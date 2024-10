Antarktis: Flache-Erde- und Eiswand-Theorie

Teile die Wahrheit!

Hieronymus Bosch, ein niederländischer Maler der Spätgotik, stellte Ende des 15. Jahrhunderts die Erde auf einem Ölgemälde als Scheibe dar, die in einer transparenten Sphäre im Universum schwebt. Bosch war nicht der Einzige, der geglaubt hat, dass die Erde flach ist.(Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Vor allem in Mesopotamien und bei den frühgriechischen Philosophen Anaximander und Hekations finden sich verschiedene Scheibenmodelle. Sogar im Alten Testament sind unter den Varianten älterer Mythen Fragmente des mesopotamischen Scheibenbildes zu finden. (Erwischt! „Old World“, Eiswall und Flache Erde-Theoretiker lügen in den Sozialen Medien! (Video))

In der nordischen Mythologie wird Midgard, so die germanische Bezeichnung für die Erde, als Scheibe in einem riesigen Meer beschrieben, in dem die Midgardschlange lebt.

Viele Menschen hatten sogar noch bis weit in die Neuzeit Angst vor weiten Reisen, weil sie glaubten, am Rand der Scheibe in den Abgrund zu stürzen.

Die Erde in Form einer Kugel wurde in der Antike vor allem Pythagoras und dem mythischen König Atlas von Mauretanien zugeschrieben. Aber auch der antike griechische Philosoph Platon ging von der Globusform aus.

Abb. 130: „Kreation“ oder „Die Erschaffung der Welt“ von Hieronymus Bosch, zwischen 1480 und 1490

Sein Schüler Aristoteles nannte dafür in seiner im 4. Jahrhundert v. Chr. entstandenen Schrift „Über den Himmel“ drei gute Gründe:

„Sämtliche schweren Körper streben zum Mittelpunkt des Alls. Da sie dies von allen Seiten gleichmäßig tun und die Erde im Mittelpunkt des Alls steht, muss sie eine kugelrunde Gestalt haben.

In südlichen Ländern erscheinen südliche Sternbilder höher über dem Horizont.

Der Erdschatten bei einer Mondfinsternis ist stets rund.“

Noch in der Spätantike wurde die Globusform der Erde vor allem von christlichen Autoren in Frage gestellt. Der lateinische Rhetoriklehrer und christliche Apologet Lucius Lactantius fand die Vorstellung, dass die Erde eine Kugel ist, allein schon deshalb verstörend, weil seiner Auffassung nach die Menschen auf dem Kopf stehen und der Regen von unten nach oben fallen würde. (Antarktis: Hinter der Eiswand – Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel)

Lactantius fand mit seiner Flachen-Erde-Theorie erst im Zeitalter des Humanismus Gehör und Beachtung. Wer es hingegen heute wagt, die Globus-Theorie in Frage zu stellen, gilt gemeinhin nicht nur als Verschwörungstheoretiker, sondern auch als Wissenschaftsleugner.

Spätestens seit 2015 lebt die Diskussion der Flachen-Erde-Theorie wieder auf. Laut einer im Jahr 2018 in den Vereinigten Staaten durchgeführten Umfrage ist ein Sechstel der Bevölkerung nicht hundertprozentig von der Globusform überzeugt. Eine Umfrage in Brasilien kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Hier lehnen sieben Prozent der Bevölkerung die Kugelform ab.

Zahlreiche Vertreter der Flache-Erde-Theorie behaupten, dass die Versuche, die Antarktis zu umrunden, allein nur aufgrund der massiven Eisbarriere gescheitert seien, die die flache Erde umgibt.

Abb. 131: Seite aus dem Buch „Zetetic Astronomy: Earth Not A Globe“

Davon war auch der britische Autor Samuel Rowbotham (1816-1884), Gründer der Zetetic Society, ein Vorläufer der Flat Earth Society, überzeugt. In seinem 1849 unter dem Pseudonym „Parallax“ veröffentlichten Werk „Astronomy: A Description of Several Experiments which Prove that the Surface of the Sea is a Perfect Plane and that the Earth is not a Globe!“ geht Rowbotham von der Theorie aus, dass der Nordpol das Zentrum der Welt ist, die Antarktis die Ränder, die in Form riesiger Eiswände verhindern, dass Schiffe und Menschen am Ende des Horizonts von der Erde fallen. Außerdem behauptet der britische Autor, dass die Sonne weniger als 6.400 Kilometer von London entfernt sei.