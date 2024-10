Panik in Hollywood – „Ich denke, es wird die großen Spieler wirklich zu Fall bringen“ (Videos)

Auch Kinder im Alter von neun Jahren wurden Opfer sexuellen Missbrauchs durch den Rapper Sean „Diddy“ Combs, weltweit bekannt unter seinem Künstlernamen P. Diddy, der wegen des Verdachts der Erpressung, des Menschenhandels und des sexuellen Missbrauchs festgenommen wurde.

Während seiner von der Kamera gefilmten „Freak Off“-Sexpartys, die er für Filmstars, Popstars und Politiker organisierte, wurden auch Kinder misshandelt. Es gab bereits 15.000 Anzeigen von Personen, die sich als Opfer ausgaben. Von Ella Ster

Die Journalistin Liz Crokin prognostiziert, dass die Jauchegrube in Hollywood bald geöffnet wird. Das FBI stellt fest: „P. Diddy ist genauso schlecht wie Epstein.“

Panik in Hollywood: P. Diddy, der 1997 als Puff Daddy mit seinem Nummer-1-Hit I’ll be Miss You weltberühmt wurde , wurde am 16. September verhaftet. Bei Durchsuchungen in Miami und Los Angeles fand das FBI zahlreiche versteckte Kameras, Drogen, Sexspielzeug und Liter „Babyöl“ (wahrscheinlich die Droge GHB).

Das FBI beschloss, die Häuser des 54-jährigen Rappers zu untersuchen, nachdem seine Ex Casandra Ventura einen Angriff und eine Vergewaltigung durch den berühmten Musiker gemeldet hatte, der auch ein Plattenlabel, eine Bekleidungslinie und ein Medienunternehmen besitzt.

Combs soll seine ehemalige Partnerin unter Drogen gesetzt und sie zum Sex mit männlichen Prostituierten gezwungen haben. Es folgten weitere Anklagen . Seit P. Diddy in New York in Untersuchungshaft genommen wurde, gibt es eine Flut von Meldungen von Personen, die behaupten, Opfer des Rappers zu sein.

Die Justiz scheint den Fall ernst zu nehmen, ein Versuch von Combs, nach Zahlung von 50 Millionen US-Dollar gegen Kaution freigelassen zu werden, wurde abgelehnt. (FBI: Diddy droht die Todesstrafe für den Mord an Michael Jackson durch die Musikindustrie (Video))

Diddy war in Elitekreisen für seine ausgefallenen Sexpartys berüchtigt. Er filmte die sexuellen Eskapaden seiner Gäste, darunter angeblich viele berühmte Hollywoodstars. Anschließend nutzte er die Bilder, um seine Gäste zu erpressen.

Der Fall erinnert an den berüchtigten Fall Jeffrey Epstein, des Wirtschaftsmagnaten, der sich als Anführer eines Sexnetzwerks für die Elite herausstellte. Die offizielle Geschichte besagt, dass Epstein 2019 in seiner Zelle Selbstmord begangen hat.

Viele glauben jedoch, dass er entfernt wurde, um den Ruf seiner berühmten Kundschaft nicht zu schädigen. „Diddy ist genauso schlimm wie Epstein“, sagte ein FBI-Sprecher auf der Grundlage von Informationen aus Dutzenden beschlagnahmten Mobiltelefonen, Laptops und Festplatten. Diese Videobilder zeigten unter anderem, dass Diddy mehrere Opfer zu sexuellen Handlungen zwinge, sagt der Staatsanwalt .

„Auf diesen Partys gab es auch Kindersexsklaven. Ich war eines dieser Kinder.“

Verbündeter Carter

P. Diddy hat die Missbrauchsvorwürfe zurückgewiesen. Der Anwalt des Rappers, Marc Agnifilo, lehnt den Vergleich mit Epstein ab, weil es keine Beteiligung von Minderjährigen geben würde.

„Das ist etwas anderes“, sagte er dem Gericht, „es waren einwilligende Erwachsene.“ Diese Geschichte steht im Widerspruch zu den gegen Combs erhobenen Vorwürfen, die beispielsweise besagen, er habe einige Gäste tagelang eingesperrt.

Während der Freak-Offs war die sexuelle Gewalt teilweise so intensiv, dass Menschen eine Infusion benötigten, um sich von ihren Verletzungen zu erholen. Erst wenn die körperlichen Schäden weniger sichtbar waren, durften sie wieder nach draußen.

