar ist zweierlei geworden:

Erstens: Thüringen ist verfilzt in einem Ausmaß, dass eine wirkliche Opposition kaum noch möglich ist.

Zweitens: Das BSW ist eine Altpartei mit neuem Namen.

In Thüringen versuchen die CDU und das BSW zusammen mit den Linken und der SPD die AfD von jedweder parlamentarischen Einflussnahme fernzuhalten. Obwohl die AfD die stärkste Fraktion im Thüringer Landtag ist, hat sie entgegen aller parlamentarischer Gepflogenheiten weder das Amt des Parlamentspräsidenten noch die eines Stellvertreters bekommen.

Die CDU und das BSW sorgten dafür, dass die Geschäftsordnung verändert wird, um zu verhindern, dass die AfD in den Ausschüssen eine Sperrminorität bilden kann. Dazu haben sie einfach die Berechnungsmethoden für die Zusammensetzung der Ausschüsse verändert. Bei der neuen Berechnungsmethode des Rangmaßzahlverfahrens werden nun die kleineren Fraktionen bevorzugt.

So viel Klüngel gegen die größte Fraktion ist einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Immer mehr Bürger fragen sich, wozu man noch wählen gehen soll, wenn die am Ende größte Fraktion ausgeschlossen wird?

Doch damit nicht genug. Auf Bundesebene werden neue Pläne auf den Weg gebracht, die AfD zu verbieten. Man geht mit allen Mitteln gegen die größte Oppositionsbewegung in Deutschland vor.

So darf das nicht weitergehen. So darf man nicht mit einem Drittel der Wähler umgehen! Das Verhalten der CDU, des BSW, der SPD und der Linken ist zutiefst undemokratisch.

Scholz und Co. gönnen sich bizarre Queer-Show im Bundestag

Ur-Schreie, wildes Gehopse und Genderparolen: Begleitet von einer unfaßbar bizarren Dragshow feierte die SPD-Elite inklusive Bundeskanzler Scholz den Totalitätsanspruch einer degenerierten Todeskultur.

Die Bilder sollte sich jeder Bürger ansehen, um die Dimensionen an Absurdität und weltfremden Spinnertum zu begreifen, auf dessen Abwege sich die ehemalige Arbeiterpartei SPD unter Bundeskanzler begeben hat.

Im Paul-Löbe-Haus, ein zum Bundestag gehörendes Gebäude, ließ die Partei die sogenannte »2. Queerpolitische Menschenrechtskonferenz« ausrichten. Nach einem Bericht von Nius.de waren während dieser Konferenz Bundeskanzler Scholz und SPD-Chefin Saskia Esken anwesend. Besonderes Augenmerk sollte der wache Bürger auf einen dritten Gast legen.

Es war Thomas Haldenwand (CDU), Chef des Amts für Bundesverfassungsschutz. Er hielt eine Impuslrede zum Thema »Antifeminismus und Queerfeindlichkeit als Strategie rechter und ausländischer Akteure«.

Am Revers trug der ranghöchste Leiter einer Sicherheitsbehörde als Anstecker die bunte »Progress-Flagge«. Diese ist die Fortentwicklung der schon als konservativ anzusehenden Regenbogenflagge bzw. deren radikalisierter Nachfolger.

Mit der Progress-Flagge soll nicht nur die Solidarität mit Schwulen und Lesben, sondern auch mit allen Spektren und Sonderformen der Trans-Identität und sexuellen Identitäten bis hin zu Pädophilen ausgedrückt werden.

Hauptattraktion der Konferenz war die Show einer Drag-Combo namens »Schlangenknaben«. Drei Männer in Fetischkleidung und Haarpüscheln im Schritt tanzten, drehten und hopsten vor dem Kanzler und seinem Mitpublikum herum, stießen irre Schreie aus und brüllten queere Parolen.

Das ganze muss man gesehen haben, um die Absurdität zu verstehen, aber auch die verstörende Tatsache, daß sich sowohl Scholz wie auch die anderen SPD-Gäste sichtbar an der Show delektierten und das Bizarre daran gar nicht wahrzunehmen schienen.

Video und Bilder hier von X / XzumTreme

https://x.com/XzumTreme/status/1839906066668126523

