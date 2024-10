An den Grenzen der Realität – Neue Erkenntnisse zu Nahtoderfahrungen

Teile die Wahrheit!

In den letzten Jahrzehnten – insbesondere seit 1975, als der Psychiater Raymond Moody das Buch ›Leben nach dem Tod‹ veröffentlichte – hat das Interesse am Thema ›Nahtoderfahrung‹ sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in der breiten Öffentlichkeit stark zugenommen.

Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, berichten Außergewöhnliches, das ihr Leben tiefgreifend verändert hat.

Einer der international renommiertesten Mystiker und Hellseher unserer Zeit, Emanuell Charis, betrachtet in diesem Artikel die neuesten Erkenntnisse der Forschung über Nahtoderfahrungen aus seiner einzigartigen Perspektive aus Wissenschaft, Psychologie und Spiritualität.

Die Nahtoderfahrung – Der Versuch einer Erklärung

Eine Nahtoderfahrung (NTE) ist ein außergewöhnliches Phänomen, das Menschen erleben, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe zum Tod oder in einer lebensbedrohlichen Situation wie einem schweren Unfall, einem Herzstillstand oder einer lebensbedrohlichen Krankheit befinden.

»Während einer Nahtoderfahrung erleben die Betroffenen oft eine Vielzahl von ungewöhnlichen und transzendenten Erfahrungen, die ihr normales Bewusstsein und ihre Wahrnehmung der Realität drastisch verändern können«, erläutert Emanuell Charis.

Die genauen Ursachen von Nahtoderfahrungen sind noch nicht vollständig erforscht, aber es gibt verschiedene Theorien, die versuchen, dieses Phänomen zu erklären. Viele Forscher glauben, dass NTE durch biochemische und neurologische Prozesse im Gehirn ausgelöst werden, die während eines lebensbedrohlichen Ereignisses wie einem Herzstillstand auftreten. Diese Prozesse können zu veränderten Bewusstseinszuständen führen, die eine Nahtoderfahrung ermöglichen.

»Auf der anderen Seite argumentieren spirituelle Denker, dass Nahtoderfahrungen eine Verbindung zu höheren Dimensionen oder spirituellen Realitäten darstellen«, sagt Emanuell Charis.

»Sie sind davon überzeugt, dass der Geist oder die Seele während einer Nahtoderfahrung vorübergehend den physischen Körper verlässt und Einblicke in transzendente Bereiche des Bewusstseins erhält.« (Nahtoderfahrung: Polizist stirbt, was er im Jenseits sieht, ist unglaublich (Video))

Was passiert bei einer Nahtoderfahrung?

Während einer Nahtoderfahrung durchlaufen Menschen oft eine Reihe von außergewöhnlichen Erlebnissen, die sich stark von den normalen Wachzuständen unterscheiden. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, religiöser Überzeugung oder persönlicher Geschichte gibt es jedoch vier Kernaspekte, die bei fast allen Nahtoderfahrungen auftreten und stets identisch sind:

300x250

Außerkörperliche Erfahrung (AKE): »Den Moment des Sterbeprozesses beschreiben viele Menschen so, dass sie das Gefühl haben, ihren eigenen Körper zu verlassen und ihn von außen zu betrachten«, erklärt Emanuell Charis. »Diese Erfahrung kann mit einem Gefühl der Schwerelosigkeit und des Schwebens verbunden sein.

Die Menschen können oft detaillierte Beobachtungen über das Geschehen in ihrem Umfeld machen, wie zum Beispiel die Bemühungen des medizinischen Personals, sie zu retten, oder bestimmte Gegenstände in ihrem Zimmer, die sie normalerweise nicht sehen könnten.«

Einige Menschen erleben während dieser Zeit auch eine Art Tunnelblick, bei dem ihr Blick auf einen bestimmten Punkt gerichtet ist, während sie sich durch einen Tunnel oder einen schlauchartigen Raum zu bewegen scheinen. Dieser Tunnel wird als angenehm dunkel und ›samtig‹ beschrieben.

Licht am Ende des Tunnels: Ein weiteres berichtetes Element in fast allen Fällen von Nahtoderfahrungen ist das Auftreten eines hellen Lichts am Ende dieses Tunnels. Dieses Licht wird als warm, einladend und unglaublich schön beschrieben.

300x250 boxone

Viele Betroffene fühlen sich von diesem Licht angezogen und haben das Bedürfnis, sich ihm zu nähern, während andere sich in seiner Gegenwart vollkommen geborgen und friedlich fühlen. Es wird zumeist als eine Quelle unendlicher Liebe und Weisheit wahrgenommen.