Rechtsanwalt Tony Buzbee vertritt viele dieser Opfer. Auf einer Pressekonferenz Anfang Oktober 2024 gab er bekannt, dass er mehr als 3.000 Meldungen erhalten habe. Für ein Zivilverfahren gegen Diddy wurden 120 Anklagepunkte ausgewählt, darunter 25 Kinder. Das jüngste Opfer war zum Zeitpunkt des Missbrauchs, der angeblich im Studio von Diddys Plattenlabel Bad Boy Records in New York stattfand, wo er vorsprach, 9 Jahre alt.

Nach der Pressekonferenz gingen innerhalb von 24 Stunden weitere 12.000 Meldungen ein . „Die Schleusen öffneten sich“, sagte Buzbee, der sagte, er vermute, dass es noch viel mehr (junge) Opfer gebe, denn seiner Meinung nach hätte Combs 25 Jahre lang sein Ding machen können, vor allem in New York, Miami und Kalifornien.

„In Hollywood erlauben sie niemandem, ein bestimmtes Maß an Geld, Macht oder Ruhm zu erreichen, es sei denn, er ist in diesen Schmutz verwickelt.“

Liz Crokin

Die Frage ist nun, ob die Gästeliste der Sexpartys von Combs durchsickern wird. Es könnte viele Prominente in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Buzbee erklärte, dass P. Diddy nicht allein gehandelt habe.

Er versprach, dass die Namen seiner Komplizen bald bekannt gegeben würden. „Ich erwarte, dass in diesem Prozess viele mächtige Leute entlarvt werden. Schmutzige Geheimnisse werden gelüftet. Einige der Namen werden Sie schockieren“, sagte Buzbee, der ankündigte, dass er diese Informationen an das FBI weitergeben werde.

Er prognostizierte, dass dies zu getrennten Strafverfahren gegen alle Beteiligten führen werde, die den Missbrauch ermöglicht, gefördert und daran beteiligt gewesen seien. Buzbee wird auch Parteien verklagen, die finanziell davon profitiert haben, etwa Hotels, Clubs, Plattenfirmen und Banken.

Als „Partyfavoriten“ gekaufte Kinder

Die Vorwürfe sind sehr belastend. Allyson Carter behauptet, als 15-Jährige an Diddys Sexpartys teilgenommen zu haben und hat im Frühjahr vor einem Gericht in Los Angeles eine eidesstattliche Aussage abgegeben . In einem Interview mit Talkshow-Moderator Stew Peters sprach Carter bereits über die Vergewaltigungen durch führende Politiker sowie Film- und Musikstars im Jahr 2021, bei denen laut Carter auch Diddy, Sängerin Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z anwesend waren.

„Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem Diddy verhaftet wird“, sagte Carter nach Combs‘ Verhaftung.

Die Mainstream-Medien haben über den Fall P. Diddy berichtet, aber es stört Carter, dass sie die Tatsache vertuschen, dass Kinderhandel stattfindet. Ihrer Meinung nach war das ein wichtiges Element. Carter und andere Kinder wurden als „Partyfavoriten“ gekauft.

„Ich musste am Partytisch sitzen und darauf warten, ausgewählt zu werden, wie jemand, der auf einer Geburtstagsfeier ein Geschenk auswählt“, heißt es in ihrer eidesstattlichen Erklärung .

Carter hält den Begriff „Freak Offs“ nicht für richtig, „es waren satanische rituelle Orgien“. In ihrer Aussage beschreibt sie Ausschweifungen, blutige Szenen und Sex mit Tieren. „Auf diesen Partys waren nicht nur Erwachsene, sondern auch Kindersexsklaven. Ich war eines dieser Kinder.“

Diddy wurde für die Erpressungspraxis geschaffen

Die amerikanische Sängerin Jaguar Wright , die behauptet, als Prostituierte an Diddys Sexpartys teilgenommen zu haben, bestätigt diese Lesart. „Ich war Sexarbeiterin, eine ‚Geliebte‘, bevor ich meinen Plattenvertrag bekam. Deshalb weiß ich, wie die dunkle Welt, die Sex- und die Unterhaltungsindustrie Hand in Hand gehen.“

Wie andere Sexarbeiterinnen trug sie eine versteckte Kamera. „Ich habe meine eigenen Bänder“, sagte Wright. „Ich habe gesehen, was sie tun. Das rituelle Verhalten, das Betäuben, Mädchen in Koffer stecken und sie in Gassen abladen. (…) Es ist erschreckend.“

